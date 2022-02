Rozvoral (SPD): Je potřeba rozvolnit protiepidemická opatření a pandemický zákon zrušit

reklama

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že vládní pětikoalice Petra Fialy neřeší extrémní zdražování. Požadujeme, aby vláda pomohla lidem nebo podala demisi. Vláda prohlasovala totalitní pandemický zákon protiústavně a hnutí SPD proti tomu podá ústavní stížnost. Je potřeba rozvolnit protiepidemická opatření a pandemický zákon zrušit. Vládní návrh státního rozpočtu bere peníze slušným lidem a nechává je nepřizpůsobivým. Hnutí SPD proto k němu předkládá řadu pozměňovacích návrhů. Hnutí SPD se domnívá, že narušení suverenity a integrity státních hranic je aktem porušení mezinárodního práva. Vláda Petra Fialy dojednala s polskou vládou odškodnění za důl Turów v naprosto nedostatečné výši jedné miliardy korun. Studie totiž vyčíslují škody na dvě až čtyři miliardy. Evropská unie prosazuje vytvoření společné armády a jednotné zahraniční politiky EU. Hnutí SPD to jednoznačně odmítá.

1. Vláda Petra Fialy neřeší extrémní zdražování. Požadujeme, aby vláda pomohla lidem nebo podala demisi.

Přestože od sněmovních voleb uběhlo již více než čtvrt roku a vláda koalice „SPOLU" (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) Pirátů a STAN byla prezidentem jmenována již před více než dvěma měsíci (17. prosince 2021), tak stále nepřichází s konkrétním řešením příčin ani důsledků rostoucích cen energií, potravin a bydlení a s podporou podnikatelským subjektům v souvislosti s důsledky opatření proti epidemii. Například vlády Polska, Maďarska a nově i Slovenska již přišly mj. s dočasným snížením daní na energie a základní potraviny na nulu, stanovením maximální ceny pohonných hmot, dočasným zmrazením úrokových sazeb u hypoték, atd. Vláda Petra Fialy jako jediná v rámci zemí V4 žádné plošné řešení občanům nenabídla. Přitom jsou občané z rostoucích cen energií a všeho okolo nás zoufalí a právem očekávají pomoc od vlády, která však stále nepřichází. Tato vláda není vládou odborníků a má velkou nedůvěru u velké části veřejnosti, která je oprávněná. Hnutí SPD požaduje po současné vládě Petra Fialy (ODS), aby přišla s konkrétními opatřeními, které pomohou plošně všem občanům překlenout současnou nelehkou situaci a zároveň aby zveřejnila konkrétní termíny, od kdy budou tato opatření platit. V opačném případě by měla vláda podat demisi.

2. Vládní pětikoalice Petra Fialy prohlasovala totalitní pandemický zákon protiústavně. Hnutí SPD proti tomu podá ústavní stížnost.

Poslanecká sněmovna silou 104 poslanců koalice „SPOLU" (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN a také navzdory nesouhlasu vládní většiny senátorů přehlasovala minulý týden po dalších 30 hodinách jednání senátní veto k vadnému pandemickému zákonu, kterým má vláda možnost omezovat další práva a svobody občanů. Poslanecký klub SPD udělal v této věci opět maximum, aby tento legislativní paskvil, projednávaný navíc neodůvodněně ve stavu legislativní nouze, nebyl schválen. Máme k průběhu jednání řadu zásadních výhrad. V rozporu s Jednacím řádem Sněmovny odebral místopředseda Sněmovny Jan Skopeček (ODS) slovo předsedovi hnutí Tomio Okamurovi. Následně byl bezprostředně odhlasován procedurální návrh o prodloužení denní jednací doby, a to uprostřed projevu řečníka s přednostním právem. Tento procedurální návrh navíc nebyl přednesen navrhovatelem na mikrofon, jak stanoví zákon, tedy Jednací řád Sněmovny, ale pouze přednesen předsedajícím. Takový návrh o prodloužení schůze může být předložen pouze do 19. hodiny, což také dodrženo nebylo. Považujeme tyto kroky za jednoznačné porušení Zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a podáme v této věci ústavní stížnost. Pandemickým zákonem jsou omezována lidská práva, např. právo na podnikání nebo shromažďování.

3. Je potřeba rozvolnit protiepidemická opatření a pandemický zákon zrušit.

Je potřeba rozvolnit protiepidemická opatření a pandemický zákon zrušit. Testování na covid-19 podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) stálo veřejné zdravotní pojištění jenom v loňském roce zhruba 55 miliard korun a navíc jeho argumenty k nutnosti pandemického zákona po 1. březnu 2022 ohledně možnosti cestování našich občanů do zahraničí jsou lživé. Covid pasy pro cestování do zahraničí se totiž neřídí pandemickým zákonem, ale nařízením Evropské rady č. 2021/0068/COD a Evropského parlamentu. Pro SPD je navíc zcela nepřijatelné, aby omezující opatření byla i po 1. březnu 2022 vyhlašována vládou, a to bez projednávání Sněmovnou. Jsme přesvědčeni, že případná jednotlivá cílená opatření, nikoliv plošná, lze řešit prostřednictvím zákona na ochranu veřejného zdraví a krizového zákona.

4. Vládní návrh státního rozpočtu bere peníze slušným lidem a nechává je nepřizpůsobivým. Hnutí SPD proto k němu předkládá řadu pozměňovacích návrhů.

Vláda Petra Fialy (ODS) předložila do Sněmovny návrh státního rozpočtu na rok 2022. Hnutí SPD se k předloženému rozpočtu staví velmi kriticky, jelikož pokud tento návrh nedozná zásadních změn, bude mít závažný dopad na život běžných občanů, protože dojde mj. ke snížení úrovně zdravotní péče, zhoršení podmínek zdravotně postižených občanů a nízkému ohodnocení hasičů, policistů, nepedagogických pracovníků a vojáků. Prezident republiky Miloš Zeman návrh rozpočtu označil za protirůstový a proinflační. Kritika z jeho strany se týkala jak příjmů, tak i výdajů. Prezident zároveň označil za největší „blbost" v Programovém prohlášení současné vlády soutěž o národního ptáka, přičemž zmínil, že již 160 let je naším národním ptákem sokol. Poslanci SPD podají v rámci změn státního rozpočtu řadu pozměňovacích návrhů v celkovém objemu desítek až stovky miliard korun na straně příjmů i výdajů a přesunech v jednotlivých kapitolách státního rozpočtu. Rozhodně nechceme ubírat peníze našim slušným a pracujícím občanům, kteří jsou pro nás na prvním místě. Škrtat je nutné na platbách nepřizpůsobivým, solárním baronům, politickým neziskovkám či na předražených zakázkách.

5. Hnutí SPD se domnívá, že narušení suverenity a integrity státních hranic je aktem porušení mezinárodního práva

Hnutí SPD se domnívá, že jakékoliv narušení suverenity a integrity státních hranic ozbrojenými silami jiného státu je aktem porušení mezinárodního práva. Princip je princip a státní hranice a územní celistvost by se narušovat neměly, naše vlast s tím má tragické historické zkušenosti z let 1938, 1939 a 1968. Důležité z hlediska naší a evropské budoucnosti však je, aby situace nevyústila ve válku, ale naopak se otevřel prostor pro diplomatická jednání třeba v normandském formátu za účasti Francie a Německa. Důsledkem současné situace snad bude zamrzlý konflikt, což je lepší řešení než dříve očekávaná válka mezi Ruskou federací a Ukrajinou. Ta by mohla přinést tragické nenahraditelné ztráty na lidských životech a značné hospodářské škody. Jejím důsledkem pro Českou republiku by nejspíše byla masová emigrace občanů Ukrajiny na naše území, která by zhoršila bezpečnost v naší republice a posléze způsobila snížení mezd našich občanů. Proto hnutí SPD varuje před takovými následky jiného než mírového řešení jedné z nejvážnějších krizí od doby skončení studené války.

6. Vláda Petra Fialy dojednala s polskou vládou odškodnění za důl Turów v naprosto nedostatečné výši jedné miliardy korun. Studie totiž vyčíslují škody na dvě až čtyři miliardy.

Tento týden je na pořadu jednání Sněmovny mimořádná schůze k problematice uzavřené mezivládní smlouvy mezi současnou vládou Petra Fialy (ODS) a polskou vládou ohledně vyrovnání za škody způsobené prohloubením těžebních limitů v příhraničním hnědouhelném dole Turów – Bogatyně. Dlouhodobě považujeme tuto situaci ve Frýdlantském výběžku v Libereckém kraji za krajně znepokojující. Náš tehdejší krajský zastupitel a dnes poslanec za Liberecký kraj Radovan Vích upozorňuje na hrozící úbytek podzemních vod ve studních občanů ve Frýdlantském výběžku a ohrožení flóry a fauny v celém jizerskohorském pásu již od roku 2018, protože veškerá tehdejší jednání kraje s vládou ČR, ministerstvem životního prostředí a polskou stranou v rámci kompenzačních sanačních řešení žádné konkrétní pozitivní výsledky nepřinášela. Jsme přesvědčeni o tom, že smluvní odškodnění ve výši pouhých 45 milionů eur (1 miliarda korun), je zcela nevýhodné, přičemž 10 milionů eur obdrží vláda a zbytek dotčené obce. Před několika lety byly k této problematice zpracovány dvě projektové sanační studie, přičemž jedna hovoří o nákladech ve výši 2,1 miliardy a druhá dokonce o škodách přes 4 miliardy korun. To, že současná vláda „prodala" řešení vznikající škody Polsku za pouhou 1 miliardu korun, je podle nás zcela skandální. Jsme proto zásadně proti takto pojaté smlouvě a trváme na tom, že by ji vláda měla vypovědět a vyjednat lepší podmínky. Podle nás vláda dostatečně nejednala a prodala naši vodu v podstatě za hubičku. Důsledky budou hrozivé pro občany v části Libereckého kraje, kteří přijdou o vodu ve svých studních, a my všichni přijdeme o chráněnou krajinnou oblast Jizerské hory v řádu několika málo dekád. Zastáváme názor, že bychom měli ze strany Polska požadovat mnohem více peněz a provedení dalších sanačních a kompenzačních opatření a také garanci záruk na smluvní plnění ze strany Polska.

7. Evropská unie prosazuje vytvoření společné armády a jednotné zahraniční politiky EU. Hnutí SPD to jednoznačně odmítá.

SPD odmítá přechod na většinové hlasování v Evropské unii o mezinárodních a bezpečnostních a lidskoprávních otázkách a uplatňování sankcí. Zrušení jednohlasnosti znamená, že jakékoli menší členské státy mohou být přehlasovány a nebude respektován jejich zájem v mezinárodních vztazích. Odmítáme vytvoření evropské bezpečnostní a obranné unie, ke kterému vyzval Evropský parlament. Současně by měly mít podle europarlamentu státy povinnost účasti na vojenských akcích připravovaných „Sil rychlého nasazení" v počtu 5000 vojáků doplněných vzdušnými silami. Česká republika tak může být snadno zatažena do konfliktů v zahraničí, které nejsou v zájmu občanů České republiky. Bývalé koloniální velmoci v EU a Německo chtějí uplatňovat neokoloniální politiku pod záminkou ochrany lidských práv a demokracie. Tyto návrhy v EU pod čísly A9-0354/2021 a A9-0358/2021 podpořili v Evropském parlamentu poslanci za KDU-ČSL, STAN, TOP 09, Piráty a ČSSD.

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral

