Rozvoral (SPD): Podporujeme postoje Maďarska v záležitostech masové migrace do Evropy

Vážení přátelé,

23. června proběhne v Praze celostátní grémium hnutí SPD, kde budeme projednávat program a podobu kampaně pro zářijové volby do zastupitelstev krajů a do Senátu. Prosazujeme efektivní vydávání finančních prostředků z rozpočtů krajů ve prospěch občanů a zajištění jejich bezpečnosti, boj s korupcí, dostupnou zdravotní péči, kvalitní školství a veřejnou dopravu.

Vládní koalice v souvislosti se snahou prosadit za každou cenu korespondenční volbu ze zahraničí porušuje Jednací řád Poslanecké sněmovny a znemožňuje opozičním poslancům vystoupit v rozpravě. Jde o útok na samotnou podstatu parlamentní demokracie!

Nadále rostou ceny zboží a služeb, zejména v oblasti potravin a bydlení. Zdražování je důsledkem nekompetentní ekonomické politiky Fialovy vlády a zvyšování nepřímých daní z její strany. EU šikanuje drakonickými sankcemi a pokutami za legitimní obranu před nelegální migrací.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

Předsednictvo hnutí SPD svolává na den 23. června 2024 do Prahy celostátní grémium, kde budeme s volebními štáby finalizovat formu a obsah horké fáze kampaně pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu. Volby do zastupitelstev krajů jsou druhé nejdůležitější volby po volbách do Poslanecké sněmovny. Mezi naše programové priority patří zajištění bezpečnosti, boj s korupcí, dostupné zdravotnictví, sociální péči a dostatek míst pro seniory v domovech důchodců, podpora výstavby bytů, kvalitní školství, opravy silnic II. a III. tříd a dopravní obslužnost.

Hnutí SPD má ambice na navýšení stávajících počtů zastupitelů ve všech krajských zastupitelstvech, které mají v rámci samosprávy i přenesené působnosti odpovědnost za tyto oblasti, přičemž každý kraj má svá specifika. Hnutí SPD bude prosazovat transparentnost a efektivní vydávání finančních prostředků z peněz daňových poplatníků určených na zlepšení kvality života našich občanů ve všech oblastech v rámci krajů.

2. Vládní koalice v souvislosti se snahou prosadit za každou cenu korespondenční volbu ze zahraničí porušuje Jednací řád Poslanecké sněmovny a znemožňuje opozičním poslancům vystoupit v rozpravě. Jde o útok na samotnou podstatu parlamentní demokracie!

Vládní pětikoalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti a STAN) minulý týden prosadila hlasy svých poslanců ve Sněmovně zkrácení rozpravy a pevné hlasování o závěrečné podobě zákona o správě voleb (o tzv. korespondenční volbě ze zahraničí), a to na mimořádné schůzi tento pátek 21. června 2024 ve 13 hodin. Podle hnutí SPD se jedná o jednoznačné porušení Zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, protože řadě našich řádně přihlášených poslanců nebude umožněno se v rámci rozpravy k tomuto bodu vůbec vyjádřit.

Jde o útok vládní koalice na samotnou podstatu parlamentní demokracie! Naše argumenty zůstávají trvale beze změn. Korespondenční volba představuje útok na svobodu, regulérnost a legitimitu voleb a také možnost manipulace s jednotlivými hlasy. Klíčový je i zásadní rozpor vládního návrhu s českou Ústavou, jelikož porušuje základní principy volebního práva, zejména rovnost, přímost a tajnost hlasování. Pokud tento vládní návrh vstoupí v účinnost, budeme se chtít aktivně podílet na vypracování a podání návrhu na jeho zrušení Ústavním soudem.

3. Nadále rostou ceny zboží a služeb, zejména v oblasti potravin a bydlení. Zdražování je důsledkem nekompetentní ekonomické politiky Fialovy vlády a zvyšování nepřímých daní z její strany.

Zdražování zboží a služeb v ČR dále pokračuje, přestože představitelé Fialovy vlády nepravdivě hovoří o vítězství nad inflací. Přitom meziročně v květnu průměrné ceny stouply téměř o 3 % (konkrétně o 2,6 %). Nadprůměrně v meziměsíčním srovnání zdražily základní potraviny, například máslo či brambory, anebo nealkoholické nápoje. Meziročně opět nejvíce rostly ceny nákladů na bydlení - nájemné, vodné, stočné a elektřina zdražily o více než 10 %.

Meziměsíčně, a to již delší dobu, rostou hlavně ceny služeb, zejména ubytovacích a stravovacích. Meziroční míra inflace v oblasti stravování a ubytování dokonce dosahuje 7,8 %, což ohrožuje prosperitu i existenci živností a pracovních míst v těchto odvětvích. Tato situace je jednoznačně zaviněna výrazným zvýšením nepřímých daní ze strany Fialovy vlády v tzv. konsolidačním balíčku.

Hospodářský výkon, měřený hrubým domácím produktem, je u nás jako v jediné členské zemi EU nižší než před vypuknutím epidemie covidu. Enormně a neustále roste i český státní dluh. Hnutí SPD opakovaně představilo svoje konkrétní řešení a programové návrhy v oblasti ekonomické, hospodářské i daňové politiky a naší ambicí je uplatnit je prostřednictvím našich expertů v budoucí vládě ČR.

4. EU šikanuje drakonickými sankcemi a pokutami za legitimní obranu před nelegální migrací.

Dle rozsudku Soudního dvora EU z minulého týdne musí Maďarsko do rozpočtu EU zaplatit 200 milionů eur (zhruba 5 miliard korun) a k tomu jeden milion euro za každý den prodlení v případě nesplnění tohoto rozhodnutí za to, že zadržuje nelegální migranty a žadatele o azyl a umisťuje je do tzv. tranzitních zón u hranic, a tím prý údajně porušuje právo EU. Maďarský premiér Viktor Orbán označil tento rozsudek za pobuřující a nepřijatelný s tím, že Maďarsko neustoupí finančnímu vydírání ze strany EU.

Tento rozsudek padl na základě stížností nelegálních migrantů z Afghánistánu a Íránu, kterým Maďarsko neudělilo azyl a zadrželo je za nelegální překročení hranic - navíc z bezpečné země (ze Srbska). V praxi se tak ukazuje naprostá škodlivost migrační politiky, legislativy a praxe EU, která podporuje masovou migraci do Evropy na úkor členských států a jejich bezpečnosti.

Hnutí SPD podporuje principiální postoje Maďarska a premiéra Orbána v záležitostech masové migrace do Evropy a odmítáme Migrační pakt EU respektovat a dodržovat.