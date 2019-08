Rozvoral (SPD): Podporujeme Mattea Salviniho a vypsání předčasných voleb v Itálii

Další postup má ve svých rukou italský prezident Sergio Mattarella. Jednou z možných variant je vypsání předčasných voleb, které by posílily pozici Mattea Salviniho, čehož se ale obávají italské politické strany nakloněné Bruselu.

Hnutí SPD by přivítalo, kdyby se naplnil scénář, který si přeje náš spojenec v Evropském parlamentu Matteo Salvini a jeho Liga, a sice aby italský prezident po tom, co ohlásil demisi premiér Giuseppe Conte, vypsal předčasné volby. Po nich by se pravděpodobně šéf Ligy Matteo Salvini stal italským předsedou vlády, neboť, jak potvrzují průzkumy mezi italskými občany, od voleb do Europarlamentu rostou preference této strany. Průzkumy mezi Italy v poslední době potvrzují, že Liga je nyní v Itálii nejsilnějším hráčem na politickém poli a při možných volbách by mohla získat více jak třetinu hlasů (uvádí se 36 procent hlasů). Naše hnutí SPD si přeje, aby se scénář spočívající ve vypsání předčasných voleb uskutečnil. Pak by měl Matteo Salvini velkou šanci stát se italským premiérem a mohl by tak prosazovat další protiimigrační opatření spočívající v zamezení nelegálního vstupu imigrantů do Evropy.

Po tom, co podal italský premiér Giuseppe Conte demisi své vlády, má další postup, jak se Itálie s touto patovou situací vyrovná, ve svých rukou prezident Sergio Mattarella. Vláda, kterou tvořila koalice Hnutí pěti hvězd Beppeho Grilla a Ligy Mattea Salviniho, tak skončila po čtrnácti měsících. Italský prezident může vyhlásit předčasné volby, které by se mohly uskutečnit do konce října, nebo pověřit sestavením vlády jiné uskupení politických stran. Zatím jedná s lídry politických stran, aby si zmapoval, zda by se nenašla nová koalice, která by měla v parlamentu zajištěnou většinu. Zde může pro Ligu Mattea Salviniho nastat největší nebezpečí, spočívající v tom, že na společném vládnutí se dohodne Hnutí pěti hvězd s Demokratickou stranou a Liga by se tím pádem stala opoziční stranou. To si ale nepřeje většina Italů, kteří podporují Mattea Salviniho, a prezident by měl respektovat názor většiny občanů. Z jednání prezidenta na schůzkách se zástupci parlamentních stran, které proběhly minulý čtvrtek, vyznělo, že levicové strany jsou nakloněny dialogu a nepřejí si předčasné volby. Italský prezident následně poskytl stranám delší čas na jednání a stanovil další kolo konzultací na úterý 27. srpna.

Hnutí SPD pevně doufá, že se italský prezident rozhodne (ke spokojenosti převážné části Italů) vypsat předčasné volby a nenechá se ovlivnit zájmy Bruselu, kterému se nezamlouvá protiimigrační politika Mattea Salviniho. Jím přijatá opatření měla za následek snížení počtu nelegálních imigrantů, kteří se dostali do Evropy přes Středozemní moře a dále přes italská pobřeží. Odhaduje se, že za poslední rok pronikla do Itálie pouze desetina imigrantů proti roku minulému. Hnutí SPD podporuje přijaté zákony spočívající v zákazu vplutí lodí přepravujících imigranty z Afriky do italských přístavů, které inicioval právě Salvini. Současná situace je ale taková, že i přes tyto zákony stále přivážejí lodě nové imigranty. Tyto lodě jsou podporované neziskovými organizacemi financovanými z projektů Evropské unie. Jako příklad uvedu loď Open Arms, která byla plná imigrantů a nakonec tato loď téměř po dvaceti dnech dostala povolení zakotvit u břehů Lampedusy. Hnutí SPD přeje Matteu Salvinimu, aby v Itálii proběhly předčasné volby, ve kterých by jeho strana Liga zvítězila.

Převzato z profilu.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Další loď s migranty čeká u Evropy na vylodění. Neziskovky křičí o ostudě Salvini: Už se proti němu paktují. Premiér mu nakázal vpustit „nezletilé" VIDEO Proč nejedete jinam! Tihle neutíkají z války... Aktivisté vysadili na ostrově Lampedusa další imigranty. A místní se do nich tvrdě pustili Vích (SPD): Matteo Salvini a jeho bariéra ilegální imigraci po moři

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV