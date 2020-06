Rozvoral (SPD): Pro naše občany chceme kvalitní české potraviny a ne drahý odpad z EU

reklama

Hnutí SPD ve věci potravinové soběstačnosti naší republiky neustále upozorňuje na chybnou zemědělskou politiku našeho státu, která je zcela podřízena zemědělské politice EU vedené z Bruselu. Bohužel na to doplácejí naši zemědělci, a to nejcitelněji drobní zemědělci a rodinné farmy, které, i když dobře hospodaří a produkují kvalitní potraviny, nejsou schopny konkurovat těm dotovaným z dovozu. Navíc je u nás z důvodu nízkých výdělků v zemědělství nedostatek pracovníků. Práce na polích zastávají převážně ženy v důchodovém věku a brigádníci z Ukrajiny. Stát musí investovat do zemědělství a pro naše zemědělce vytvářet pobídky, aby se dosáhlo takového stavu zemědělské produkce, která by alespoň naplnila běžnou denní spotřebu obyvatelstva.

Zemědělství by mělo zabezpečit, aby se v naší republice v rámci rostlinné a živočišné výroby vypěstovalo tolik plodin a chovalo tolik domácích zvířat, abychom se byli schopni v případě nutnosti uživit. Soběstačnost v produkci potravin však neznamená jen vypěstovat a zpracovat, ale též mít dostatek kvalitní půdy a dostatek vody. Na to by měla myslet současná vláda a při navýšení státního rozpočtu investovat tímto směrem. Nechceme spoléhat na dotace EU, které jsou z Bruselu vůči českým zemědělcům přerozdělovány nespravedlivě. Naši zemědělci dostávají zhruba čtyřikrát menší dotace než zemědělci ve vybraných zemích EU. Nejvíce z evropských dotací profituje Holandsko a Francie.

Nám je ze strany EU doporučeno, co se má u nás pěstovat a co naopak máme dovážet. Tím jsme dospěli do stavu, že naše soběstačnost například v produkci vajec je na 82 procentech, brambor na 70 procentech, vepřového masa na 50 procentech a u ovoce a zeleniny je to méně než 40 procent. Když se podíváme, jak si vedeme v porovnání s okolními zeměmi, tak musíme konstatovat, že jsme na tom špatně. Když porovnáme živočišnou produkci, tak u nás se pohybuje mírně nad 530 eur/ha, zatímco průměr EU je téměř dvojnásobný. V porovnání s Německem jsme na třetině (1.427 eur/ha). Stejné je to, když porovnáme finální zemědělskou produkci včetně rostlinné výroby. Česko je na úrovni 60 procent průměru EU. Třeba Rakousko je zhruba na 100 procentech a Německo na 140 procentech průměru EU (iDNES.cz). Když se poohlédneme do doby, kdy jsme ještě nebyli v Evropské unii, tak můžeme konstatovat, že například v roce 1990 jsme byli soběstační ve všech základních rostlinných a živočišných komoditách, přičemž navíc ještě docházelo k vývozu některých z nich.

Hnutí SPD veřejně zastává názor, že naše členství v EU nám škodí, neboť je vedeno s cílem likvidace našeho špičkového zemědělství představované českými zemědělci a závislostí na dotovaných přebytcích z Francie, Dánska a dalších zemí západního bloku, většinou pochybné kvality. Chceme, aby se na našich polích pracovalo, pěstovalo a zúrodňovala se půda a ne aby se zemědělská pole převáděla na stavební pozemky, na kterých následně vyrostou sklady nadnárodních potravinových řetězců, kam se právě bude navážet drahý potravinový odpad z EU, který ve finále skončí v nákupních taškách našich občanů.

Hnutí SPD apeluje na vládu, aby v této pro naše zemědělce nedobré době, cílila finance na podporu infrastruktury našeho venkova s cílem, aby tam lidé mohli klidně žít a pracovat. Státní podpora by měla směřovat k našim zemědělcům a k ochraně klíčových komodit. Zemědělská politika musí být znovu pod kontrolou našeho státu a ne pod direktivou řízenou EU.

