Rozvoral (SPD): Polsko a Maďarsko tvrdě vystoupily proti diktátu Evropské unie

Hnutí SPD je politické hnutí, které prosazuje zásadní ústavní a legislativní změny směřující k obraně svobody a demokracie v České republice, kdy za základní princip obrany demokracie považujeme zavedení přímé demokracie a široké zapojení našich občanů do řízení země. Jako vlastenecké a demokratické hnutí vedeme na té nejvyšší úrovni v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR nekompromisní politický zápas za nezávislost a suverenitu českého státu, neboť se domníváme, že současná podoba evropské integrace je chybným projektem vytvoření evropského superstátu, který cílí na likvidaci národních států a národů Evropy. V rámci oslabování suverenit jednotlivých členských států předkládá EU různé nástroje, jak toho dosáhnout. Jedním z nástrojů je zavedení údajného principu právního státu.

Vrcholné instituce EU už několik let vedou s Maďarskem a Polskem řízení, neboť se domnívají, že zde dochází k porušování evropských hodnot. Vytýkají jim, že podkopávají nezávislost soudnictví a médií a omezují nevládní organizace. EU se proto chystá proti těmto zemím uplatnit svou moc, a to formou různých sankcí, viz například krácením přidělených finančních prostředků z unijní pokladny, do které povinně přispívají všechny státy EU. To ale nechce Polsko ani Maďarsko připustit, a jako důkaz, že to myslí vážně, zablokovaly tyto země při jednání zástupců zemí EU dne 16. listopadu 2020 v Bruselu přijetí rozpočtu na období 2021 až 2027. Lídři Maďarska i Polska tak dali jasně najevo, že jim spojení peněz s politickými podmínkami dělá problémy.

Budapešť i Varšava tvrdí, že žádné další mechanismy k ochraně právního státu nejsou potřeba. Veto dvojice členských zemí se vztahuje jak na plánovaný fond koronavirové pomoci ve výši 750 miliard eur (19,8 bilionu korun), tak i sedmiletý unijní rozpočet ve výši téměř 1,1 bilionu eur (29 bilionů korun). Pokud by se rozpočet nepovedlo schválit do konce roku, od ledna by začalo platit provizorium vycházející z letošního rozpočtu. V případě neschválení fondu by unijní země, z nichž se většina potýká s druhou vlnou pandemie, musely zapomenout na výrazné stimuly v době ekonomické krize.

Hnutí SPD prosazuje suverenitu naší republiky, ve které jsou naši občané dobrými vlastenci a skutečnými pány ve své zemi. Vážíme si a respektujeme jiné národy, ale zároveň vyžadujeme stejný respekt od nich. Podporujeme spolupráci suverénních evropských států na zásadě společných zájmů, otevřeného trhu a svobodného obchodu a pohybu. Nechceme si nechat určovat od Evropské unie, co můžeme a nemůžeme dělat. Poláci a Maďaři už vyslali jasný signál, že jejich země si nechtějí nechat diktovat politiku vedenou ze strany EU a hnutí SPD je v tomto kroku podporuje.

