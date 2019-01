Rozvoral (SPD): Pevně věříme, že britská premiérka úspěšně dokončí brexit

Tato kampaň je vedena s cílem alespoň oddálit odchod Británie z EU a nejlépe znovu vyhlásit referendum o setrvání Británie v EU.

Toto jednostranné ovlivňování občanů, které aplikují vrcholoví představitelé institucí Evropské unie je mířeno proti Velké Británii a jejím občanům, kteří Brexit podporují. EU tlačí na Británii, aby přistoupila na prodloužení článku 50 Lisabonské smlouvy o opuštění EU, což by znamenalo zvýšenou pravděpodobnost měkčího brexitu, či vůbec žádného. Evropská unie dobře ví, co by odchodem Británie ztratila.

Jako první důvod uvedu velký každoroční přísun financí do pokladnice EU. Po odečtení všech plateb, které do Británie z Bruselu přitekly, zůstává Spojené království čistým plátcem do rozpočtu EU a po Německu a Francii dokonce třetím největším. Británie posílá do Bruselu každý týden 350 milionů liber, tedy asi 18,2 miliardy liber ročně, což je v přepočtu asi 23,4 miliardy eur. Za druhé si je EU dobře vědoma velkého rizika, které spočívá v tom, že by Británii v blízké budoucnosti mohly následovat další státy a odejít ze společenství Evropské unie. Británie se v krátké budoucnosti po všech stránkách z následků odchodu z EU vyrovná a začne Evropskou unii ve všech hlediscích a ukazatelích převyšovat. To si brzo uvědomí ostatní státy a budou chtít Británii následovat (zde bych viděl mezi prvními státy Itálii, Rakousko, a doufejme i naší republiku).

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nezávislý pozorovatel si musí všimnout, jakou formou o situaci ve Spojeném království informují některá naše média a hlavně zpravodajské pořady v České televizi. Vše je vedeno tak, že si občané Británie nepřejí odchod z Evropské unie a též straší naše občany a podnikatele, jaký negativní dopad to bude i pro ně znamenat.

Britská premiérka odmítla výzvu rezignovat a vypsat předčasné volby. Dle ní by to přineslo pouze chaos. Vláda v žádném případě neumožní čl. 50 o zrušení hlasování o brexitu. V rámci rychlého průzkumu mezi britskou veřejností, kterou v den hlasování zveřejnila prestižní britská agentura YouGov vyplynulo, že pro trvání vlády Theresy Mayové se vyslovilo 48% respondentů, 29% Britů si myslí, že by měla Mayová rezignovat a zajistit vypsání předčasných voleb a 23% respondentů odpovědělo, že neví. Theresa Mayová následně po nepřijetí dohody s EU ustála hlasování o nedůvěře vlády, které proběhlo 16. ledna 2019 večer a tak uhájila svoji pozici ve vládě. Následně ve svém projevu odmítla nové hlasování o brexitu. Je rozhodnuta opustit EU ke dni 29. března 2019, a zmínila dvě varianty dalšího postupu. Buď vyjedná s EU lepší dohodu, nebo tvrdý brexit.

Naše hnutí SPD pevně věří, že britská premiérka Theresa Mayová dotáhne odchod Británie z EU do zdárného cíle a tak zahájí novou významnou etapu, kterou bychom mohli charakterizovat jako rozpad EU. Vážená Thereso, přejeme mnoho sil a vyjadřujeme plnou podporu.

(převzato z Profilu)

Psali jsme: Rozvoral (SPD): V centru Klinika se mělo zasáhnout dříve a tvrději Rozvoral (SPD): ČSSD chce peníze z našich daní pro nepřizpůsobivé! Rozvoral (SPD): Výklad demokracie pana Gemunda odsuzujeme Rozvoral (SPD): ČSSD je čím dál tím více probruselská

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV