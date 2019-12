Rozvoral (SPD): Otázky klimatu je nutno řešit rozumně a velmi uvážlivě

Hnutí SPD považuje otázky klimatu za důležité, které je zapotřebí řešit rozumně a velmi uvážlivě. To, že vrcholní představitelé považují ochranu klimatu za největší prioritu do dalších let, považujeme jen za odpoutání pozornosti od daleko většího problému, kterým je nelegální imigrace a s ní spojené nekontrolovatelné příchody nelegálních imigrantů (převážně muslimů z Afriky) do evropských zemí. Problém spojený s nelegální imigrací řeší EU neúčinně a lze se tak oprávněně domnívat, že je to i její záměr. V našem hnutí SPD toto zásadně odmítáme a jsme velmi rádi, že i v okolních zemích sílí politické strany a hnutí, které mají na nelegální imigraci shodný názor. Lídři těchto stran, mezi které patří Matteo Salvini, Marine Le Pen, Viktor Orbán a řada dalších, tento boj nevzdávají, o čemž svědčí i to, že jim vyjadřuje podporu čím dál více občanů. Tento trend potvrdily i nedávné volby proběhlé ve Spojeném království, ve kterých Britové dali jasně najevo, co si přejí – co nejrychleji vystoupit z Evropské unie.

Proběhlý bruselský summit, kterého se minulý týden zúčastnili lídři 27 unijních zemí, stanovil opatření, která budou závazná pro všechny členské země v oblasti klimatu. To, že je klima prioritou EU prohlásila již při svém zvolení šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová, když představila klimatický plán označovaný jako Evropská zelená dohoda. Mezi první opatření bude patřit návrh normy zavazující unii ke klimatické neutralitě v polovině století. Plán má podle šéfky nové Evropské komise obsahovat 50 kroků, které by do roku 2050 měly přispět k docílení klimatické neutrality. Týkat se bude řady oblastí od energetiky přes automobilový průmysl až třeba po zemědělství.

Po skončení bruselského summitu informoval předseda Evropské rady Charles Michel, že všichni lídři unijních zemí (mimo Polska) se přihlásili k tomu, že EU bude do poloviny století klimaticky neutrální. I když závěry obsahují zmínku o jaderné energii jako součásti energetického mixu, kterou prosazovalo Česko, považujeme to za velmi mírný ústupek, který nás nesprostí plnit diktovaná opatření.

Hnutí SPD zastává názor, že bychom neměli podléhat klimatické hysterii dle příkazů Evropské unie, což by mělo za následek zničení našeho hospodářství. Naše hnutí SPD je pro čisté životní prostředí, ale vždy musíme dělat všechny kroky v této problematice s rozvahou a velmi uvážlivě, a to s ohledem na hospodářství a ekonomiku naší země. Jsme pro takový energetický mix, ve kterém bude zahrnuta jaderná energie, která je čistá, jelikož v naší zeměpisné poloze ani jinou energii ve větším množství vyrábět nejde a nechceme mít místo orné půdy solární panely. Jediná možnost solární energie je taková, kterou by si občané vyráběli solárními panely na svých domech sami a tím by byli energeticky soběstační. V naší republice máme dost zkušených lidí na to, abychom si uměli sami stanovit takové priority v oblasti životního prostředí, které budou účinná a nezničí naší ekonomiku.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

