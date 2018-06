Rozvoral (SPD): Odmítáme předat kontrolu nad rozpočtem ČR úředníkům EU!

1. Hnutí SPD vítá sestavení italské vlády na základě koalice vítězných stran. Součástí koalice je partnerská strana hnutí SPD Liga (dříve Liga severu). Její předseda Matteo Salvini bude v nové vládě ministrem vnitra. Stejně jako Liga prosazujeme striktní protiimigrační politiku hájící bezpečnost a národní zájmy, ovšem zásadně nesouhlasíme s návrhy na přerozdělování migrantů do dalších členských zemí Evropské unie, včetně České republiky. Zkrachoval pokus Evropské unie a italského prezidenta utvořit úřednickou vládu a popřít tak výsledek voleb. Italský lid reagoval zásadním odporem a doslova vyděsil intrikány ve službách Bruselu. Po Rakousku, Polsku a především Maďarsku je to další vládní úspěch vlasteneckých stran.

2. V Katalánsku byla zvolená nová vláda autonomní republiky. Volby znovu potvrdily touhu Katalánců po vlastní suverenitě. Je nutné připomenout brutální zásah proti katalánskému referendu, kdy španělská policie zranila na 900 občanů. Nová vláda deklarovala záměr naplnit suverenitu Katalánska. Hnutí SPD respektuje výsledek voleb a považuje snahu Katalánska za legitimní. Brutalita madridské vlády při potlačování těchto snah problém jen prohloubila. Demokratická tradice Španělska je velmi malá. Do roku 1975 byl u vlády fašistický diktátor Franco. Je hanba, že brutální potlačení referenda samozřejmě neodsoudila Evropská unie. Společně s výsledky voleb v Itálii je nová vláda Katalánska další událostí, která uvede do pohybu změny v celé Evropské unii.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).

3. Hnutí SPD nepodpoří navrhovaný Fiskální pakt Evropské unie. Prosazuje ho vláda Andreje Babiše spolu s dalšími probruselskými stranami v českém Parlamentu. Hnutí SPD odmítá předat kontrolu nad rozpočtem České republiky úředníkům Evropské unie. Fiskální pakt se tváří jako pojistka proti deficitním rozpočtům. Ve skutečnosti jde o součást salámové metody, která má přivést Českou republiku do eurozóny. Hnutí SPD odmítá přijetí eura. Vstup do eurozóny znamená společné ručení za dluhy zemí eurozóny a to je proti zájmu naší země.

4. Otázku pomoci matkám, kterým otcové neplatí výživné, považujeme za velmi potřebný krok. Nelze ale tento problém řešit přenesením platby na stát a vytvořením fakticky nové sociální dávky. Znamenalo by to, že za nezodpovědného rodiče budou platit odpovědní ze svých daní. Hnutí SPD prosazuje především účinnější vymáhání výživného a také případnou vratnou výpomoc do doby než bude platba obnovena. Náklady spojené s výpomocí by hradil povinný a nikoliv rodič, který pečuje o dítě.

5. Dne 14.7.2018 se uskuteční celostátní konference hnutí SPD. Konference bude ve znamení začátku kampaně hnutí SPD pro komunální a senátní volby na podzim 2018. Stane se mobilizací členů a příznivců SPD k volebnímu úspěchu.

