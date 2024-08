Rozvoral (SPD): Prosazujeme vyšší nárůst minimální mzdy i zachování minimálních zaručených mezd!

Vážení přátelé,

požadujeme okamžitou rezignaci ministra Ivana Bartoše zodpovědného za megaprůšvih se zpackanou digitalizací stavebního řízení. Fialova vláda plánuje další obrovské zadlužení České republiky a pokračuje v likvidaci ekonomiky. Kampaň SPD poukazuje na brutální dopady vládnutí Fialovy vlády, Green Dealu i Rakušanova Migračního paktu. Zvýšení minimální mzdy Fialovou vládou je nedostatečné. SPD prosazuje vyšší nárůst minimální mzdy i zachování minimálních zaručených mezd. Odmítáme snahy o omezení prodeje alkoholu ze strany Pirátů.

1. Požadujeme okamžitou rezignaci ministra Ivana Bartoše zodpovědného za megaprůšvih se zpackanou digitalizací stavebního řízení.

Hnutí SPD od začátku kritizuje postup vlády v zavádění digitalizace stavebního řízení. Digitalizace, která je jednou z hlavních programových priorit Pirátů a která měla v rámci stavebního řízení plnohodnotně začít od 1. července, nefunguje, a nyní tak dochází na naše slova. Jedná se o největší problém v rámci státem zaváděných informačních technologií od roku 1989. Cílem vlády Petra Fialy (ODS) bylo stavební řízení zrychlit a zjednodušit, a přitom výsledkem je pravý opak a občané jsou právem naštvaní. Tento megaprůšvih má obrovský negativní dopad na stavební úřady, na starosty měst a obcí, na stavební firmy a projektanty, a vznikají tím stamilionové ekonomické škody způsobené odklady vydávání stavebních povolení. Hnutí SPD požaduje okamžitou rezignaci odpovědného ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) a podporujeme i svolání mimořádné schůze Sněmovny k této problematice, protože tento problém je potřeba urychleně projednat a řešit.

2. Fialova vláda plánuje další obrovské zadlužení České republiky a pokračuje v likvidaci ekonomiky.

Vláda Petra Fialy (ODS) připravuje státní rozpočet na rok 2025 v utajení. Jeho schodek na příští rok má být astronomických 235 miliard korun, přičemž se jedná se o meziroční snížení schodku o pouhých 17 miliard korun. Hnutí SPD naopak podporuje vyrovnané rozpočty. Vláda na straně příjmů prosadila tzv. konsolidační balíček, kterým zvýšila plošně daně v podstatě všem skupinám zaměstnanců a zaměstnavatelů a na straně výdajů snížila valorizace důchodů. Svými kroky také dopustila nebývalou dvoucifernou inflaci. Ekonomika není v dobrém stavu a růst HDP o 0,4 % ve 2. čtvrtletí brzdí průmysl, na který dopadá zejména vysoké ceny energií. Dále vláda nakupuje bez výběrového řízení americké stíhačky za stovky miliard korun, platí desítky miliard neziskovým organizacím s politickým programem, podporuje Ukrajinu a zároveň platí ročně 95 miliard korun pouze za úroky státního dluhu. Na druhou stranu potom odmítá zvýšit tarifní platy policistům, kterým to ministr vnitra Rakušan veřejně slíbil, a nyní proto hrozí masivními protesty a odchody ze služby. Stávkovou pohotovostí hrozí i odbory, protože nedošlo k dohodě na růstu platů ve veřejné sféře na letošní a příští rok v rámci tripartity. Hnutí SPD považuje požadavky na růst platů ve veřejné sféře a policistů za oprávněné a státní rozpočty by měly být vyrovnané. To je názor SPD.

3. Kampaň SPD poukazuje na brutální dopady vládnutí Fialovy vlády, Green Dealu i Rakušanova Migračního paktu.

Hnutí SPD ve své další fázi kampaně voleb do krajských zastupitelstev a Senátu představilo alegorie současného dění v naší zemi a reaguje tím na nezodpovědná rozhodnutí asociální vlády Petra Fialy (ODS). Alegorie jsou reakcemi nejen na Green Deal EU, který brutálním způsobem zvýší daně a poplatky. Platit bude muset každý a zbohatne pouze úzká skupina lidí. Migrační pakt EU (který podporuje ministr vnitra Vít Rakušan) umožní, aby každý rok do České republiky proudilo až 30 tisíc migrantů, které západní Evropa nechce. Každý zodpovědný člověk si dovede představit ty devastující následky pro naši zemi. Podle statistik se každý den na západ od našich hranic uskuteční brutální útok nožem, který spáchají tito nelegální migranti. V Anglii je aktuální kauza pobodání 11 dětí před školou, z nichž 3 zemřely. Zapíchnutí policisty a pobodání aktivistů AfD v Německu viděli před časem všichni. My toto tady u nás nechceme, ale Fiala, Rakušan a spol. ano. Naše kampaň je v tomto ohledu ještě velmi mírná proti tomu, co se na naši zemi chystá. Přijďte proto k volbám a dejte hlas koalici SPD, Trikolora a PRO, která je proti asociální vládě Petra Fialy.

4. Zvýšení minimální mzdy Fialovou vládou je nedostatečné. SPD prosazuje vyšší nárůst minimální mzdy i zachování minimálních zaručených mezd.

Minimální mzda by dle návrhu ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) měla v souvislosti s odhadem vývoje průměrných mezd v následujících letech v příštím roce dosáhnout 20 600 korun měsíčně. Konečná výše minimální mzdy na rok 2025 bude vyhlášena sdělením ministerstva práce a sociálních věcí do 30. září a má činit 42,2 % průměrné mzdy v roce 2025, přičemž cílem Fialovy vlády je dosáhnout v roce 2029 poměru minimální a průměrné mzdy na úrovni 47 %. Představa hnutí SPD, kterou jsme předložili, je jiná. Naším cílem je, aby byl poměr minimální mzdy k průměrné mzdě v roce 2029 50 %, a to postupně a předvídatelně. Pro příští rok navrhujeme 44 %, což by představovala minimální mzdu ve výši 21 500 korun měsíčně a poté bychom ji zvyšovali tempem o 1,5 procentního bodu ročně. Současně nesouhlasíme s tím, že vláda Petra Fialy zrušila institut tzv. minimálních zaručených mezd pro jednotlivé profese v soukromém sektoru. Toto opatření povede k dalšímu poklesu reálných příjmů českých zaměstnanců, k nárůstu úniků v oblasti daně z příjmu, zdravotního a sociálního pojištění a k tlaku na posilování pracovní migrace, což s sebou nese mnoho dalších negativních jevů. Bojujeme za důstojné mzdy českých občanů!

5. Odmítáme snahy o omezení prodeje alkoholu ze strany Pirátů.

Pirátská strana pokračuje ve svých snahách omezovat práva a svobody občanů a zvyšovat dozor a dohled státu nad nimi. Nejnověji chtějí Piráti omezit prodejní dobu alkoholu v soukromých obchodech, včetně zákazu jeho prodeje po 22. hodině. Prohlásila to minulý týden Jana Michailidu, členka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí a členka republikového výboru Pirátů. Omezení dostupnosti legálního alkoholu Piráti přímo zmiňovali už ve svém programu pro sněmovní volby v roce 2021. Hnutí SPD odmítá pirátské návrhy na státní regulaci podnikání v podobě diktátu a nařizování, co a kdy mají soukromí obchodníci prodávat. Pokud jde o legální zboží, nesmí zde existovat žádné plošné regulace jeho prodeje, přičemž plně respektujeme omezení v podobě zákazu prodeje alkoholu dětem a mladistvým.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

