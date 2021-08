Rozvoral (SPD): Požadujeme návrat dětí do škol bez podmínek

reklama

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Požadujeme návrat dětí do škol bez podmínek a odmítáme povinné očkování a testování. Vláda nemá řešení a přináší chaos. Dále upozorňujeme, že americké invaze končí jen rozvrácenými zeměmi, statisíci a až miliony mrtvých a vzestupem nenávistného islámu: Irák, Libye, Sýrie a nyní Afghánistán. Odmítáme přijímání afghánských imigrantů. Nechceme platit účty za americké invaze a agrese. Migrace ohrožuje bezpečnost občanů. Vyzýváme vládu, aby zabezpečila naše hranice proti přílivu imigrantů z Afghánistánu!

1. Požadujeme návrat dětí do škol bez podmínek a odmítáme povinné očkování a testování. Vláda nemá řešení a přináší chaos.

14 dnů před zahájením školního roku ředitelé škol stále nevědí, jaká protiepidemická opatření ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga (oba za ANO) vyhlásí s účinností od 1. září. Ředitelé škol tak řeší již podruhé dilema, jaké rozvrhy hodin pro jednotlivé třídy a učitele mají připravit a rodiče a žáci jsou opět v nejistotě. Hnutí SPD požaduje návrat všech dětí do škol, a to bez podmínek! Zároveň odmítáme testování a povinné očkování dětí i ostatních občanů. Požadujeme také uznávání protilátek jako dokladu bezinfekčnosti. Plošné zákazy nejsou řešení!

2. Americké invaze končí jen rozvrácenými zeměmi, statisíci a až miliony mrtvých a vzestupem nenávistného islámu: Irák, Libye, Sýrie a nyní Afghánistán...

Chybná strategie Západu v přístupu k řešení situace v Afghánistánu vedla k následnému vojenskému debaklu a rychlému stažení vojsk USA a NATO v polovině letošního roku. Afghánská města a provincie se v podstatě vzdávají bez boje a odporu vůči Tálibánu, přitom byla vojsky USA a NATO vyškolena a vyzbrojena třísettisícová afghánská armáda (od roku 2001 Spojené státy vynaložily na vyzbrojení a výcvik afghánské armády 83 miliard dolarů). Místní vláda nyní s padesátitisícovým Tálibánem vyjednává o předání moci přechodné vládě. Je jasné, že to byla pouze zkorumpovaná, loutková a kolaborantská vláda a že dvacetileté operace vojsk USA a NATO v Afghánistánu byly pouze velmi drahým vojenským dobrodružstvím v celkové výši dva biliony amerických dolarů. Účast Armády ČR byla jen bojem za cizí zájmy. Jen co cizí vojáci odešli, celý režim popadal jako domeček z karet. Místní Tálibán vítají, vládní zástupci se vzdávají nebo utíkají. Vlády ČR od roku 2002, tedy ČSSD, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí ANO, nám lhaly, že se jedná o misi, která se těší podpoře místních vlád a obyvatel. Kdokoliv chtěl v historii ovládnout Afghánistán, tak narazil na tvrdý odpor a Česká republika se vůbec do téhle hry na vyvážení demokracie neměla nechat zatáhnout. Nebojovalo se zde za naše zájmy, ale za zájmy cizích mocností. V hnutí SPD jsme přesvědčeni, že Afghánistán je potřeba přenechat Afgháncům a nevnucovat jim naše anebo jiné způsoby chápání demokracie. V této zemi vládne nenávistné náboženství, tedy islám, korán a právo šaría. Řešení situace v Afghánistánu musí být pouze politické a nikoliv vojenské. Americké invaze končí jen rozvrácenými zeměmi, statisíci a až miliony mrtvých a vzestupem nenávistného islámu: Irák, Libye, Sýrie, Afghánistán...

3. Odmítáme přijímání afghánských imigrantů. Nechceme platit účty za americké invaze a agrese.

Koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) se zastává afghánských tlumočníků, kteří pracovali pro naše ministerstvo obrany po dobu našeho působení v Afghánistánu. Tlumočníci, se kterými byly uzavřeny pracovní smlouvy, byli na místní poměry královsky placeni. Takže jsme my pomáhali jim a ne oni nám. Hnutí SPD je toho názoru, že bychom neměli přijmout ani jednoho. Jsou z kulturně totálně odlišného prostředí, které nemá respekt k našim hodnotám, ženám, občanským svobodám atd., a proto by měli zůstat doma. Navíc Afghánistán se v okamžiku rychlého opuštění vojsk USA a NATO nepředal Tálibánu, ale místní vládě. Proti Tálibánu proto mohou bojovat v řadách afghánské armády. Nebudeme platit účty za americké invaze a agrese. Naši občané jsou pro SPD na 1. místě!

4. Migrace ohrožuje bezpečnost občanů. Vyzýváme vládu, aby zabezpečila naše hranice proti přílivu imigrantů z Afghánistánu!

Minulý týden policie v Praze pochytala 29 nelegálních imigrantů, kteří se rozutekli z dodávky, která havarovala po honičce s policií. Podle prvotních zjištění se jedná o Syřany. Je to pouze dalším z důkazů, že Schengen nefunguje a je děravý jako cedník. Těmito způsoby opakovaně dochází k ohrožení bezpečnosti našich občanů a občanů evropských zemí. V souvislosti s aktuálními událostmi v Afghánistánu bude potřeba zároveň také čelit další migrační vlně a zajistit bezpečnost našich občanů. Hnutí SPD je přesvědčeno, že je potřeba obnovit kontrolu našich hranic již při vjezdu do ČR. To policie pod vedením dosavadních prounijních ministrů vnitra od našeho vstupu do Schengenu v roce 2004 neprovádí a zaměřuje se pouze na měření rychlosti vozidel a provádění plateb za použití dálnic. Tímto způsobem se ale pašeráci a ilegální imigranti ničeho bát nemusí. Pokud nepochopí, že tudy cesta nevede, tak to budou zkoušet znovu a znovu. V hnutí SPD říkáme dlouhodobě – nulová tolerance nelegální imigrace! Vyzýváme vládu, aby zabezpečila hranice proti přílivu imigrantů z Afghánistánu!

