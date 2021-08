Rozvoral (SPD): Podpořili jsme navýšení důchodů, odškodnění za Vrbětice i příspěvek na péči

reklama

Hnutí SPD v zastoupení svých poslanců podpořilo dodatečné zvýšení důchodů o 300 korun od ledna příštího roku nad zákonnou valorizaci a příspěvek 500 korun za každé vychované dítě, který bude vyplácen od roku 2023. Novelu nepodpořili poslanci ODS, Pirátů, TOP 09 a STAN. Naše hnutí dlouhodobě prosazuje výrazné, spravedlivé a sociálně citlivé zvyšování důchodů, a to důchodů všech typů, jak starobních, tak invalidních a pozůstalostních. Domníváme se, že zákonná podoba valorizace je v této oblasti nastavena zcela diskriminačním způsobem a trvale znevýhodňuje občany s nejnižšími důchody. Skutečně systémovým a efektivním řešením obtížné situace nízkopříjmových důchodů je zavedení minimálního důchodu, což naše hnutí dlouhodobě prosazuje, a příslušný návrh zákona jsme podali již před dvěma roky. Tento minimální důchod by se měl pohybovat zhruba právě na úrovni 15.000, měl by být pravidelně zvyšován dle vývoje inflace a průměrných mezd a měli by na něj nárok všichni občané, kteří splnili zákonné podmínky pro vznik nároku na důchod. Od této částky by byla celková výše důchodů vypočítána individuálně a přihlíženo na zásluhovost.

Naši poslanci též podpořili, že obce v okolí Vrbětic na Zlínsku, jejich obyvatelé i Zlínský kraj by si mohli za výbuchy munice z roku 2014 rozdělit celkové odškodnění téměř 700 milionů korun. Schválený zákon počítá kvůli omezením po výbuchu dvou muničních skladů s odškodněním, které by bylo rozděleno mezi Zlínský kraj, Bohuslavice nad Vláří, Haluzice, Lipovou, Vlachovice a Slavičín a jeho obyvatele. Mezi obyvatele by stát mohl rozdělit podle odhadů kolem 291 milionů korun. Podmínkou by bylo trvalé bydliště v některé z obcí, lidé by o peníze žádali Ministerstvo vnitra. Odškodnění by podle předlohy nepodléhalo zdanění. Zároveň by lidé ztratili nárok na případné další náhrady škody podle jiných právních předpisů.

Všichni poslanci za hnutí SPD podpořili též zvýšení některých příspěvků na péči pro postižené osoby, které využívají pobytové sociální služby. Částky by měly být podle poslanecké novely o sociálních službách stejné, jaké dostávají postižení lidé, kteří žijí doma. Navrhovaná změna se týká postižených osob ve dvou nejvyšších stupních závislosti na pomoci druhých. U nich závisí výše příspěvku, na rozdíl od obyvatel s lehčími postiženími, na tom, zda žijí v zařízeních sociálních služeb nebo doma. Příspěvky na péči pobírá v současnosti podle důvodové zprávy kolem 360.000 lidí. V sociálních zařízeních pobývá kolem 40.000 lidí ve dvou nejvyšších stupních závislosti na pomoci druhých. Cílem návrhu novely zákona, kterého bylo SPD spolupředkladatelem, je odstranění prvků diskriminace.

Hnutí SPD aktivně prosazuje politiku pro slušné a pracující občany, kteří jsou pro nás vždy na prvním místě.

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral

