Rozvoral (SPD): Na dnešek připadá Mezinárodní den invalidů, jejich osud nám není lhostejný

reklama

Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje zlepšení podmínek pro zdravotně postižené občany, aby se co nejlépe v rámci svých zdravotních možností začlenili do naší společnosti. Prosazujeme, že stát musí zabezpečit důstojné podmínky pro osoby, které se o sebe již zcela postarat nemohou a též ocenit i ty, kteří jsou ochotni těmto zdravotně hendikepovaným osobám pomoci.

Invalidita je složitá životní situace. Z pohledu zákona je definována jako pokles pracovní schopnosti, který nastal kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu, a to alespoň o 35%. Podle míry poklesu pracovní schopnosti je rozlišována invalidita prvního, druhého a třetího stupně. U I. stupně invalidity jde o pokles pracovní schopnosti minimálně o 35 procent, u II. stupně nejméně o 50 procent a u III. stupně invalidity minimálně o 70 procent. Duševní nemoci jsou druhou nejčastější příčinnou invalidity. V České republice bylo ke konci minulého roku dle statistik České správy sociálního zabezpečení vedeno celkem 417.639 osob pobírajících invalidní důchod. Z tohoto počtu spadá do I. stupně 173.034 osob, které mají nárok na invalidní důchod v průměrné výši 7.366 Kč, do II. stupně je zařazeno 76.626 osob s invalidním důchodem v průměrné výši 8.532 Kč. Ve III. nejtěžším stupni je evidováno 167.979 osob s přiznaným invalidním důchodem v průměrné výši 12.726 Kč.

Anketa Uškodí ODS odchod Pavla Novotného? Ano 4% Ne 17% Je to jedno 79% hlasovalo: 3966 lidí

Hnutí SPD není další osud těchto nejzranitelnějších osob v naší společnosti lhostejný, o čemž svědčí to, že naši poslanci předložili nebo podpořili v Poslanecké sněmovně celou řadu novel zákonů, které zajišťují pro tyto osoby důstojnější podmínky pro jejich žití, a též nezapomíná na osoby, které se o zdravotně postižené starají.

Ve Sněmovně jsme minulý týden podpořili schválení změny zákona o poskytování dávek. Tato novela byla připravena na podnět Národní rady osob se zdravotním postižením na jaře loňského roku a v podstatě reagovala na problémy zdravotně postižených v době covidové pandemie. Zjednodušuje postup pravidelné výměny průkazu osob se zdravotním postižením s cílem zamezení nutnosti chodit v této době na úřad a též rozšiřuje okruh osob s nárokem na příspěvek na zvláštní pomůcku o osoby s poruchou autistického spektra a o osoby s demencí. Umožní tak rozšířit přístup osob, včetně těch nízkopříjmových, k příspěvku na zvláštní pomůcku, jako například na pořízení invalidního vozíku, automobilu nebo na úpravu bytu z důvodu zabudování plošiny atd.

Na projednávání v Poslanecké sněmovně čeká návrh novely zákona o sociálních službách, který hnutí SPD předložilo v dubnu 2020. V této novele zákona navrhujeme zvýšit příspěvek na péči, která se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci při zvládání základních životních potřeb osob a náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.

Na půdě Sněmovny naši poslanci spolupracují na tvorbě návrhů zákonů i s poslanci s ostatních poslaneckých klubů. Příkladem je poslankyně Lucie Šafránková, která je v Poslanecké sněmovně místopředsedkyní výboru pro sociální politiku a společně se svými kolegy z výboru se podílela na zpracování dalších novel k zákonu o sociálních službách. Jedná se o návrh, který předkládá právní úpravy optimalizace, stabilizace, zpřehlednění a zjednodušení systému sociálních služeb, snížení administrativní zátěže, což by mělo přispět k výraznému zefektivnění, srozumitelnosti a transparentnosti v systému sociálních služeb. Dále se jedná o sněmovní tisk, který navrhuje opatření v oblasti příspěvku na péči, obsahující sjednocení částek příspěvku na péči osob ve stupni závislosti III. a IV. a to jak u osob starších 18 let, tak i u kategorie osob do 18 let věku. Též navrhuje zrušení diferenciace částek příspěvku na péči u osob ve stupni závislosti III. a IV. Na výši příspěvku by již nemělo mít vliv, zda osoba využívá nebo nevyužívá pobytové sociální služby.

Hnutí SPD ve Sněmovně navrhuje a podporuje návrhy zákonů sloužící ku prospěchu všech našich občanů. Prioritu si zaslouží děti, senioři a osoby se zdravotním postižením.

(převzato z Profilu)

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rozvoral (SPD): V zemských volbách v Německu propadla CDU kancléřky Merkelové Rozvoral (SPD): Musíme se postavit proti diktátu Bruselu a odejít z EU! Rozvoral (SPD): Podpořili jsme zavedení práva obrany se zbraní do ústavního zákona Rozvoral (SPD): Dnes si připomínáme začátek německé okupace Československa v roce 1939

ArticleDetailRelatedProfileArticleLinkTitle Radek Rozvoral

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.