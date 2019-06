Rozvoral (SPD): Návrh vyšší minimální mzdy pro Ukrajince je ostudným činem

Vláda na svém jednání projednala návrh připravený ministerstvy práce a sociálních věcí a zahraničí, ve kterém chce zajistit více peněz zahraničním dělníkům z Ukrajiny. S tímto návrhem nemůžeme souhlasit, protože je diskriminační vůči našim pracujícím.

Naše hnutí SPD zásadně odmítá návrh, který na pondělním jednání vlády předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s Ministerstvem zahraničí. Oba ministři těchto resortů jsou z ČSSD. Dokument schválený vládou zdvojnásobil počet ročních pracovních povolení pro Ukrajince, kteří se budou ucházet o práci v České republice. Nově by se mělo jednat o čtyřicet tisíc lidí, kterým by mělo být umožněno u nás pracovat. V rámci tohoto návrhu by mělo být zavedeno zrychlené vyřízení žádosti a zaručení výše minimální mzdy, která byla stanovena na 1,2 násobek minimální mzdy; na to nemají nárok čeští uchazeči o zaměstnání. I když ministr zahraničí za ČSSD Petříček to jako velký úspěch ku prospěchu zaměstnavatelů okomentoval na tiskové konferenci, která následovala po jednání vlády, my to tak nevnímáme. Naše hnutí SPD se proti tomuto návrhu staví zcela odmítavě a považuje jej za diskriminační vůči občanům České republiky žádající o práci.

Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s ministerstvem zahraničí uvedlo statistické údaje, ve kterých se hovoří, že v loňském roce legálně pracovalo v České republice přes 120 tisíc lidí z Ukrajiny. Program pro přijímání pracovníků z Ukrajiny má naše republika od roku 2016. Původně bylo umožněno přijmout na pracovní pozice u nás necelé čtyři tisíce lidí ročně, což se dvakrát navyšovalo na necelých deset tisíc, pak na necelých dvacet tisíc a současný návrh je čtyřicet tisíc. Vláda se rozhodla navýšit i počty zaměstnanců jak na generálním konzulátu ve Lvově, tak i na dalších pracovištích, zabývajících se touto agendou. Dokument podporují odbory, které se také podílely na jeho zpracování. Naopak Hospodářská komora se k vládnímu návrhu zaměstnávání Ukrajinců v České republice staví též odmítavě.

Hnutí SPD tvrdě odsuzuje práci na černo, kterou u nás nelegálně aplikuje čtvrt milionu lidí. Tito lidé jsou i z velké části příjemci sociálních dávek. Prosazujeme, že práci by měli v prvé řadě dostávat čeští občané a v případě, že jsou práce schopní a nechtějí pracovat, tak by měli i ztratit nárok na sociální dávky. To vše by mělo prioritně hlídat ministerstvo práce a sociálních věcí, které má k tomu potřebné instituce a kompetence. Nabízet volná pracovní místa na našem trhu cizincům by mělo být až tou poslední variantou a v žádném případě by neměli pobírat větší minimální mzdu než čeští občané. Povolení pracovat u nás by mělo být poskytováno cizincům na dobu určitou s možností dalšího prodloužení a jen těm, kteří budou řádně prověřeni, z důvodu jejich možného bezpečnostního rizika.

