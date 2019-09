Rozvoral (SPD): Nejvyšší soud USA přijal opatření vedoucí k zamezení přílivu imigrantů do země

Hnutí SPD podporuje přístup amerického prezidenta Donalda Trumpa v otázkách týkající se migrace. Donal Trump z pozice amerického prezidenta byl jedním z prvních, kdo odmítl přijmout návrh, který představil v polovině roku 2017 v New Yorku generální tajemník OSN António Guterres spolu s předsedou Valného shromáždění OSN Miroslavem Lajčákem a řadou dalších představitelů OSN pod názvem Globální pakt o migraci. O tomto materiálu se Trump vyjádřil jako o rozporuplném dokumentu, který se spíše snaží nelegální migraci transformovat na legální. Poslední velký úspěch si v této oblasti připsal Donald Trump minulý týden, kdy americký Nejvyšší soud rozhodl, že jeho vláda může bez omezení uplatňovat nové pravidlo zpřísňující podmínky pro získání azylu ve Spojených státech. Rozhodnutí též anuluje verdikt soudu nižší instance, který zablokoval vymáhání nové politiky v některých státech USA na hranici s Mexikem.

11. září tohoto roku si celé Spojené státy připomněly osmnácté výročí nejkrvavějších teroristických útoků na jejich území, kdy do mrakodrapů přezdívaných „Dvojčata“ narazily dva unesené letouny, což mělo za následek skoro tři tisíce obětí. Právě v tento den přijal americký nejvyšší soud rozhodnutí umožňující celostátní prosazování nového pravidla Trumpovy správy, které brání většině středoamerických přistěhovalců v tom, aby ve Spojených státech hledali azyl. Toto usnesení nejvyššího orgánu soudní moci ve Spojených státech, které se skládá z devíti soudců schvalovaných senátem a jmenovaných prezidentem, dočasně zruší rozhodnutí nižšího soudu, které zablokovalo novou azylovou politiku v některých státech podél jižní hranice.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec

Účelem této politiky je odepřít azyl každému, kdo prochází jinou zemí na cestě do USA, aniž by tam hledal ochranu. Problém nelegální migrace je celosvětový problém. Migrace lidí, kteří se nelegálně a převážně ve skupinách snaží dostat do zemí, kde se jim bude lépe dařit, se silně navýšila v posledním desetiletí, jedná se hlavně o tzv. ekonomické imigranty. Ti si pro svůj záměr vybírají právě bohaté země a pevně doufají, že když se tam už dostanou, tak se tyto země o ně postarají. Mimo země Evropské unie je velký zájem o Spojené státy. Ty jsou v poslední době vystaveny externímu nárůstu imigrantů ze Střední Ameriky, kteří volí cestu do USA přes Mexiko. Dle americké tiskové agentury Associated Press (AP) se jedná hlavně o imigranty z Guatemaly, Hondurasu a Salvadoru a též přibývají imigranti z Afriky, Asie a Jižní Ameriky.

Hnutí SPD má stejný názor na migraci jako americký prezident Donald Trump, který za pomoci svých poradců předložil tento zákon, jemuž dal zelenou americký Nejvyšší soud. Je to další nástroj, pomocí kterého se budou snižovat počty nelegálních imigrantů mířících do Spojených států. Je to správná cesta k ochraně vlastního národa a jeho identity. Podobná razantní opatření by měla přijímat na ochranu svých hranic i Evropská unie a nedovolit vstoupit žádnému imigrantovi na její území; případné lodě s imigranty nekompromisně posílat zpět, odkud vypluly.

autor: PV