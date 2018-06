Rozvoral (SPD): Podporujeme razantní kroky rakouské vlády proti islamizaci

1. Hnutí SPD plně podporuje razantní kroky rakouské vlády proti islamizaci země. Zavírání mešit financovaných ze zahraničí a zákaz zahalování jsou logické a správné kroky. Části islámu jsou prokazatelně neslučitelné s naším pojetím svobody a demokracie. Mediálně prezentované výroky tureckého prezidenta na adresu Rakouska lze přirovnat k výrokům Adolfa Hitlera na adresu Československa v roce 1938. Islamizace je dnes zásadním ohrožením bezpečnosti Evropy. Hnutí SPD prosazuje důsledné kroky proti šíření politického islámu. V prvním čtení prošel náš návrh na zákaz ideologií šířících nenávist a nerovnost mezi lidmi a hnutí SPD bude v Poslanecké sněmovně iniciovat po vzoru Rakouska další legislativní kroky zabraňující hlásání nenávisti v mešitách a nošení zahalujícího oděvu. Rakousko jedná v zájmu obrany své země. Je to proto, že součástí rakouské vlády je naše partnerská Svobodná strana Rakouska.

2. Zprávy v německých médiích informují, že kancléřka Merkelová zakázala Andreji Babišovi vládní spolupráci s SPD. Pokud by to byla pravda, jde o jasné vysvětlení vzniku současné koalice. Německu ani Evropské unii komunisté nevadí, ale SPD je nepřijatelná, protože jsme v kategorické opozici proti politice kancléřky Merklové a politice Evropské unie. Pro naše hnutí je to dobrá zpráva. Naše podpora u voličů poroste a v příštích volbách budeme dostatečně silní k většímu prosazování našeho programu. Je plnou odpovědností premiéra Babiše, že přistupuje na protektorátní podmínky Bruselu.

3. Faktický krach jednání G7 odhalil v plné nahotě rozpory mezi takzvanými vyspělými zeměmi. Americký prezident Donald Trump dal jasně najevo, že ho zajímá pouze naplnění hesla „USA především”. Rozpory jsou vyvolány ekonomickými problémy, které zatím tlumí jen rostoucí zadlužení zemí světa. Hnutí SPD v této mezinárodní situaci požaduje důslednou obranu našich zájmů a spolupráci s našimi sousedy v rámci V4. Podporujeme ukončení protiruských sankcí, které poškozují naši ekonomiku, a požadujeme budování korektních vztahů s USA, ale i Čínou a Ruskem.

4. Poslanci za SPD budou opakovaně prosazovat definici lichvy. Bez této definice není možné řešit situaci lidí, kteří se stali obětmi lichvářů. V případě půjčky poskytnuté způsobem, který odpovídá lichvě, musí být závazky věřitelů anulovány a lichvář trestně stíhán. Boj s lichvou je prioritou našeho programu. Zároveň budeme prosazovat zpřesnění pravidel pro komerční půjčky a budeme podporovat důslednější osvětu v oblasti finanční matematiky.

5. Italský ministr vnitra a předseda naší partnerské strany Liga Matteo Salvini včera zakázal v Itálii přistání lodi takzvané neziskové charitativní organizace, kde bylo 700 imigrantů. Jasně ukázal, co je třeba dělat a proč Ligu lidé volili. Šlo o mimořádně brutální provokaci, která měla vyzkoušet odhodlání nové italské vlády. Neuspěli a plavidlo muselo odplout. Bohužel se okamžitě naskytla možnost přijetí imigrantů ve Španělsku, kde vládnou socialisté. 700 imigrantů tedy přijde do zemí EU přes Španělsko. Ukazuje to dvě věci. Především imigrace je realizovaný plán neomarxistů ovládajících EU, který realizují neziskové organizace pod záminkou charity a humanity. Takzvaná ochrana společných hranic EU je lež pro naivní lidi. Druhá zpráva je zásadní a optimistická. Dokážeme této invazi čelit tam, kde uspějí vlastenecké strany. V České republice zatím naše hnutí SPD nesmí do vlády. Podle německého tisku si to kancléř Merkelová nepřeje a premiér Babiš jí poslouchá. Proto bere do vlády socialisty. Naše hnutí SPD se nevzdá. Příklad Itálie a Rakouska je jasný. Lidé pochopí i u nás, kdo je schopný říct neomarxistům v EU jasné ne jejich diktátu. Je to pouze hnutí SPD. Chceme zachovat náš národní stát a nechceme multikulturní neomarxistickou EU. Nebudeme jejich protektorát.

(převzato z Profilu)

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).

