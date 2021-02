Rozvoral (SPD): Plošná opatření nic neřeší. Život a práce je pro SPD na 1. místě

reklama

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že plošná opatření nic neřeší a život a práce je pro SPD na 1. místě. SPD hlasovalo, jako jediný poslanecký klub ve Sněmovně, proti přijetí tzv. pandemického zákona, který de facto dává vládě na jeden rok pravomoci stejné jako v případě nouzového stavu. ODS, KDU-ČSL, STAN, TOP 09 a Piráti dali vládě bianco šek na jeden rok. Pokud vláda vydala nařízení nosit respirátory, měla by je občanům zajistit. Je jich ale nedostatek. Opatření vlády proti epidemii covid-19 nefungují. Pokud není vláda schopna řešit tuto situaci, nemůže to svádět na občany, a v takovém případě by měli odpovědní lidé podat demisi. Neotevření maloobchodů je další likvidací obchodníků. Státu navíc v souvislosti s rozhodnutím Ústavního soudu hrozí tisíce žalob ze strany živnostníků a podnikatelů ohledně škod. Vláda enormně zvyšuje zadlužení. Přitom se dá ušetřit na platbách nepřizpůsobivým, solárním baronům, politickým neziskovkám či na předražených zakázkách.

1. Plošná opatření nic neřeší. Život a práce je pro SPD na 1. místě!

Sněmovna minulý týden odmítla návrh SPD na zrušení nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR dne 14. února a následně schválila ukončení nouzového stavu k 27. únoru, což je datum, kdy následně nabude účinnost kontroverzní pandemický zákon, který je v principu pouze jinak pojmenovaným nouzovým stavem. Podle SPD je vyhlášení nouzového stavu bezprostředně navazující na termín, kdy předcházející nouzový stav schválený Sněmovnou končí, protiústavní, protože se protiepidemická situace ve státě ze dne na den nezhoršila. Ohýbání Ústavy ČR je pro SPD zcela nepřijatelné. Hnutí SPD dlouhodobě odmítá nouzový stav, protože rozsah omezení se dá regulovat pomocí vyhlášených konkrétních, nikoliv plošných, krizových opatření podle jednotlivých krizových zákonů, a je tak možné zajistit ochranu ohrožených a rizikových skupin občanů a fungování zdravotního systému bez nutnosti vyhlašování plošného nouzového stavu. Děti se musí vrátit do škol, musí se otevřít malé obchody, kadeřnictví a další služby při zachování základních protiepidemických pravidel. Vláda ČR také měla dost času na příslušnou novelizaci ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti. Pro Vládu ANO, ČSSD s podporou KSČM je však pohodlnější držet nouzový stav, aby mohla nakupovat od kontroverzních dodavatelů zdravotnický materiál s výjimkami oproti standardním výběrovým řízením. To je pro SPD nepřijatelné. Plošná opatření nic neřeší a život a práce je pro SPD na 1. místě!

2. SPD hlasovalo, jako jediný poslanecký klub ve Sněmovně, proti přijetí tzv. pandemického zákona, který de facto dává vládě na jeden rok pravomoci jako v případě nouzového stavu. ODS, KDU-ČSL, STAN, TOP 09 a Piráti dali vládě bianco šek na jeden rok.

SPD hlasovalo, jako jediný poslanecký klub ve Sněmovně, proti přijetí tzv. pandemického zákona. Sněmovna schválila minulý týden kontroverzní pandemický zákon, tedy zákon o mimořádných opatřeních, kdy může Vláda ČR vyhlásit v souvislosti s pandemií covid-19 „pandemickou pohotovost" a přijímat opatření téměř totožná jako v případě vyhlášení „nouzového stavu", který se vyhlašuje podle ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR. Tento zákon dává Vládě ČR zcela mimořádné pravomoci a je to v principu pouze jinak pojmenovaný nouzový stav. V případě schválení Senátem nabude platnosti 1. března 2021 na dobu jednoho roku. Jinými slovy: Pokud nebude Vládou ČR vyhlašována po dobu platnosti zákona „pandemická pohotovost", může Vláda ČR opakovaně vyhlašovat „nouzový stav". To je pro SPD zcela nepřijatelné! V rámci projednávání byly zcela ignorovány naše požadavky na způsob parlamentní kontroly a potřeby jasného zdůvodnění restriktivních opatření, jejich finančních důsledcích a dopadech a zároveň uvedení příslušných kompenzací pro dotčené. SPD hlasovalo jako jediný poslanecký klub proti jeho přijetí, ale zákon byl přijat díky hlasům vládních poslanců ANO, ČSSD a tzv. demobloku (ODS, KDU-ČSL, STAN, TOP 09 a Pirátům), kteří mají potřebnou většinu pro hladké schválení v Senátu a také zastupovali své hejtmany.

3. Pokud vláda vydala nařízení nosit respirátory, měla by je občanům zajistit. Je jich ale nedostatek.

Vláda ČR prostřednictvím ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) nařídila při vstupu do otevřených obchodů a prostředků MHD mít na obličeji buďto respirátory FFP2, nanoroušky anebo dvě hygienické roušky najednou. Končí tím de facto období látkových roušek, které si celý národ vloni sám spontánně ušil a vyrobil. Pokud Vláda ČR toto nařídí, měla by ale zároveň svým občanům tyto ochranné zdravotnické prostředky zdarma zabezpečit, protože je řada občanů, kteří si je nemůžou dovolit denně kupovat. Navíc respirátorů FFP2 je na trhu v současné době nedostatek.

4. Opatření vlády proti epidemii covid-19 nefungují. Pokud není vláda schopna řešit tuto situaci, nemůže to svádět na občany, a v takovém případě by měli odpovědní lidé podat demisi.

Epidemická situace v ČR v souvislosti s pandemií covid-19 není dobrá a dále se kvůli jednotlivým mutacím koronaviru zhoršuje. Patříme mezi nejhorší státy v Evropě, chybí dostatek vakcín pro potřebné, systémy e-rouška a trasování nefungují, stejně jako protiepidemický systém tzv. PES, na který se vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM dlouhodobě odvolávala. Docházejí nemocniční lůžka na JIP a nemocniční personál je přetížený. Vše trvá dlouho. Vláda ČR na jednu stranu kritizuje občany za nedodržování jí vyhlášených plošných protiepidemických opatření, která nefungují, a na druhou stranu občané sledují, jak papaláši chodí na fotbalová utkání, kam oni nemohou. Nelze kázat vodu a pít víno! Za zcela katastrofální považujeme vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) z minulého týdne, kdy uvedl, že pacienty s lehčím průběhem onemocnění covid-19 by v případě vyčerpání lůžkových kapacit umísťoval do tělocvičen. Pan ministr Blatný by jako člen vlády měl vědět, že na tyto a podobné krize existují příslušné krizové plány, které s těmito situacemi počítají v rámci tzv. doléčovacích zařízení, například lázní, kde je i odborný personál. Pokud není vláda schopna řešit tuto situaci, nemůže to svádět na občany, a v takovém případě by měli odpovědní lidé podat demisi.

5. Neotevření maloobchodů je další likvidací obchodníků. Státu navíc v souvislosti s rozhodnutím Ústavního soudu hrozí tisíce žalob ze strany živnostníků a podnikatelů ohledně škod.

Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM nepovolila od 22. února otevření maloobchodů, které slibovala, a naopak opět zpřísnila plošná protiepidemická opatření. Neotevření obchodů je další likvidací obchodníků omezující jejich možnosti výprodeje zimního sortimentu zboží, zejména oblečení a bot. Tímto jim zároveň budou chybět potřebné finanční prostředky na nákup jarních druhů zboží a toto by jim Vláda ČR měla patřičným způsobem také kompenzovat. Navíc Ústavní soud v pondělí 22. února 2021 zrušil část usnesení Vlády ČR z 28. ledna 2021 zakazující maloobchodní prodej a služby. Státu tak hrozí tisíce žalob ze strany živnostníků a podnikatelů ohledně škod, které jim byly způsobeny některými krizovými opatřeními, které v rámci tohoto usnesení nebyly patřičně odůvodněny. Je to pouze dalším potvrzením, že Vláda ČR se chová chaoticky, plošná omezení nefungují a občany a živnostníky nelze zamknout do klece. Nález Ústavního soudu také potvrzuje skutečnosti, že do návrhu tzv. pandemického zákona měly být zahrnuty konkrétní opatření včetně kompenzací ze strany vlády. Tyto naše připomínky ale Vláda ČR ignorovala.

6. Vláda enormně zvyšuje zadlužení. Přitom by se dalo ušetřit na platbách nepřizpůsobivým, solárním baronům, politickým neziskovkám či na předražených zakázkách.

Sněmovna schválila minulý týden ve stavu legislativní nouze novelu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2021, který navýšil schodek státního rozpočtu na astronomických 500 miliard korun. Tímto schválením vzrostlo zadlužení každého občana ČR jenom na letošní rok o 50 tisíc korun. SPD tuto novelu hlasováním nepodpořilo z několika důvodů. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM neustále odmítá naše návrhy v krizi šetřit na zbytných výdajích, jako jsou například předražené zahraniční nákupy vojenské techniky, platby solárním baronům, politickým neziskovkám, nepovedená inkluze ve školství nebo dávky nepřizpůsobivým. Také neprovádí škrty ve zbytných nákladech na byrokracii ve státní a veřejné správě. V krizi je potřeba šetřit, jinak skončíme stejně jako předlužené Řecko.

