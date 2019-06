Rozvoral (SPD): Sociální demokracie dostává červenou napříč evropskými zeměmi

Hnutí SPD sleduje úpadek přízně voličů sociálních demokratů napříč evropskými zeměmi. Je to důsledek jejich uplatňované politiky vůči svým občanům, kteří v nich ztratili důvěru a přiklání se k takovým politickým subjektům, jež propagují program, který cílí na uspokojování jejich potřeb a názorově je oslovuje. Na kroku německé předsedkyně sociálních demokratů Nahlesové oceňujeme její morální „chlapské gesto“, spočívající v rezignaci na všechny politické funkce.

Možná by to mohla být pozitivní inspirace pro vedení České strany sociálně demokratické. ČSSD u nás dlouhodobě v posledních volbách propadá, jak jen to jde. Strana není jednotná ve svých názorech a stále více se kompromituje u našich voličů. Členové předsednictva ČSSD nemají ani tu odvahu rezignovat na své funkce a stále si nalhávají, že přijde nový silný restart jejich strany. Dění v této straně by byla jen její vnitřní záležitost, kdyby ale nebyla součástí současné vlády. Z tohoto důvodu v zájmu našich občanů apelujeme na vedení ČSSD, aby odešlo z vlády.

Sociální demokraté pomalu vyklízejí své pozice na politické scéně napříč celou Evropou, což dokládají výsledky místních voleb v jednotlivých zemích Evropské unie a konečně to potvrzují i závěry nedávno proběhlých voleb do Evropského parlamentu.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

Sociálnědemokratická strana Německa obsadila ve volbách do EP v Německu až třetí místo se ziskem 15,5 procent, což je nejhorší výsledek pro tuto stranu v rámci evropských voleb. Naopak jako úspěch musím zmínit čtvrté místo a zisk 10,5 procent Alternativy pro Německo, která je v Evropském parlamentu zastoupena ve stejné frakci jako naše hnutí SPD. Ve Francii budou mít socialisté šest europoslanců, když získali 6,19 procent. Zde volby vyhrálo Národní sdružení Marine Le Pen z naší společné frakce Evropa národů a svobody. Národní sdružení tak ve Francii získalo 23,31 procent hlasů a obsadí v EP 23 křesel. Jako další příklad neúspěchu sociálně demokratických stran ve volbách do EP uvedu příklad Řecka a Maďarska. V Řecku socialistická strana Panhelénské socialistické hnutí, jež je členem Strany evropských socialistů a kandidovalo v evropských volbách za středolevou koalici KINAL, skončila na třetím místě se ziskem 8 procent. V Maďarsku získala Maďarská socialistická strana shodně okolo 10 procent jako levicová Demokratická koalice a skončila na třetím místě. Vítězná strana Fidesz Viktora Orbána získala ve volbách do EP celkem 52,33 procent a připadne jí 13 křesel.

Tyto výsledky proběhlých voleb do Evropského parlamentu utvrzují názor, že politická značka „sociální demokracie“ je na úpadku napříč celou Evropou a že jí občané přestali důvěřovat. Naše hnutí SPD stojí za svými voliči a plní své sliby.

