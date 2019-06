Rozvoral (SPD): Odsoudili jsme fyzické útoky na člena RRTV Ladislava Jakla

Po lehce vyhrocené rozpravě přijala Poslanecká sněmovna k tomuto bodu následující usnesení navržené hnutím SPD:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky považuje podobné útoky, jako byly na člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ladislava Jakla, za nepřijatelné ohrožení demokracie a svobody v České republice.“

Zde je můj projev k uvedené problematice:

Děkuji za slovo pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády,

ve svém projevu bych se rád zmínil o tom, jaká panuje v současné době politická kultura, a zmíním ty, kteří jsou za tento stav zodpovědní. V naší svobodné zemi má každý občan právo vyjádřit svůj názor, což mu zaručuje naše Ústava. Ústava též stanovuje, že si občané mohou zvolit představitele, kteří vzejdou z demokratických voleb a ti se pak budou podílet na řízení naší země.

Každý občan se může svobodně rozhodnout, koho a jaké politické uskupení podpoří. Vítěze voleb by následně měli všichni respektovat a chovat k nim úctu, i když zrovna nepatří k těm, kterým vyjadřovali svou podporu ve volbách. Tímto jednáním a chováním se pozná kulturní, etická, sociální a společenská vyspělost občanů. Mám svůj názor a v případě, má-li většina jiný, tak se umím podřídit a respektuji jej.

Z mého pohledu k ovlivňování našich občanů, aby změnili svůj politický názor, masivně docházelo v souvislosti s tvrdou kampaní vedenou s cílem nedopustit, aby se naším prezidentem stal Miloš Zeman. Smutné na tom je, že, hlavními iniciátory byli převážně velmi vzdělaní lidé, kteří si na svém vzdělání zakládají a kteří za podpory probruselských sponzorů a za významné pomoci médií, ke kterým se přidaly i české veřejnoprávní instituce, chtěli Miloše Zemana zdiskreditovat.

Z institucí byla a je stále nejvíce aktivní Česká televize a její zpravodajství, které po celou dobu neplní své hlavní poslání, kterým je předkládat našim občanům pravdivé a objektivně vyvážené informace o politické situaci u nás i ve světě. Touto formou masírují naše občany k nenávisti k některým lidem, viz k panu prezidentovi, k panu premiérovi nebo našemu předsedovi hnutí SPD Tomio Okamurovi.

Naši občané, kteří celý den pracují a snaží se zabezpečit své rodiny a blízké, nemají čas sledovat politiku do nejpodrobnějších detailů. Ale večer, když usednou k televizi, aby se dozvěděli, co je nového u nás a ve světě, dostávají neobjektivní jednostranně vedené informace. Jsou jim nehorázným způsobem podsouvány nepravdy, a - jak říká jedno české přísloví - „stokrát opakovaná lež se stává pravdou“ a některé politické subjekty na tom staví svou propagaci.

Musím zmínit, že velký podíl na tomto stavu nese i současné ministerstvo vnitra pod vedením předsedy ČSSD Janem Hamáčkem. Je to právě resort ministerstva vnitra, který by neměl podporovat sílící nenávist mezi občany a měl by tvrdě postihovat všechny formy i náznaky protiprávního jednání, zejména s politickým podtextem.

To, že se tak ministerstvo vnitra nechová, svědčí např. výroky citované proti našemu hnutí SPD, které zveřejnil Odbor bezpečnostní politiky MV ve zprávě s názvem: „Projevy extremismu a předsudečné nenávisti; Souhrnná situační zpráva 4. čtvrtletí roku 2018“. Zpracovatelé této zprávy asi z důvodu zalíbení se panu ministrovi napadají naše hnutí SPD a zmiňují, že patříme mezi politické subjekty, které staví svůj program dominantně na protimuslimské, protiimigrantské a protiromské rétorice a na vyhroceném nacionalismu. Zpracovatelé zprávy se panu ministrovi Hamáčkovi chtěli, jak se říká: „trefit do noty“ takže ještě výrok směřovaný neprávem proti našemu hnutí uvedly do názvu zprávy a to i přes to, že se ve zprávě cituje, že hnutí SPD není dle definice ministerstva vnitra extrémistické hnutí. To znamená, že bylo třeba si vymyslet nějaký termín, který by hnutí SPD dehonestoval a tak se vymyslela předsudečná nenávist.

To je jeden extrém ministra vnitra k jeho politické zodpovědnosti k současným náladám a vyvolávaným politickým konfliktům, kdy se z pozice ministra vnitra snaží diskreditovat svou politickou konkurenci. Jako druhý extrém ministra vnitra Jana Hamáčka zmíním jeho postoj ke kauze verbálního a fyzického napadení pana Jakla. Policisté měli od počátku provést úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů výtržnictví, ublížení na zdraví a násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci. Policie o tomto incidentu ani na svých stránkách moc neinformovala a natož, aby tuto informaci o napadení slušného občana s politickým podtextem objektivně zveřejnila média.

V této souvislosti zmíním incident spočívající v potyčce poslance za TOP O9 Dominika Feriho. Média byla plná zpráv, že pan poslanec Feri byl napaden za to, že je členem TOP 09 a že je to projev hodný k odsouzení. Ano, s tímto tvrzením naše hnutí SPD jednoznačně souhlasí a odsuzujeme jakákoli jednání nesoucí znaky násilí a napadání osob ohledně politického názoru.

Ještě se ale vrátím k napadení pana Jakla a připomenu, že se jednalo o již druhý útok v nedávné době. Ten první se uskutečnil v sobotu 25. května večer, ve voze pražského metra, kdy útočník zasadil panu Jaklovi několik ran do hlavy a zad a to vše hlasitě komentoval slovy: „Ty seš Jakl, ten lídr SPD“. Druhé napadení pana Jakla se odehrálo necelý týden po tom prvním a stalo se ve Zlíně, kde byl spolu s dalšími členy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání na filmovém festivalu.

V obou případech napadení šlo o politicky motivovaný čin s mimořádnou společenskou závažností. Pan Ladislav Jakl je slušný občan, který v minulosti dělal např. tajemníka panu prezidentovi Václavu Klausovi. V loňských senátních volbách kandidoval v Praze 2 za naše hnutí SPD a letos byl Parlamentem ČR zvolen členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Vážení přítomní, apeluji na Vás, že nesmíme připustit, aby naši občané v naší zemi neměli zajištěnu svou bezpečnost. Proti každému, kdo se dopustí protiprávního jednání, by mělo být postupováno v souladu s právem. Proto naše hnutí SPD vyzývá ministra vnitra Jana Hamáčka, aby dohlížel na chod bezpečnostních sborů, které slouží všem občanům a ne aby jen řešil neřešitelnou situaci v ČSSD. Právní zásada, která stanovuje, že bezpečnostní sbory musí být apolitické, by měla být vyžadována i od samotného ministra vnitra.

Na závěr musím zmínit, že naše hnutí SPD důrazně odsuzuje jakékoli formy násilí na základě politického názoru, barvy kůže nebo náboženského vyznání.

Děkuji za pozornost.

