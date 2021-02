Rozvoral (SPD): Ústavní soud se svým rozhodnutím vlomil do politického souboje

reklama

To ale v současné době nepotřebujeme, neboť všichni politici by měli spolupracovat na tom, abychom se co nejdříve vyrovnali se vším negativním, co nám přineslo šíření nemoci Covid-19 a vše se postupně vrátilo do zaběhlých kolejí. Prioritně musíme ochránit nejohroženější skupiny osob a zároveň znovu nastartovat naši ekonomiku, zajistit občanům práci a dětem řádné vzdělávání.

Hnutí SPD od počátku prosazuje co nejspravedlivější volby spočívající v rovnosti hlasů občanů a rovnou šanci pro všechny politické strany. Jako jediná politická strana v Parlamentu prosazujeme jiný politický systém, a to přímou demokracii s možností odvolatelnosti politiků, celostátní referendum a zrušení Senátu.

Rozhodnutí Ústavního soudu respektujeme, ale z důvodu doby, kdy k rozhodnutí došlo, ho vnímáme jako zásah do politického souboje, kdy může dojít k ohrožení podzimních voleb a tím nastolení ústavní krize. Tento náš názor podporuje skutečnost, že k tomu došlo nyní a tak narychlo. Vždyť podnět k přezkoumání některých bodů volebního zákona byl předložen již na podzim roku 2017. Stejnou pochybnost vyslovili ve svém stanovisku i čtyři soudci Ústavního soudu, konkrétně Ludvík David, Jaroslav Fenyk, Josef Fiala a Radovan Suchánek. Ti společně k danému rozhodnutí Ústavního soudu mimo jiné uvádí: „Vrcholem arogance je pak vyhlášení nálezu pouhých devatenáct hodin po jeho přijetí, aniž by však bylo soudcům dáno k dispozici jeho konečné znění, snad aby nebyl poskytnut patřičný prostor disentujícím soudcům k sepsání odlišného stanoviska. To vše dává značný ponurý obraz o způsobu rozhodování Ústavního soudu v této věci.“

Zajímavé je také to, že předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský současný volební zákon podporoval a hlasoval pro něj v roce 2000, kdy byl zákon zaveden, takže tím současným zrušením popřel sám sebe. V té době byl Rychetský místopředsedou vlády, ve které zastával post předsedy Legislativní rady vlády. Navíc Rychetský již několikrát nemístně komentoval politickou situaci a jednání některých politiků, se kterými politicky nesouhlasí, což by v žádném případě v pozici předsedy Ústavního soudu neměl, neboť se od něj jako ústavního soudce vyžaduje, aby ctil nestrannost. Po minulých sněmovních volbách v roce 2017 se nemístně vyslovil i na adresu našeho hnutí SPD.

Hnutí SPD si stojí za svým názorem, že Ústavní soud by neměl zasahovat do již zahájeného procesu podzimních sněmovních voleb. Našim občanům slibujeme, že uděláme maximum pro to, aby se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlášené na dny 8. a 9. října letošního roku konaly. Občané musí mít důvěru v tom, že volby jsou spravedlivé, jinak by většina z nich ani k volbám nepřišla. Z tohoto důvodu také odmítáme korespondenční volbu. Na podobě volebního zákona se budou nyní dohadovat obě komory Parlamentu České republiky.

