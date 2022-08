Rozvoral (SPD): V otázce energetiky nesmíme být rukojmím soukromých zahraničních překupníků

reklama

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme na alarmující situaci ohledně zdražování potravin v České republice v mezievropském srovnání a na dlouhodobou nečinnost vlády Petra Fialy v boji proti němu. Informujeme i o návrzích hnutí SPD v této oblasti.

1. Růst cen potravin v České republice je nejvyšší ve střední Evropě. Máme i nejvyšší zdanění potravin. Vláda Petra Fialy nedokáže tuto situaci řešit, zatímco hnutí SPD své návrhy již představilo.

Vláda Petra Fialy (ODS) proti zdražování potravin dlouhodobě nic nedělá a občanům nepomáhá. Dalším důkazem je skutečnost, že v zemích EU v červnu meziměsíčně stouply ceny potravin v průměru o 12 %, ale v České republice o 18 %. Pokud jde o sousední státy, v Rakousku vzrostly ceny potravin o 11 %, v Německu o 12 % a v Polsku o 13 %. V rámci členských států EU máme rovněž nejvyšší daň z přidané hodnoty (DPH) na potraviny - a do jejich vysokých cen se promítají i naše vysoké ceny energií, opět jedny z nejvyšších v celé Evropě. Podle ekonomických i zemědělských expertů však zdražování potravin není zdaleka u konce. V meziročním srovnání jde aktuálně o růst cen na úrovni 43 %. Mluvčí Potravinářské komory ČR Helena Kavanová pro odborný ekonomický server FinTag.cz za hlavní důvod tohoto stavu označila skutečnost, že kroky naší vlády jsou vysoce proinflační, zejména co se týče vysoké daně z přidané hodnoty u potravin na úrovni 15 %. V Německu to je 7 %, v Rakousku a na Slovensku 10 %, v Polsku je to 5 %, ovšem u tří set základních potravin je tam nyní dokonce nulová sazba. Při srovnávacím nákupu jsou ceny českých potravin dokonce vyšší než ty německé, avšak kupní síla a platy jsou u nás třikrát nižší. To je naprosto nepřijatelné! Zatímco my v SPD jsme konkrétní plán řešení této situace již dávno představili, vláda Petra Fialy (ODS) proti všeobecnému zdražování nic nedělá. Podle SPD se měly již dávno snížit sazby DPH u potravin (a energií), a to až na nulovou sazbu. Pro DPH a spotřební daň u pohonných hmot také existují nástroje vlády v podobě regulací. Musí se nechat občanům více peněz z jejich pracovních příjmů. To umožní naše již podané návrhy zákonů na zvýšení daňových slev pro všechny pracující fyzické osoby a na zvýšení daňových zvýhodnění na nezaopatřené děti pro jejich pracující rodiče.

2. Vláda se chlubí údajnými úspěchy v rámci svého předsednictví Rady Evropské unie. Jde o pochybné záležitosti, které nepomáhají českým občanům. Dle aktuálního průzkumu veřejného mínění se naopak shodují priority české veřejnosti a hnutí SPD.

Česká republika má za sebou měsíc předsednictví Rady EU a dokonce vyjmenovala své „úspěchy" – dohoda dobrovolně šetřit plynem, odměna solidárním regionům, větší bezpečnost nakupovaného zboží, snížení zátěže pro tuzemské úřady, dovoz ovoce a zeleniny z Moldavska a schválení dalších sankcí proti Ruské federaci a další pomoc pro Ukrajinu, která ani není členem EU. Z těchto dojednaných údajných "úspěchů" ale naši občané nepocítí nic konkrétního. Aktuální průzkum agentury STEM dokonce ukázal, a potvrdil tak naše slova, že většina českých občanů požaduje, aby naše vláda využila pozici předsednictví Rady EU hlavně k řešení energetické krize. Názor české vlády, že prioritou jejího předsednictví má být pomoc Ukrajině, naopak většina českých občanů nesdílí. Za naprosto nejdůležitější úkol českého předsednictví považuje 79 % dotázaných řešení sociálních dopadů energetické krize. To je i dlouhodobá priorita hnutí SPD. Dle tohoto průzkumu pro většinu české veřejnosti, pro více než dvě třetiny občanů, není vůbec podstatnou otázkou poválečná obnova Ukrajiny a podpora jejího vstupu do EU. Je tak zcela evidentní, že představy české vlády a české veřejnosti na současné hlavní politické priority se diametrálně rozcházejí – a že zatímco pro Fialovu vládu jsou podstatné spíše zájmy cizích států, čeští občané logicky preferují, ve shodě s politickým programem a politickou strategií hnutí SPD, urychlené řešení vnitropolitických ekonomických a sociálních problémů. Jde o vládu, která preferuje cizí zájmy před zájmy národními, a měla by proto co nejdříve odejít!

3. Působení vlády ODS, TOP 09, KDU-ČSL, hnutí STAN a Pirátů vede k výraznému zhoršení ekonomické a sociální situace v zemi. Občané budou mít možnost v zářijových komunálních a senátních volbách vystavit této vládě účet.

Komunální a senátní volby, které proběhnou 23. a 24. září budou referendem o Fialově vládě! Voliči tak budou mít jedinečnou příležitost vyjádřit svůj názor na její již téměř roční působení, které objektivně vedlo k výraznému zhoršení ekonomické a sociální situace v zemi, k drakonickému růstu cen všech základních životních potřeb a k propadu životní úrovně milionů občanů. V těchto volbách bude velmi důležité netříštit hlasy a nevolit nejrůznější opozičně se tvářící mimoparlamentní strany, které nemají reálnou společenskou podporu. Jedinou reálnou a významnou opoziční vlasteneckou silou, která je schopná a kompetentní podílet se na správě země, je hnutí SPD. V minulém týdnu uplynula lhůta pro registraci kandidátních listin politických subjektů do těchto voleb. Hnutí SPD podalo kandidátní listiny celkem v 337 městech a obcích, z toho kolem 50 společně s Trikolorou, Svobodnými či s různými lokálními subjekty. Spojujeme tak vlastence a konzervativně smýšlející občany. Nabídli jsme tak ruku ke spolupráci i dalším politickým subjektům. Kdo chtěl, tak se k nám přidal, kdo nechtěl, tak odmítl a záměrně tříští síly a oslabuje výsledek hnutí SPD. Do Senátu kandidujeme v 21 senátních obvodech, z toho ve dvou ve spolupráci s Trikolorou. Žádáme občany nespokojené s Fialovou vládou, aby v těchto volbách svým hlasem vyjádřili podporu kandidátům SPD, a dali tak současné vládě jasně najevo, že nastal čas na její demisi.

4. Fialova vláda zcela selhává v boji proti dramatickému růstu cen energií. Již několik měsíců není schopna občanům poskytnout efektivní pomoc. Hnutí SPD má plán na systémové řešení energetické drahoty a na zajištění naší energetické bezpečnosti.

Ceny energií v České republice dál raketově rostou a prognóza jejich dalšího vývoje není optimistická. Dodavatelé letos už poněkolikáté zvyšují ceny elektřiny i zemního plynu. Nejvíce to pocítí rodiny žijící v domech, kde se pomocí plynu vaří, topí i ohřívá voda. Čtyřčlenná domácnost zde zaplatí ročně o zhruba 56 tisíc korun více než dříve. Ředitel Pražské plynárenské Martin Pacovský varoval, že zákazníci, kterým končí fixace cen, mohou na zálohách za zemní plyn platit až sedmkrát výše než dosud! Takové zvyšování cen není vůbec nezbytné a vláda Petra Fialy (ODS) by mu mohla snadno a rychle zabránit, pokud by nakupovala plyn napřímo, a nikoliv přes zahraniční prostředníky. Je však v této věci naprosto nečinná a vážné problémy našich občanů jí dlouhodobě nezajímají. Fialova vláda, která ani téměř po roce u moci našim občanům nepomohla na rozdíl od vlád ostatních evropských států, navíc již několik týdnů není schopna veřejnosti vysvětlit, v čem bude spočívat slibovaná pomoc v boji s drahými energiemi formou tzv. úsporného tarifu. Vláda mlží a protiřečí si. Jednou tvrdí, že půjde o plošnou pomoc ve stejné výši pro všechny, jindy prohlašuje, že to má záviset na tarifech domácností. Nejsou vůbec známy konkrétní finanční parametry ani termíny této pomoci, ani to, kdo bude mít na tuto pomoc nárok. Ze strany vlády je to jen opět naprostý zmar a bezradnost! Hnutí SPD naproti tomu navrhlo již před několika měsíci konkrétní řešení neudržitelné energetické drahoty. Jde mimo jiné o odstoupení od šíleného Green Dealu EU, o odstoupení od zničujícího spekulativního systému EU o obchodování s emisními povolenkami, o přednostní prodej u nás vyrobené levné elektřiny přímo českým odběratelům, nikoli přes unijní lipskou energetickou burzu, kam by bylo možné vyvážet pouze případné přebytky domácí produkce či o obnovu národního importéra zemního plynu, který by jej nakupoval za nízké ceny přímo od jeho producentů. To je skutečný recept, který systémově a dlouhodobě řeší příčiny současné energetické drahoty, která je zároveň i jednou z hlavních příčin vysoké inflace a astronomicky rostoucích cen dalšího zboží a služeb.

5. Premiér Fiala a vláda mlží ohledně naplnění zásobníků plynu. Vláda nemá reálný plán pro krizové situace. V otázce energetiky nesmíme být rukojmím soukromých zahraničních firem!

Premiér Petr Fiala (ODS) tvrdí, že Česká republika má naplněny zásobníky plynu na 80 procent. Odborníci ale upozorňují, že se nejedná o plyn ve vlastnictví českého státu, ale v zásobnících zahraničních firem. Podle vyjádření společnosti RWE stát letos do svých hmotných rezerv nakoupil jen 240 miliónů kubíků plynu, což je množství, které by v případě vysokých mrazů vystačilo odhadem maximálně na jeden týden! Vláda proto předpokládá, že kdyby došlo k zastavení dodávek plynu z Ruska, uskladněný plyn zabaví soukromým vlastníkům a nastolí krizové scénáře, ve kterých by občané a domácnosti dostali pouze vládou určený objem plynu a nic více. To je zcela nepředstavitelné! Opět se tak zcela jasně ukazuje, že vláda Petra Fialy (ODS) nemá dostatečný a reálný plán, jak se postarat o dostatek cenově dostupného plynu pro své vlastní občany. Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje rozprodej klíčové státní infrastruktury, kam zásobníky plynu patří, do rukou zahraničního kapitálu. Je otázkou našeho národního zájmu, aby náš stát měl energetickou politiku a energetickou bezpečnost zcela pod svou kontrolou. Nemůžeme být v otázce energetiky rukojmím burzovních spekulantů a zahraničních překupníků!

6. Se znepokojením sledujeme růst napětí v čínsko-amerických vztazích. Hnutí SPD preferuje mírová řešení mezinárodních otázek a sporů.

Napětí ve vztazích mezi Čínou a USA značně a nebezpečně zesílilo po návštěvě předsedkyně Sněmovny reprezentantů USA Nancy Pelosiové na ostrově Tchaj-wan, který je dle mezinárodního práva součástí Číny, což oficiálně uznává drtivá většina demokratických států světa včetně České republiky. Zhoršila se i bezpečnostní situace v oblasti. Uznávaný americký analytik David Goldman, někdejší pracovník administrativy prezidenta Reagana a nyní zástupce šéfredaktora revue Asia Times, ve své studii k této návštěvě uvádí,že znamená počátek nové závažné strategické krize ve vztazích USA s Čínou. Bidenova administrativa dle něho přímo pochoduje do války s Čínou. A dodává, že Čína směřovala v posledních letech finanční a vojenské zdroje na rakety země-moře, moderní letectvo, ponorky a elektronická válečná zařízení na svém pobřeží. Když budou USA bojovat s Čínou v jejich teritoriu, pravděpodobně prohrají. Strategický zájem Číny ohledně Tchaj-wanu je pro Čínu zásadní. V souvislosti s návštěvou Pelosiové na Tchaj-wanu Čína rovněž oznámila pozastavení spolupráce největšího světového výrobce baterií, čínské společnosti CATL a americké automobilky Ford při dodávkách baterií do elektromobilů v Číně, USA a Evropě a přerušení všech aktivit společnosti v USA. Čínské ministerstvo zahraničí také uvedlo, že pozastaví vzájemná jednání s USA o klimatu, dialog mezi vojenskými představiteli obou zemí, jednání o námořní bezpečnosti a vztahy v oblasti imigrační a protidrogové politiky. Čína rovněž krátce po návštěvě Pelosiové zahájila v okolí Tchaj-wanu dosud nejrozsáhlejší vojenské cvičení v regionu s ostrou střelbou a provádí manévry simulující útok na ostrov. Hnutí SPD prosazuje dlouhodobě budování mírových vztahů mezi státy a velmocemi na základě oboustranného dialogu, a nikoliv eskalaci napětí.

Převzato z Profilu.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

