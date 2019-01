Rozvoral (SPD): Německé reparace nejsou promlčené!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD), ve kterém informujeme, že kapitulaci vlády před paktem o uprchlících napadneme ve sněmovně, dále, že budeme požadovat po vládě, aby vymáhala nepromlčené reparace po Německu za škody způsobené naší zemi ve druhé světové válce. Také poukazujeme na to, že Babišova vláda „nemaká“, a že hlavně díky ČSSD poškozuje české občany a naši zemi. Hnutí SPD odmítá, aby se Evropa dostala pod nadvládu Francie a Německa, což je záměrem nové imperiální smlouvy mezi Francií a Německem. Alternativou vůči tomu je spolupráce suverénních zemí a úzká kooperace v rámci Visegrádu a střední Evropy.

1. Kapitulaci vlády před „paktem o uprchlících“ napadneme ve sněmovně.

Poslanci za SPD budou požadovat na nadcházející 26. schůzi Poslanecké sněmovny zařazení mimořádného bodu pořadu s názvem „Informace vlády o postoji ČR ke Globálnímu kompaktu OSN o bezpečné, řízené a trvalé migraci a Globálnímu kompaktu OSN o uprchlících”. Pokud tento náš návrh bude Poslaneckou sněmovnou odmítnut, potom budeme pokračovat v iniciaci požadavku na svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny na projednání tohoto bodu. Hnutí SPD bojuje dál. Chceme vědět, proč vláda ČR v čele s Andrejem Babišem podpořila Globální kompakt OSN o uprchlících. Dále by vláda měla vysvětlit, proč v případě podpory Globálního kompaktu OSN o bezpečné, řízené a trvalé migraci zaznívala ze strany předsedy vlády Andreje Babiše a ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka rozdílná stanoviska. Vláda něco jiného říká lidem a něco jiného v otázkách migrace dělá. Na půdě Poslanecké sněmovny budeme pokračovat v boji za zájmy České republiky a žádat vystoupení naší země z tohoto paktu.

2. Vláda není jednotná a nemaká.

Premiér Andrej Babiš prohlásil, že vládou ANO, ČSSD s podporou KSČM navrhovaná daňová reforma se posouvá až do roku 2021. Andrej Babiš a jeho vláda nemaká, ale odsouvá řešení problémů. Místo podpory pracujících rodin s dětmi a snižováním jejich daňové zátěže se pokračuje v nalévání miliard do neziskových organizací, inkluze a sociálních dávek pro nepřizpůsobivé. Vláda je nejednotná a jasně se ukazuje, že skutečně pozitivní změny jsou v koalici s ČSSD nemožné. Hnutí ANO zvolilo koalici s ČSSD ze strachu z elit EU. Mrhá tím důvěrou voličů. Hnutí SPD opakovaně navrhuje vítězi voleb vytvoření vlády odborníků, kterou by SPD podpořilo na základě programu. Pouze tato vláda by mohla zásadním způsobem řešit problémy naší nadnárodními korporacemi vykořisťované země. Země, která má 85% úroveň HDP vyspělých zemí, ale zároveň pouze 40% úroveň mezd v porovnání se západními zeměmi EU, je objektivně vykořisťovaná.

3. EU realizuje diktát salámovou metodou.

Hnutí SPD je proti jakémukoliv ovlivňování národního práva ze strany Evropské unie. Dalším z jejich návrhů k omezování našich občanů, který se chystá je úplný zákaz používání rybářských olůvek a střeliva s olověným jádrem. Ve skutečnosti se však jedná o nastolený trend a další snahu Bruselu, jak ještě více omezit legální držitele zbraní, která navíc ve výsledku může dopadnout i na bezpečnost našich občanů, protože se jedná i o policii. Tímto připravovaným krokem Evropská komise ohrožuje naši bezpečnost a neúměrně zasahuje do našeho vyváženého, funkčního a efektivního právního systému v této oblasti. Není sporu o tom, že olovo v přírodě je škodlivé. Na druhou stranu by případný plošný zákaz olova postihl až milión našich občanů. SPD v této souvislosti podporuje připravované oprávněné protesty Českomoravské myslivecké jednoty, Českého střeleckého svazu, Svazu vojáků v záloze ČR, Moravského rybářského svazu a Českého rybářského svazu. Legislativně se sice v Bruselu zatím jedná o zákazu olova na mokřadech, který v Česku již několik let platí, ale pro SPD je naprosto nepřijatelné, aby Evropská komise mohla plošný zákaz olova schválit, aniž by o tom rozhodovaly členské země. Vyzýváme proto vládu ČR, aby tento záměr ze strany Evropské komise jednoznačně odmítla, protože máme oprávněné obavy, že jde o první krok, který povede k ještě větším následným restrikcím. EU neustále salámovou metodou zkouší, co si může dovolit.

4. Německé reparace nejsou promlčené.

Poslanci hnutí SPD interpelovali ministra zahraničí ve věci reparací Německa za škody způsobené Československu za druhé světové války. Z odpovědi jasně vyplývá, že tento nárok reálně existuje, ale vláda ho nepovažuje za vhodné vymáhat. Vzniká otázka, kdo vlastně prohrál válku. Hnutí SPD se přidá v rámci V4 k pozici prezidenta Polské republiky a budeme se snažit tuto otázku otevřít. V Parlamentu ČR budeme jasně a otevřeně požadovat zařazení tohoto bodu na jednání sněmovny. Hnutí SPD není podporováno Německem ani elitami z Bruselu a o jejich podporu ani nestojí. Jsme vlastenecké hnutí odpovědné pouze voličům. Nebojíme se prosazovat zájmy naší země. Německo musí začít opět reparace platit. Tyto prostředky se musí použít na strategické projekty a budování národního majetku naší země.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).

5. Německo s Francií chtějí společně ovládnout Evropu.

Když se nepodařilo Evropu ovládnout ani Napoleonovi, ani Hitlerovi, tak se nyní Francie s Německem dohodly, že ji ovládnou společně. Smlouvu, která vznikla prakticky v utajení, podepíše německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Emmanuel Macron v úterý v německých Cáchách. Tato smlouva vytvoří z obou nejsilnějších evropských zemí de facto společný superstát, protože budou mít společnou zahraniční i obrannou politiku. O smlouvě se nikde příliš nepíše, teprve před několika dny byla zveřejněna na stránkách francouzského ministerstva zahraničí. Ve Smlouvě o francouzsko-německé kooperaci z Cách se hovoří například o jednotném vystupování v zahraniční i obranné politice obou zemí a koordinaci jednotných postojů v otázkách EU či NATO. Dojít má i úzké spolupráci na úrovni obou vlád. Hnutí SPD odmítá, aby se Evropa dostala pod nadvládu Francie a Německa. Vlády těchto dvou států vedou Evropu do záhuby. Není náhodou, že vlády těchto dvou zemí nám chtěly vnutit kvóty na imigranty. Alternativou je spolupráce suverénních států a spolupráce Visegrádu a v rámci střední Evropy. Nechceme tu mít franko-germánské impérium.

