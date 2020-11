Rozvoral (SPD): Jsme pro úplný odchod našich vojáků ze zahraničních misí

reklama

V sobotu došlo k dalšímu teroristickému útoku v afghánské metropoli Kábulu, který si vyžádal osm mrtvých a přes třicet zraněných. K útoku se přihlásila teroristická organizace Islámský stát. V Afghánistánu působí i naši vojáci, kteří dle plánu schváleného Sněmovnou zde budou vykonávat službu další dva roky. Poslanci za hnutí SPD byli proti a požadují stažení našich vojáků z této nebezpečné oblasti, kde jich padlo už čtrnáct.

Hnutí SPD nesouhlasí s vysíláním našich vojáků do zahraničí a vyzývá k jejich stažení ze všech zahraničních misí, neboť se domníváme, že jejich uplatnění vidíme v současné době v první řadě doma k zajištění úkolů obrany republiky a ochrany našich obyvatel. Česká armáda v zahraničních operacích od roku 1990 ztratila 30 vojáků, nejvíce z nich, čtrnáct, jich padlo v Afghánistánu. Zde se k teroristickým útokům hlásí přívrženci Islámského státu (IS). Poslední z útoků zde byl proveden raketovými střelami na obytné čtvrti v Kábulu.

Podle agentury AP o tom informovalo afghánské ministerstvo vnitra, které uvedlo, že teroristé vypálili na město Kábul 23 raket. Následkem bylo osm lidí mrtvých a přes třicet zraněných. Řada střel dopadla do blízkosti přísně střežené Zelené zóny, v níž se nachází řada velvyslanectví a sídel zahraničních firem. Na nich se rozezvučely varovné sirény. Íránská ambasáda uvedla, že její hlavní budova byla poškozena střepinami, ale zaměstnanci vyvázli bez újmy. Podle ministerstva vnitra ještě předtím vybuchly dvě menší nálože nastražené proti policejnímu autu, které usmrtily policistu a zranily tři osoby. Agentura DPA také připomněla, že terčem raketového útoku byl Kábul i v srpnu. Útok si tehdy vyžádal několik obětí a zraněných a přihlásil se k nim Islámský stát. Pentagon minulý týden oznámil, že brzy z Afghánistánu stáhne další zhruba 2.000 ze současných 4.500 vojáků. To by znamenalo urychlení procesu stahování vojsk daného únorovou dohodou Tálibánu a Washingtonu, která předpokládá úplný odchod Američanů do poloviny příštího roku. I to je jeden z mnoha důvodů, proč hnutí SPD požaduje vyhodnocení cílů a perspektivy působení našich vojáků v jednotlivých operacích a na základě této skutečnosti definitivní ukončení naší účasti především v Afghánistánu, tak jak učinila např. Francie, Kanada a další.

Velmi nás mrzí, že Česká armáda bude moci vyslat do zahraničních misí příští rok až 851 vojáků a o rok později ještě o sto vojáků více. Předpokládá to vládní plán vojenských misí v cizině pro příští dva roky, což odsouhlasila Poslanecká sněmovna 131 hlasy ze 158 přítomných poslanců. Poslanci hnutí SPD hlasovali proti tomuto návrhu. Nyní může mít armáda v zahraničí až 1.096 vojáků. Do Afghánistánu, kam dosud směřovala největší pozornost, nyní může armáda poslat až 390 vojáků. Nový mandát počítá s nasazením 205 příslušníků českého vojska. V Kábulu by zároveň měla působit v počtu do 20 osob i nadále jednotka Vojenské policie, která má na starosti ochranu českého velvyslanectví. Sněmovna v usnesení podpořila zachování zastupitelského úřadu, pokud to umožní bezpečnostní podmínky.

Hnutí SPD je pro úplný odchod našich vojáků ze zahraničních misí. Naši vojáci mají působit v České republice.

Převzato z Profilu.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

