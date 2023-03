Rozvoral (SPD): Řešením důchodové reformy podle SPD je podpora porodnosti v pracujících rodinách

reklama

Vysoké a stále rostoucí ceny mnoha základních potravin v České republice nutí české občany nakupovat v zahraničí, pokud mohou. Při nákupech v Polsku, kde je na potraviny nulová sazba DPH a ceny většiny potravin jsou oproti českým zhruba poloviční, tak ušetří až tisíce korun měsíčně. Podobné je to i v případě Německa, kde mají potraviny navíc vyšší kvalitu. Tento trend ve svých důsledcích vede i k propadu tržeb českých obchodů, a tím i k potenciálnímu nemalému propadu výběru DPH a daně z příjmu právnických osob do českých veřejných rozpočtů. Jednou z hlavních příčin tohoto stavu je skutečnost, že Česká republika má nejvyšší sazbu (15 procent) na potraviny ve střední Evropě. V sousedním Německu je tato sazba na sedmi procentech, Polsko vloni DPH na potraviny úplně zrušilo. Snížení sazby DPH u potravin až na nulu již dlouhodobě navrhuje i hnutí SPD. Vláda Petra Fialy (ODS) to ovšem setrvale a bezdůvodně odmítá, přičemž žádné vlastní řešení astronomického zdražování potravin sama nemá. Její nečinnost tak, kromě zhoršování životní úrovně českých občanů, zejména seniorů a těch, kteří nemají možnost nakupovat potraviny v zahraničí, z dlouhodobého hlediska vede i poklesu výběru daní do českého státního rozpočtu a HDP tím, že čím dál více občanů nakupuje potraviny v sousedních zemích. Některé evropské státy zvolily jako cestu snížení cen potravin dohodu vlád a největších maloobchodních řetězců na zastropování cen potravin. Na Slovensku tak osm největších řetězců od minulého pondělí na tři měsíce dokonce stanovilo cenový strop na vybrané potraviny. Neřešení situace kolem drahých potravin je jedním z důvodů legitimního požadavku na demisi vlády Petra Fialy. Přijďte proto vyjádřit společně s námi svůj nesouhlas s touto vládou na naši demonstraci s názvem „Lidé proti vládě", která je již tuto středu 29. března od 16.30 hodin v Ostravě na Masarykově náměstí a řekněme všichni společně NE vládě Petra Fialy!

Minulý týden informovala MF Dnes, že místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) nutil někdejšího generálního ředitele Úřadu práce ČR Viktora Najmona k odstoupení prostřednictvím mimořádné odměny z veřejných prostředků, nebo výhrůžek špatným služebním hodnocením, které mu mělo v budoucnu podle ministra zkomplikovat nalezení nového zaměstnání. Protože ředitel Úřadu práce ČR Najmon tušil, že ho ministr Jurečka hodlá odvolat, pořídil si z rozhovoru nahrávku. Okolnosti rozhovoru mezi Jurečkou a Najmonem prověřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Pokud se prokáže, že nahrávka je autentická, jednalo by ze strany ministra Jurečky nejen o porušení zákoníku práce, ale o vyhrožování s možnými znaky trestných činů vydírání, případně zneužití pravomocí úřední osoby. Ministr Jurečka by měl v takovém případě sám rezignovat na svou funkci, nebo by měl být odvolán premiérem Fialou. Obecně platí, že vedení Ministerstva práce a sociálních věcí dlouhodobě zcela selhává v řízení Úřadu práce, čímž trpí jak klienti tohoto Úřadu, tak jeho zaměstnanci. Premiér Petr Fiala se snaží tuto kauzu bagatelizovat. Dokonce řekl, že je rád, pokud ministr Jurečka našel takové řešení, aby se úřady práce staly dostatečně moderními, ale vůbec nekomentoval onu naprosto nepřijatelnou formu a způsob jednání ministra Jurečky.

V minulém týdnu proběhlo jednání zástupců hnutí SPD s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) na téma reformy důchodového systému. Hnutí SPD na tomto jednání jednoznačně odmítlo jakékoli zvyšování hranice věku pro odchod do důchodu. Řekli jsme jasně, že odchod do důchodu v 68 letech není žádná důchodová reforma. Následně ministr Jurečka na tiskové konferenci prohlásil, že ke zvýšení této hranice na 68 let nedojde. Je to velký dílčí úspěch hnutí SPD. Naše poslankyně Lucie Šafránková byla následně nominována za SPD do komise pro důchodovou reformu, která pracuje při Ministerstvu práce a sociálních věcí. Hnutí SPD na tomto jednání zároveň představilo své priority v oblasti budoucích změn důchodového systému, přičemž za klíčovou z nich považuje silnou, dlouhodobou a efektivní prorodinnou a propopulační politiku a podporu porodnosti v pracujících rodinách. To je z hlediska budoucí udržitelnosti našeho průběžného důchodového systému naprosto klíčové. Patří sem ale i státní garance, aby minimální důchod při splnění zákonných podmínek byl na úrovni minimální mzdy (17 300,- Kč), anebo i rozsáhlé daňové úlevy, vyšší rodičovský příspěvek, vyšší porodné a vyšší přídavky na děti pro pracující rodiče, rozsáhlá státní podpora dostupného bydlení či zajištění dostatečných kapacit ve školkách a školách. Naopak odmítáme snižování či úplné rušení státní podpory dobrovolného zajištění občanů na stáří, což vláda Petra Fialy (ODS) nyní plánuje provést u stavebního spoření a penzijního připojištění. A nikdy také nepodpoříme vládou plánované omezení valorizace důchodů, které snižuje životní úroveň všem zhruba třem milionům občanů, kteří pobírají důchody.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

