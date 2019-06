Rozvoral (SPD): Salvini má naši plnou podporu v opatřeních vůči nelegálním imigrantům

EU by potřebovala více podobně smýšlejících politiků, pak by se dal problém s nelegálními imigranty úspěšně řešit.

Hnutí SPD vítá a podporuje všechny kroky vedoucí k zamezení přílivu nelegálních imigrantů do zemí Evropské unie. Ti ke své nelegální cestě do Evropy využívají všechny možné cesty, v rámci kterých je nyní nejvíce preferovaná plavba přes Středozemní moře ke břehům Itálie. Imigranti ze severní Afriky se za pomoci dobře placených převaděčů a po různě velkých skupinách vydávají na tuto nebezpečnou cestu. Zároveň počítají, že v případě problémů na moři jim pomohou lodě politických neziskovek. To je běžná realita, která funguje několik let a nic se neděje, nebo lépe řečeno nedělo. Matteo Salvini od svého nástupu do funkce italského ministra vnitra koná razantní opatření, která vedou k zamezení tomuto nelegálnímu vstupu muslimských imigrantů z Afriky na evropské území. Jedním z nich je návrh Mattea Salviniho, který začátkem června schválila italská vláda a který posádkám lodí ukládá přísné tresty, vstoupí-li do italských vod bez povolení kotvit v tamních přístavech. Toto opatření je namířeno přímo na lodě různých politických neziskovek, které se aktivně podílí na transferu nelegálních imigrantů do Evropy, a to pod záštitou humanitární pomoci.

Právě Matteo Salvini byl iniciátorem návrhu, který schválila italská vláda, podle nějž by nevládní organizace musely platit 10.000 – 50.000 eur (zhruba 250.000 – 1,3 miliónu korun) za vstup do italských vod bez povolení tam kotvit. Přijatý návrh také umožňuje policejní vyšetřování převaděčských sítí a odposlechů těch, kteří jsou podezřelí z obchodování s lidmi. Pokutu musí v budoucnu zaplatit kapitán, provozovatel a majitel lodi. Italská policie má tak v rukou nástroj, který může tvrdě uplatňovat. Vzpomeňme jenom poslední aféry s „humanitárními loděmi“, kdy lodě Mare Jonio, Sea-Watch 3 a Beppe Caccia dovezly k italským břehům „zachráněné imigranty z otevřeného moře.“

Zpřísněná imigrační politika italské vlády se projevila výrazným snížením počtu nových imigrantů. Letos jich podle OSN do Itálie přes Středozemní moře do 10. června dorazilo 2.144, což je o 85 procent méně než za totéž období loňského roku. Následkem toho i italská vláda přistoupila k uzavření největšího uprchlického tábora na Sicílii nedaleko Katánie.

Hnutí SPD vítá všechny aktivity italské vlády směřující proti nelegálním imigrantům, kteří se chtějí dostat do Evropy. To, že tato opatření jsou účinná, dokládají statistiky OSN, což je prokazatelný důkaz dobré protiimigrační politiky italské vlády.

(převzato z Profilu)

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rozvoral (SPD): Naše politická konkurence nechce řešit dluhové pasti Rozvoral (SPD): Jsme součástí silné frakce stran v Evropském parlamentu! Rozvoral (SPD): Preferujeme vládu bez ČSSD Rozvoral (SPD): Největším nebezpečím pro Evropu je islámský terorismus

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV