Rozvoral (SPD): Recept na záchranu naší ekonomiky spočívá v odmítnutí Green Dealu EU!

Pokud se náš stát bude nadále podřizovat a přijímat nesmyslná opatření v rámci šíleného plánu EU – Zelený úděl (Green Deal), doplatí na to velmi výrazně naše ekonomika a v jejím důsledku upadnou miliony českých domácností do chudoby.

Hnutí SPD velmi negativně vnímá, že v posledních měsících došlo k výraznému zdražování důležitých komodit (plyn, elektřina, pohonné hmoty a další), což pociťují naši občané úbytkem peněz ve svých peněženkách. Špatná zpráva pro občany je ta, že dle renomovaných ekonomů tento trend zdražování bude i nadále pokračovat a nejvíce se do něj negativně promítnou schválená opatření ekofanaticky zaměřeného „šíleného“ plánu EU Green Dealu, se kterým souhlasil premiér Babiš i přes to, že ho mohl vetovat. Zelený úděl mimo jiné podporují současně i strany vznikající vládní pětikoalice tzv. demobloku.

Proto zásadně odmítáme systém emisních povolenek a na vládě požadujeme urychlenou dostavbu jaderných elektráren Temelína a Dukovan, čímž by byla zajištěna energetická soběstačnost naší republiky. To by zajisté přispělo k regulaci cen elektřiny, a to hlavně pro koncové uživatele – domácnosti. Též odmítáme tlaky EU na rychlé ukončení výroby automobilů se spalovacími motory a jejich nahrazení elektromobily. EU chce od roku 2035 u nově prodávaných osobních aut zcela nulové emise, což prakticky znamená konec všech spalovacích aut, včetně hybridů i plug-in hybridů. Připravovaná norma Euro 7 má prý urychlit přechod k čisté mobilitě. Tyto nereálné cíle EU jsou zcela odtržené od reality a pro řadu automobilek to může být téměř likvidační. Zde chci jen upozornit, kolik našich občanů pracuje v automobilovém průmyslu a kolik tyto automobilky odvádějí peněz v rámci povinných odvodů do státní kasy.

Další výrazné zdražování se očekává v oblasti potravin. Dle informací od našeho zástupce v Evropském parlamentu MUDr. Ivana Davida, který zasedá v Zemědělském výboru EP, Evropská komise (EK) požaduje, aby Zelený úděl byl též financován pomocí škrtů peněz určených na dotace zemědělcům ve výši 34 miliard eur. Dále pak pomocí tzv. Plánu obnovy hospodářství EU v rámci Víceletého rozpočtového rámce pro léta 2021 až 2027, chce EK zdvojnásobit množství peněz v rozpočtu EU. To by znamenalo, že by členské státy měly platit do Bruselu dvojnásobné odvody ze státních rozpočtů. Kromě toho však chce EK v rámci Zeleného údělu na občany a firmy uvalit další daně, jejichž výnos by byl placen rovnou do pokladny EU. Nové daně by měly zdražit motorová paliva, elektřinu a jako novou chce EK zavést například daň z plastů nebo z oxidu uhličitého.

Hnutí SPD zásadně odmítá celý nereálný projekt ekofanatického plánu EU, prezentovaný pod názvem Green Deal a proto požadujeme referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie. Prosazujeme celou řadu opatření, které bychom chtěli v oblasti zlepšení životního prostředí v budoucnu prosadit, ale vždy musíme vycházet z toho, co je reálné a co bude ku prospěchu našim občanům.

