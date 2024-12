Rozvoral (SPD): Odmítáme diskriminaci českých žáků, kterou prosazuje vláda Petra Fialy!

Vážení přátelé,

SPD je proti zvyšování koncesionářských poplatků a navrhuje jejich zrušení. Česká televize i Český rozhlas jsou nástrojem vládní i unijní propagandy. Arogantní Markéta Pekarová Adamová je symbolem škodlivosti Fialovy vládní koalice a ve své funkci škodí naší zemi i občanům. Fialova vláda se snaží hodit financování škol na kraje a obce. Odmítáme diskriminaci českých žáků, kterou prosazuje vláda. Pokud budeme v příští vládě, zrušíme vládní důchodovou reformu, která zásadně poškozuje všechny budoucí důchodce. Hlasovali jsme proti schválení státního rozpočtu na příští rok. Obsluha státního dluhu bude stát jenom v příštím roce české daňové poplatníky 100 miliard korun.

1. SPD je proti zvyšování koncesionářských poplatků a navrhuje jejich zrušení. Česká televize i Český rozhlas jsou nástrojem vládní i unijní propagandy.

V úterý 10. prosince bude na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny pokračovat v tzv. druhém čtení projednávání návrhu vlády Petra Fialy na výrazné zvýšení povinných (tzv. koncesionářských) poplatků za Českou televizi a za Český rozhlas a na významné rozšíření okruhu domácností, které je budou povinny platit. Jedná se o více než 600 tisíc nových plátců, protože pro povinnost hradit tyto poplatky bude nyní rozhodující připojení k internetu nebo vlastnictví tzv. chytrého telefonu. Několikanásobné zvýšení koncesionářských poplatků navrhuje Fialova vláda i pro firmy, a to podle počtu zaměstnanců, což postrádá jakoukoli logiku, ale hlavně jde o další likvidační opatření této vlády vůči našim podnikům a zaměstnavatelům. Hnutí SPD se zvýšením těchto poplatků jednoznačně nesouhlasí. Veřejnoprávní média disponují (na rozdíl od soukromých médií) každoročními garantovanými mnohamiliardovými rozpočty z peněz občanů, a navíc rozsáhlými příjmy z reklamy. Tyto instituce rovněž nejsou politicky neutrální a ve zpravodajství a publicistice dlouhodobě nejsou objektivní a protěžují strany současné vládní koalice. Hnutí SPD prosazuje zrušení koncesionářských poplatků a převedení České televize i Českého rozhlasu na státní příspěvkovou organizaci, jejíž hospodaření bude kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad.

2. Arogantní Markéta Pekarová Adamová je symbolem škodlivosti Fialovy vládní koalice a ve své funkci škodí naší zemi i občanům.

V minulém týdnu proběhla mimořádná schůze Poslanecké sněmovny svolaná opozicí (včetně SPD), která měla projednávat návrh na odvolání Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) z funkce její předsedkyně a hlasovat o něm. K tomuto hlasování ovšem nedošlo, protože poslanci vládní koalice odmítli schválit program schůze. Markéta Pekarová Adamová pří řízení schůzí Poslanecké sněmovny nepostupuje nestranně, jak jí ukládá zákon. Naopak opakovaně porušuje Jednací řád Poslanecké sněmovny, vždy v neprospěch opozičních stran a opozičních poslanců. Markéta Pekarová Adamová je (spolu s premiérem Petrem Fialou) hlavním symbolem arogance a škodlivosti Fialovy vlády a vládní koalice. Svoláním této mimořádné schůze jsme chtěli alespoň upozornit na její velmi časté drzé a arogantní jednání. Zásadně nám vadí i její urážlivé výroky směrem k českým občanům, např. její vyjádření typu, aby si lidé, co nemají peníze na to, aby si pořádně zatopili, vzali dva svetry, anebo že vláda tu není od toho, aby se starala o lidi. Její opakované urážlivé výroky na adresu vedoucích představitelů spojeneckých středoevropských zemí (Slovenska a Maďarska) zase významným způsobem poškozují naše národní zájmy a mezinárodní postavení ČR. Ze všech těchto důvodů by Markéta Pekarová Adamová neměla zastávat takto vysokou ústavní funkci předsedkyně Poslanecké sněmovny.

3. Fialova vláda se snaží hodit financování škol na kraje a obce. Odmítáme diskriminaci českých žáků, kterou prosazuje vláda.

Vláda Petra Fialy se v klíčové oblasti školství snaží přenést finanční zodpovědnost ze státu na zřizovatele škol, tedy na obce a kraje. Zatímco povinnost financování platů nepedagogických pracovníků a školních pomůcek na ně od příštího školního roku již převedla, příslušné finanční prostředky dosud nikoli. A změnu zákona o rozpočtovém určení daní (RUD), která by tento převod peněz umožnila, se pokusí na sílu prosadit tzv. poslaneckým přílepkem k novele školského zákona. V novele školského zákona je ale skryta jiná pro nás nepřijatelná změna, která se týká přijímacího řízení na střední školy. Přijímací zkoušky na střední školy totiž zůstávají povinné pouze pro české děti vzdělávající se v českých školách. České děti vzdělávající se v zahraničí a cizinci budou od této povinnosti osvobozeni a přijímací zkouška z českého jazyka u nich má být nahrazena blíže nespecifikovaným pohovorem v příslušné škole. Tato změna je naprosto diskriminační vůči většině českých žáků a taktéž je zcela v rozporu s principem rovného přístupu ke vzdělání. Hnutí SPD toto odmítá a nepodpoří to.

4. Pokud budeme v příští vládě, zrušíme vládní důchodovou reformu, která zásadně poškozuje všechny budoucí důchodce.

Senát, kde mají většinové zastoupení strany Fialovy vládní koalice, schválil vládní návrh změn v našem důchodovém systému, který zásadním způsobem poškodí všechny budoucí české důchodce a který bývá nepravdivě označován jako tzv. důchodová reforma. Tyto změny obsahují mj. zvýšení hranice věku pro odchod do důchodu nad 65 let už pro dnešní padesátníky a od roku 2026 snižují všem budoucím seniorům důchody a jejich poměr k předchozí mzdě oproti stavu, který je dnes. Fialova asociální vláda rovněž v rozporu s již uzavřenými dohodami se sociálními partnery a zaměstnavateli na poslední chvíli vyřadila více než 100 tisíc zaměstnanců v náročných profesích z nároku na dřívější odchod do řádného důchodu. Jako alternativu jim nabízí povinné spoření v soukromých penzijních fondech, na což neexistuje legislativa. Finančně by z toho těžili pouze vlastníci soukromých penzijních a bankovních institucí. Vládní koalice navíc před závěrečným hlasováním ve Sněmovně již poněkolikáté v tomto volebním období předčasně ukončila rozpravu, přestože do ní bylo přihlášeno ještě několik desítek opozičních poslanců. Toto vše nyní Senát svým hlasováním posvětil. Očekáváme, že návrh podepíše i prezident Pavel, který se již dříve opakovaně postavil na stranu Fialovy vlády proti důchodcům. Hnutí SPD všechny tyto škodlivé vládní změny v důchodovém systému zcela jednoznačně odmítá, a pokud budeme součástí příští vlády, budeme prosazovat jejich co nejrychlejší zrušení. Máme zpracovaný vlastní návrh důchodové reformy.

5. Hlasovali jsme proti schválení státního rozpočtu na příští rok. Obsluha státního dluhu bude stát jenom v příštím roce české daňové poplatníky 100 miliard korun.

V uplynulém týdnu poslanci stran vládní koalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN) schválili návrh státního rozpočtu na rok 2025, zatímco celý poslanecký klub hnutí SPD hlasoval proti. Zásadně nesouhlasíme se strukturou rozpočtu, s desítkami miliard zbytečných výdajů, ani s jeho navrhovaným schodkem ve výši 241 miliard korun. To znamená další zvyšování již tak astronomického státního dluhu, jehož obsluha (úroky) bude stát jenom v příštím roce české daňové poplatníky 100 miliard korun! Vládní návrh rozpočtu je podle nás i podle Národní rozpočtové rady a dalších ekonomických expertů sestaven netransparentně a nepravdivě, výrazně nadhodnocuje některé příjmy (emisní povolenky), podhodnocuje některé povinné výdaje, kalkuluje s nereálně vysokým růstem ekonomiky a vychází z dosud neschválené legislativy (obnovitelné zdroje energie). Jenom 110 miliard korun jsou daňové nedoplatky a také prudce roste naše zadlužení v poměru k HDP (aktuálně 43,6 %). To je zcela nezodpovědné a pro nás nepřijatelné. Vyzýváme proto prezidenta republiky Petra Pavla, aby takto nepravdivě a vysoce schodkově navržený státní rozpočet vetoval.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky