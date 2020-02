Rozvoral (SPD): Spolek Milion chvilek pro demokracii demokracii vážně popírá

reklama

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme na to, že lidé nemají v peněženkách více, protože to, co jim vláda přidá, oni následně zaplatí zpět na vyšších daních, dražších potravinách, bydlení a energiích. Stanislav Křeček má jako ombudsman demokratickou legitimitu a Milion chvilek zpochybňováním jeho volby popírá demokracii. Pokud NATO podporuje agresi Turecka v Sýrii, nejedná jako obranná aliance a porušuje mezinárodní právo. V krajských volbách nabízíme řešení dopravy, dostupnosti zdravotní péče i problematiky nepřizpůsobivých. Matteo Salvini je dnes jedním z lídrů vlasteneckých sil Evropy a globalistické elity se ho snaží zbavit kriminalizací.

1. Lidé nemají v peněženkách více, protože to, co jim vláda přidá, oni následně zaplatí zpět na vyšších daních, dražších potravinách, bydlení a energiích

Ceny raketově narostly a inflační spirála se roztáčí. Ve srovnání s lednem roku 2019 se ceny zvýšily o 3,6%, což je nejvíce od roku 2012. Inflace představuje znehodnocení peněz a je nebezpečná především pro zaměstnance a penzisty i střadatele. Ceny potravin se meziročně zvýšily o 6,3%, raketově vzrostly hlavně ceny vepřového masa, ovoce a zeleniny. Ceny ovoce vyskočily meziročně dokonce o 14,7%. Lidé nemají v peněženkách více, protože to, co jim vláda přidá, oni následně zaplatí zpět na vyšších daních, dražších potravinách, bydlení a energiích. Drtivá většina zboží se prodá prostřednictvím super- a hypermarketů, kde jsou neskutečně vysoké marže, a jejich majitelé tlačí své dodavatele nízkými výkupními cenami ke zdi. Vláda všemu nečinně přihlíží. Podle hnutí SPD je řešením naopak snižování daní našich občanů, především pracujících rodičů. Prosazujeme zavedení zdanění dividend a zisků nadnárodních koncernů a nastavení podmínek tak, aby podstatnou část ze svých zisků a dividend museli jejich zahraniční majitelé reinvestovat zpět v ČR. Rovněž podporujeme potravinovou soběstačnost ČR, protože EU zničila české zemědělství. Musíme odmítnout nesmyslné regulace EU, které jsou jednou z příčin zdražování.

2. Stanislav Křeček má jako ombudsman demokratickou legitimitu. Milion chvilek zpochybňováním jeho volby popírá demokracii

Zvolení Stanislava Křečka ombudsmanem podpořili poslanci hnutí SPD, protože měl ze všech kandidátů nejbližší názory programu našeho hnutí. Stanislav Křeček v minulosti již byl zástupcem ombudsmana, a má tak zkušenosti s vedením této instituce. Úřad ombudsmana, pakliže bude fungovat tak jak má, je potřebný a je jednou z posledních šancí zejména pro nízkopříjmové občany, kteří se chtějí domoci svých práv a přitom si nemohou ze svých příjmů dovolit právní zastoupení. Spolek Milion chvilek pro demokracii plánuje v souvislosti se zvolením Stanislava Křečka ombudsmanem svolat na 1. března demonstraci v Praze. Stanislav Křeček byl zvolen ombudsmanem demokraticky a jeho zvolení je nezpochybnitelné. Milion chvilek je dle našeho názoru mocenská totalitní organizace. Je součástí globální sítě vytvářené k boji s vlastenci a zaměřené na mocenskou manipulaci. Hnutí SPD podalo návrh zákona zavádějící povinnost transparentního vedení účetnictví neziskových organizací financovaných ze zahraničí.

3. Pokud NATO podporuje agresi Turecka a islamistů v Sýrii, nejedná jako obranná aliance a porušuje mezinárodní právo

Hnutí SPD považuje za naprosto skandální vyjádření podpory NATO operacím turecké armády na území Sýrie. Turecko vyhrožuje válkou mezinárodně uznané syrské vládě, která chce obnovit suverenitu země v provincii Idlíb, kde pod patronací turecké armády působí oddíly islamistů. Hnutí SPD plně podporuje vojenské operace syrské armády při obraně země a nastolení stability. Pokud NATO podporuje agresi Turecka a islamistů v Sýrii, nejedná jako obranná aliance a porušuje mezinárodní právo. Naše hnutí prosazuje, aby občané měli v rámci zákona o obecném referendu právo hlasovat o vystoupení České republiky z NATO.

4. V krajských volbách nabízíme řešení dopravy, dostupnosti zdravotní péče i problematiky nepřizpůsobivých

Hnutí SPD půjde ve všech krajích České republiky do podzimních krajských voleb a postaví vlastní kandidátky. Do konce března proběhnou regionální konference hnutí, které schválí kandidáty do krajských voleb a projednají regionální volební programy hnutí. Kromě řešení regionálních problémů s dopravou, dostupností zdravotní péče a řešení problémů s nepřizpůsobivými občany chceme využít síly Asociace krajů při prosazování celostátních témat hnutí, jako je odpor k migraci, zrušení televizních poplatků, podpora rodin a seniorů a především prosazování přímé demokracie.

5. Matteo Salvini je dnes jedním z lídrů vlasteneckých sil Evropy a globalistické elity se ho snaží zbavit kriminalizací

Hnutí SPD vítá rozhodnutí italské prokuratury, která minulý týden zastavila vyšetřování Mattea Salviniho (Lega) v případu trestního oznámení z podněcování k nenávisti, které na něj minulý rok podala v červenci německá kapitánka lodi Sea-Watch Carola Racketeová. V té době byl Matteo Salvini ministrem vnitra a uzavřel italské přístavy, aby tak zastavil soustavné pašování ilegálních imigrantů ze severní Afriky do Itálie. Šlo o součást kampaně za kriminalizaci Mattea Salviniho, kterou organizují elity EU s využitím sítě takzvaných neziskových organizací. Matteo Salvini je dnes jedním z lídrů vlasteneckých sil Evropy. Hnutí SPD udělá vše pro to, abychom stáli po boku Itálie, kterou povede budoucí premiér Matteo Salvini.

