Rozvoral (SPD): V České republice je nejméně dostupné bydlení z celé Evropy!

Doplácí na to nejvíce mladí lidé, kteří by si chtěli v rámci své nejbližší budoucnosti založit rodinu, chodit do slušně placené práce a své děti vychovávat v přijatelných podmínkách. K naplnění těchto cílů bezesporu patří mít zajištěné standardní bydlení a to, aby z výše svých příjmů ze zaměstnání měli lidé zajištěnu požadovanou kvalitu života.

SPD zcela chápe tyto požadavky mladých lidí. Zastáváme názor, že je to hlavně na vládě, které musí pro mladé lidi vytvářet takové podmínky, aby měli možnost za ně dostupných podmínek získat vlastní bydlení a neodkládali zakládání rodin. Současná asociální vláda v čele s Petrem Fialou ale za celé své tříleté období, co je u moci, pro tuto skupinu lidí nic pozitivního neudělala. Naši občané si nezaslouží takovou vládu, která je svými opatřeními zcela legálně okrádá o jejich finance (viz například opatření vycházející z vládního konsolidačního balíčku nebo Green Dealu EU). To vše má za následek, že se stále více lidí propadá do sociální chudoby a bez sociálních dávek by neměli ani dostatek financí na chod svých domácností, natož na pořízení vlastního bydlení.

Hnutí SPD se těmto zásadním problémům, které trápí naše občany, staví čelem, a vždy pro ně připravuje a navrhuje taková řešení, pomocí kterých by jim stát pomohl. V otázkách podpory mladých rodin a bydlení připravilo naše hnutí ucelený projekt pod názvem: Rodina na prvním místě (dostupný na webových stránkách ZDE). V něm nabízíme možná řešení vedoucí k získání vlastního bydlení, a to nejenom pro mladé rodiny. Speciálně podpoříme mladé pracující rodiny, pracující rodiny s dětmi a pracující rodiny s nižšími příjmy. V oblasti bydlení je nutné podpořit družstevní výstavbu, výhodné manželské půjčky rodinám a nájemní bydlení v obecních bytech, neboť to je způsob, jak zastavit růst cen bydlení.

Cena nového bytu o průměrné velikosti 70 metrů čtverečních u nás činí v průměru více než 13 hrubých ročních platů, což je nejvíce v celé Evropě. Vyplývá to z dat Property Indexu, prestižní mezinárodní poradenské společnosti Deloitte. V Praze se cena za 1 metr čtvereční nového bytu dostala dokonce přes hranici astronomických sto padesáti tisíc korun za metr čtvereční. Pro srovnání – v Itálii, Norsku, Polsku, Dánsku, Slovinsku či Chorvatsku stačí občanům na pořízení bydlení méně než osminásobek průměrné hrubé roční mzdy, což je oproti České republice propastný rozdíl.

Připravili jsme ucelený systém dostupné podpory rodin ze strany státu, a to od založení rodiny až po důstojné stáří. Víme, jak a kde na to vzít peníze, jenom potřebujeme mít k tomu kompetence. Zaleží tedy jen na občanech, voličích, aby podpořili naše hnutí tak, abychom mohli svůj program prosazovat. Příležitost k tomu budou mít již v zářijových volbách do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu Parlamentu ČR, které proběhnou ve dnech 20. a 21. září 2024. Děkujeme za podporu.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

