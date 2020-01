Rozvoral (SPD): Podporujeme Maďarsko v přístupu posilování ochrany státních hranic

Hnutí SPD oceňuje přístup maďarského premiéra Viktora Orbána k otázkám nelegální migrace. Na rozdíl od lídrů Evropské unie v této věci podniká konkrétní opatření, aby se do Maďarska nedoslaly závadové osoby (převážně nelegální islámští imigranti z afrických zemí), které by byly pro tuto zemi bezpečnostním rizikem. Od začátku velké imigrační krize v roce 2015 to byl právě on a bývalý italský ministr vnitra Matteo Salvini, kteří zajistili, že se daří příliv těchto imigrantů do evropských zemí eliminovat. Naše republika v rámci visegrádské skupiny V4+ (včetně Rakouska) by měla společně prosazovat všechna opatření vedoucí k tomu, aby se imigranti do zemí V4 nedostali.

Maďarská vláda pod vedením premiéra Viktora Orbána prosazuje tvrdou protiimigrační politiku pro zamezení nelegální imigrace. V poslední době to byl Evropskou komisí velmi kritizovaný balíček protiimigračních zákonů, které zavedly sankce za podporu nelegální imigrace. Tato právní úprava, známá pod názvem „Stop Sorosovi“, označuje všechny aktivity pomáhající imigrantům za nezákonné. Řeší mimo jiné i trestní odpovědnost pro organizace, které jakoukoli formou pomáhají imigrantům. Dále pro tyto organizace zavádí zvláštní 25 procentní daň na jejich přijaté zahraniční dary a tamní ministerstvo vnitra má pravomoc z důvodu národního bezpečnostního rizika zakázat činnost těchto organizací. Maďarsko se poučilo z imigrační krize v roce 2015, kdy imigranti putovali po statisících po takzvané balkánské trase dále do Evropy. V rámci přijatých opatření byl na hranici mezi Maďarskem a Srbskem vybudován plot a bezpečnostní složky střeží ochranu maďarských hranic. Posledním opatřením bylo nasazení vojenské lodi Baja, která byla z Budapešti převezena do povodí Tisy a bude sloužit armádě ve spolupráci s pohraničníky k zabránění nelegální imigrace. Podle statistik maďarské armády se imigranti ve zvýšené míře pokoušejí na člunech překonávat hranici přes Tisu a její slepé rameno jižně od Segedínu; jen na Nový rok bylo na jižní hranici zadrženo 147 imigrantů. I z tohoto důvodu velení policie požádalo o pomoc armádu.

Maďarské statistiky sledující počty nelegálních imigrantů uvádějí, že v polovině prosince minulého roku se pokusilo nelegálně překročit maďarskou hranici pětinásobné množství imigrantů v porovnání se stejným obdobím roku 2018. Dále statistiky uvádějí, že v prvních devíti měsících loňského roku byl zaznamenán téměř desetiprocentní nárůst žádostí o azyl ve srovnání s předloňským rokem (Magyar Hírlap). Kdyby Maďarsko nestřežilo své hranice, tak by se počet imigrantů, přicházejících dále do evropských zemí, zvýšil několikanásobně.

Na konferenci o migraci v Budapešti, uspořádané v loňském roce Kolegiem Matyáše Korvína, vystoupil i maďarský premiér Viktor Orbán, který zde mimo jiné prohlásil: „Migrační tlak z Afriky do Evropy v budoucnu poroste. Můžeme diskutovat, zda multikulturalismus v budoucnu povede k hodnotově vyššímu světu než na počátku. Otázkou to ale není, je jí, zda je pro nás Maďary povinné účastnit se tohoto experimentu, nebo máme-li právo říct, děkujeme, nechceme se změnit, chceme zůstat, jací jsme.“

Hnutí SPD vítá a podporuje všechna opatření Maďarska směřující k zabránění vstupu imigrantů do jejich země a v žádném případě nechceme přijmout žádného imigranta v rámci přerozdělování organizovaného Evropskou unií. Hnutí SPD zastává v této otázce shodný názor s Maďarskem.

(převzato z Profilu)

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rozvoral (SPD): Řešíme problém zneužívání dávek nepřizpůsobivými Rozvoral (SPD): Povinností státu je zabezpečit seniorům důstojné podmínky pro život Rozvoral (SPD): Brexit se nezadržitelně blíží, čímž vítězí demokracie Rozvoral (SPD): Hnutí SPD se hrdě hlásí k vlastenectví, svobodě a demokracii

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.