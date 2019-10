Rozvoral (SPD): Nelegálních imigrantů, hlásících se k islámské ideologii, je už ve světě více než čtvrt miliardy

Tento nárůst je alarmující a jeho hrozbu umocňuje skutečnost, že většinu z nich tvoří tzv. ekonomičtí imigranti vyznávající Alláha a islámské právo šaría.

Hnutí SPD se všemi dostupnými prostředky snaží zabránit tomu, aby se do naší země dostali nelegální imigranti. Je to ale opravdu složité, zvláště když tento nelegální přísun nežádoucích imigrantů do naší republiky vyžaduje Evropská unie a podporují ho i některé naše politické strany. Bylo to právě naše hnutí SPD, které se otevřeně a tvrdě postavilo proti migračním kvótám a díky tomu situace prozatím nedopadla tak, jak si bruselští politici naplánovali. Tento boj ale stále není vyhrán a proto musíme být obezřetní. Na půdě Poslanecké sněmovny navrhujeme taková opatření, aby ke scénáři, jaký si přeje Evropská unie, nedošlo. I z tohoto důvodu jsme pro vystoupení naší země z Evropské unie, pokud si to naši občané budou přát, což může být vyjádřeno pomocí referenda o našem setrvání v EU.

To, že počty imigrantů ve světě stále rostou, potvrzují výsledky zveřejněné OSN na konci loňského roku, a čísla to jsou opravdu děsivá (https:/eurozpravy.cz/242610-osn/). Podle OSN bylo ke konci roku 2018 ve světě 257,7 milionu imigrantů, což představovalo 3,4 procenta světové populace. Od roku 2000 se jednalo o nárůst o 49 procent. Průměrný věk imigrantů je 39 let. V současné době poskytuje útočiště pro 60 procent imigrantů z celého světa pouhých deset zemí. Nejvíce imigrantů se nachází na území USA (49,8 milionů), Saúdské Arábie (12,2 milionů), Německa (rovněž 12,2 milionů), Ruska (11,7 milionů) a Velké Británie (8,8 milionů). Dále to jsou například Spojené arabské emiráty (8,3 milionů), Francie a Kanada (7,9 milionů), Austrálie (400 tisíc) a Španělsko (5,9 milionů). Ze světadílů se ale nejvíce imigrantů nachází v Asii (80 milionů), poté v Evropě (78 milionů) a na třetím místě je Severní Amerika (58 milionů).

Ještě zmíníme, odkud imigranti pocházejí. Nejvíce jich je z asijských zemí (106 milionů) a evropských zemí (61 milionů, z nich se 41 milionů usadilo v jiných evropských zemích). Z posledních výsledků o migraci se potvrdilo, že se v poslední době jedná především o ekonomické imigranty, kteří si tak chtějí zajistit lepší život a to i na úkor čerpání sociálních dávek, které jim jsou v ekonomicky silných státech zajištěny. Obyvatelé států, kam tito imigranti míří, se ale nejvíce obávají šíření islámské ideologie, neboť drtivá většina z těchto imigrantů se hlásí k islámu. Islám je aktuálně se skoro dvěma miliardami příznivci druhé nejrozšířenější náboženství na světě. A jelikož se ke křesťanství hlásí jen o něco více lidí a jejich počet stagnuje, za pár let bude dominantním náboženstvím právě islám. Věděl to už Samuel Huntington, který explozi muslimské populace předpovídal v roce 1994 v knize Střet civilizací. Řada muslimů se hlásí k radikální verzi islámu, která se vyznačuje mimořádnou agresivitou a násilností a právo šaría vyznává v té nejpřísnější formě. Mimo jiné podporuje militarizaci dětí, na internetu šíří videa poprav a v Evropě zosnoval několik teroristických útoků. K Islámskému státu se v Africe hlásí podobně brutální Boko Haram.

V současné době do USA míří tisíce imigrantů ze Střední Ameriky. Na jihovýchod Asie a na Dálný Východ míří nejen Rohingové a další menšiny utíkající z Barmy, ale i běženci z Blízkého východu. Na jihokorejský ostrov Čedžu dorazilo v létě asi pět set Jemenců, což v zemi vyvolalo řadu reakcí, např. více jak 700 tisíc lidí doposud podepsalo petici, v níž vyzývají vládu, aby nevyhověla žádostem o azyl a utečence vykázala z ostrova. Jako poslední příklad z mnoha uvedu příklad z Řecka, kde místní vláda připravuje nový zákon, který má urychlit azylová řízení s imigranty. Vyhoštění postihne i ty, kteří nespolupracují s úřady. Podle řeckého premiéra Kyriakose Mitsotakise většina imigrantů přicházejících nyní do Řecka nejsou žádní uprchlíci, ale ekonomičtí imigranti.

Hnutí SPD i z těchto výše uvedených faktů v žádném případě nebude podporovat aktivity Evropské unie v rámci prosazování její vstřícné migrační politiky. Islámští imigranti představují časovanou bombu a nám jde hlavně o to, abychom zabezpečili bezpečnost našich občanů.

