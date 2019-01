Rozvoral (SPD): Je žádoucí, aby spravedlnost platila pro každého občana

Do očí se nám smějí korupčníci a tuneláři. Jejich trestní kauzy připomínají parodie. Slušní lidé pracují za nízké mzdy, nebo mají nízké důchody, jsou vystaveni aroganci úřadů, podvodům lichvářů a nemohou se účinně dovolat svých práv. Do očí se nám smějí nepřizpůsobiví občané, kteří parazitují na štědrém a bezpracném sociálním systému.

Chybí nám nejdůležitější nástroj, jak vrátit důvěru k politice a důvěru občanů, že nabytý majetek byl získán poctivě, legální cestou a řádně zdaněn. Tímto nástrojem je účinný zákon o zpětném prokázání majetku. Podstatné je pro nás právě slovíčko zpětné. Tak nemohou být promlčeny zlodějiny korupčníků a tunelářů. Nechceme tímto zákonem obtěžovat byrokracií běžného občana, který vlastní rodinný dům, nebo získal dědictví po rodičích. Chceme stanovit hranici 20 milionů korun, nad kterou by tento zákon stanovil povinnost prokázat legální nabytí tohoto majetku. V případě, že by vlastník neprokázal legálnost nabytí svého majetku, stát by takový majetek zdanil ve sto procentech jeho hodnoty.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pracujeme na tom, abychom zásadně omezili výplaty sociálních dávek pro občany odmítající práci. Nelze tolerovat situaci, aby měli občané odmítající práci vyšší sociální dávky, než je příjem rodin s nejnižší mzdou. Další věcí, kterou se zabýváme, je prosazení pravidelné valorizace minimální mzdy v závislosti na růstu mzdy průměrné. Podpoříme také rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu, tak aby mohl kontrolovat například také veřejnoprávní Českou televizi a Český rozhlas. Stát musí získat účinné nástroje kontroly tam, kde se hospodaří s veřejnými prostředky.

Podporujeme zveřejňování smluv o nakládání s prostředky veřejných rozpočtů a transparentnost výběrových řízení. Připravujeme zákon o definici lichvy, který zpětně zbaví občany části dluhu tvořenou lichvářským úrokem. Společně s tím připravujeme také zákon o místní příslušnosti exekutorů a jejich zestátnění, což by ukončilo současný neadekvátní byznys s dluhy.

(převzato z Profilu)

autor: PV