Rozvoral (SPD): Pašerácké gangy lidí je nutné zastavit

Řekové jsou znepokojeni zvýšeným počtem imigrantů mířících do Evropy, kteří začali čím dál častěji opět volit cestu k řeckým ostrovům. To je výhodné z důvodu malé vzdálenosti těchto ostrovů od Turecka pro pašerácké gangy zajišťující tuto přepravu.

Hnutí SPD je na rozdíl od vrcholných lídrů Evropské unie znepokojeno situací, kdy opět začaly narůstat počty imigrantů do Evropy. Poté, co Itálie začala uplatňovat zákony navržené Matteem Salvinim k zamezení vstupu imigrantů převážených loděmi nevládních organizací od libyjského pobřeží do italských přístavů, se hlavní migrační trasy opět stáčejí do Řecka. Představitelé EU stále tvrdí, že migrační krize, která svůj vrchol zaznamenala v roce 2015, již nehrozí, že současné počty imigrantů mířící do zemí EU mají pod kontrolou a v žádném případě nepředstavují bezpečnostní hrozbu. Naše hnutí SPD je opačného názoru a dnes se k němu přiklání i stále více občanů v zemích EU.

V poslední době se silně začali ozývat obyvatelé řeckých ostrovů, např. Samosu a Lesbosu, kde byly zřízeny záchytné tábory pro imigranty a které praskají ve švech. Místní obyvatelé se obávají, že by opět mohla nastat situace stejná jako v roce 2015, kdy se do Evropy přes Řecko valily statisíce imigrantů, a proto žádají řeckou vládu i lídry Evropské unie o pomoc. Právem se domnívají, že s muslimskými imigranty přicházejí i radikálové, což může představovat velkou bezpečnostní hrozbu.

Ve zmiňované migrační krizi byla unijními lídry sjednána migrační dohoda mezi EU a Tureckem, která vstoupila v platnost 1. června 2016 a díky které byl omezen masivní milionový příval imigrantů do Evropy. V rámci této dohody se EU zavázala zaplatit Turecku šest miliard eur, poskytnout bezvízový styk více jak 80 milionům tureckých občanů a znovu zahájit přístupové rozhovory ke vstupu Turecka do EU. Turecko se naproti tomu zavázalo, že zastaví příliv imigrantů z Turecka do Evropy a že převezme zpět všechny imigranty, kteří se dostali z Turecka do Řecka. Podle nejnovějších odhadů se dnes v Turecku nachází přibližně 3,5 milionů imigrantů, a to převážně Syřanů, Iráčanů a Afgánců, kteří jenom čekají na příležitost, aby se dostali do Evropy.

V této souvislosti odkazuji na článek Soerena Kerna z Gatestone Institute se sídlem v New Yorku ze dne 31.7.2019 s názvem „Turkey Threatens to Reignite European Migrant Crisis", ve kterém je citován výrok, který řekl turecký ministr vnitra Süleyman Soylu: „Čelíme největší vlně migrace v historii. Pokud otevřeme stavidla, žádná evropská vláda se neudrží u moci déle než šest měsíců. Radíme jim, aby nepokoušeli naši trpělivost.“ Ještě zmíním prohlášení tureckého ministerstva zahraničí vydané dne 9. května 2019: „Turecko je i nadále odhodláno dosáhnout svého cíle stát se členem EU. Naší hlavní prioritou je dokončení procesu dialogu o liberalizaci vízového režimu, který našim občanům umožní cestovat do Schengenského prostoru bez víz.“ (dle webového portálu gatestoneinstitute.org).

Hnutí SPD ve výše uvedených skutečnostech vidí velký problém, kde ani jedna zvolená možnost nic neřeší. Schválením bezvízového styku by desítky milionů Turků získaly okamžitý a neomezený přístup do Schengenského prostoru a miliony tureckých státních příslušníků by se v takovém případě rozhodly emigrovat do Evropy. V případě druhé varianty, kdy EU Turecku bezvízový styk zamítne, by Turecko mohlo otevřít stavidla migračním tokům a do Evropy by opět začaly proudit stovky tisíc imigrantů z Afriky, Asie a Středního východu. Prioritou hnutí SPD je, aby se do naší republiky žádný takový další imigrant nedostal.

