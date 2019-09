Rozvoral (SPD): Komisaři Evropské komise stojí daňové poplatníky nemalé peníze

Hnutí SPD vnímá celou Evropskou unii jako přežitý a hlavně nefunkční model a spolupráci mezi jednotlivými zeměmi v rámci Evropy si představujeme na jiných základech. Z EU se stal velký byrokratický a globalistický moloch, který stojí daňové poplatníky všech zemí osmadvacítky nemalé finanční náklady. Projekt Evropské unie potřebuje nahradit jinou formou spolupráce suverénních evropských zemí a to na bázi volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu bez diktátu Bruselu. K nově zvoleným komisařům jenom zmíním, že jejich posláním je striktně hájit zájmy Evropské unie a tím potlačovat prvky vlastenectví a národní suverenity jednotlivých členských států.

V novém zastoupení Evropské komise, které předsedá dosavadní německá ministryně obrany Ursula von der Leyenová, zasedne celkem 27 komisařů, z toho 13 žen a 14 mužů. V minulé Evropské komisi, které předsedal Jean-Claude Juncker, byl tento poměr devatenáct ku devíti ve prospěch mužů. Všichni tito komisaři, kterým už skončil mandát v Evropské komisi, dostanou na odchodném minimálně okolo 100 tisíc eur ročně po dobu tří let, ale i pak mají garantovanou doživotní rentu. Nově zvolení eurokomisaři mají zajištěný základní plat skoro 21.000 eur, což se v přepočtu blíží částce 550 tisíc korun měsíčně. Tento plat podléhá evropské dani, která je stanovena ve výši 45 procent. Eurokomisaři dostanou navíc až 17 tisíc korun měsíčně na reprezentaci, zajištěny mají i finance na bydlení, a to 15% z platu, což dělá až 80 tisíc korun. I po skončení funkčního období budou po dobu tří let pobírat 40 až 65 procent dosavadního platu (217 tisíc až 325 tisíc korun), a to v závislosti na době působení v komisi. Vůbec nejpohádkověji ovšem vypadá důchod eurokomisařů. Na ten mají nárok od 65 let a jeho výše je 4,275% z platu za každý rok ve funkci. Tak například po deseti letech by eurokomisař měl nárok na důchod ve výši skoro 9.000 eur, což představuje zhruba 220 tisíc korun.

Českou republiku bude v novém složení Evropské komise zastupovat Věra Jourová, která v Evropské komisi pracovala již v předešlém období a měla ve své kompetenci porfolio – Spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví. Nyní eurokomisařka Věra Jourová získala post místopředsedkyně Evropské komise a v týmu Ursuly von der Leyenové bude mít na starosti dodržování hodnot Evropské unie a transparentnost. Komise bude mít celkem osm místopředsedů.

Hnutí SPD nevidí přínos v tom, že se Věra Jourová stala místopředsedkyní Evropské komise, neboť jejím úkolem bude hájit pouze zájmy Evropské unie, a to i proti zájmům jednotlivých unijních států. V této souvislosti se podívejme do minulosti a položme si otázku, o co se zasloužili bývalí eurokomisaři z naší republiky? Pavel Telička, portfolio – Zdraví a ochrana spotřebitele, Vladimír Špidla, portfolio – Zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, Štefan Füle, portfolio – Rozšíření a politika sousedství. Odpovědět si může každý sám. Pro hnutí SPD jsou na prvním místě naši občané, pro které chceme to nejlepší, a proto např. pro seniory podporujeme navýšení starobních důchodů a odmítáme zvyšovat věk do jeho odchodu. Velice důležitá je pro nás také podpora mladých, pracovitých, tradičních, přirozených rodin s dětmi a to z důvodu udržení naší populace.

