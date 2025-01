Rozvoral (SPD): V příští vládě chceme zastavit Migrační pakt Evropské unie!

Vážení přátelé,

asociální vláda Petra Fialy přivedla naši zemi ke všeobecnému marasmu. Pojďme se jí zbavit ve volbách. Ukrajina odříznutím České republiky od plynu zaútočila na bezpečnost naší země. Navrhujeme proto, aby vláda okamžitě zastavila veškerou pomoc Ukrajině. Prezident Pavel opět podpořil přijetí eura. SPD jasně říká NE euru, ANO naší české koruně a naší suverenitě! Odmítáme, aby byla naše azylová a migrační politika podřízena příkazům z EU. V příští vládě chceme zastavit Migrační pakt EU. Kvůli špatné ekonomické situaci a nedostupnému bydlení vymírá český národ. Máme řešení pro rodiny s dětmi.

1. Asociální vláda Petra Fialy přivedla naši zemi ke všeobecnému marasmu. Pojďme se jí zbavit ve volbách.

Volební rok 2025 bude pro další směřování České republiky klíčový. Asociální vláda Petra Fialy ze svých předvolebních slibů nedodržela v podstatě nic a přivedla naši zemi a její občany ke všeobecnému marasmu. Oproti programovému prohlášení zvýšila plošně daně a obrala důchodce. Nedostupnost bydlení, všeobecná drahota, k tomu pokles reálných mezd a kumulovaná inflace od roku 2021 ve výši 38 %. Stagnující národní ekonomika, kdy máme nejdražší elektřinu a zemní plyn pro domácnosti v rámci zemí EU (podle Eurostatu). Zpackaná digitalizace stavebního řízení, problémy s financováním školství, špatná dostupnost zdravotnictví, nedostatek některých léků a téměř bezbřehá podpora Ukrajiny. Podle dat z Českého statistického úřadu jsme se jako jediná země EU nedostali na předcovidovou úroveň. Česká republika stagnuje a EU je v krizi, ekonomické, energetické, migrační. To je skutečné vysvědčení vlády Petra Fialy, které plně důvěřují pouhá 2 % občanů. Plánované volby na podzim letošního roku ale nabízejí voličům příležitost tuto situaci změnit. Přijďte proto vyjádřit svými hlasy svou nespokojenost a podpořte hnutí SPD, které je připraveno se podílet svými odborníky na příští vládě.

2. Ukrajina odříznutím České republiky od plynu zaútočila na bezpečnost naší země. Navrhujeme proto, aby vláda okamžitě zastavila veškerou pomoc Ukrajině.

Dne 1. ledna 2025 Ukrajina svým vlastním rozhodnutím odřízla Českou republiku od jednoho z nejvýznamnějších zdrojů zemního plynu, což vzhledem k tomu, že zemní plyn je strategickou surovinou, nelze chápat jinak než jako cílený útok na prosperitu a bezpečnost obyvatel České republiky. Z tohoto důvodu hnutí SPD navrhuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky svým usnesením vyzvala Vládu České republiky, aby s okamžitou platností zastavila finanční, materiální, vojenskou, energetickou, humanitární a jakoukoli další pomoc Ukrajině, popřípadě také zemím, které by mohly být prostředníkem k poskytování takové pomoci.

3. Prezident Pavel opět podpořil přijetí eura. SPD jasně říká NE euru, ANO naší české koruně a naší národní a státní suverenitě!

Prezident republiky Petr Pavel ve svém novoročním projevu opět jednostranně hájil Fialovu vládu a její kroky a opět apeloval na zavedení eura v ČR. Vůbec nezmínil negativní kroky vlády Petra Fialy, které vedly k bezprecedentnímu propadu příjmů a životní úrovně drtivé většiny českých občanů. Přechod z české koruny na společnou měnu euro by přinesl konec naší měnové (a tím de facto i státní) suverenity, ručení za astronomické půjčky a úvěry předlužených zemi tzv. eurozóny a jejich případné splácení, definitivní ztrátu možnosti bojovat vlastními národními silami proti inflaci, zhoršení makroekonomické situace státu, a zejména propad kupní síly českých občanů a domácností. Plně to potvrzují zkušenosti zemí střední, jižní a východní Evropy, které se vzdaly vlastních měn a přešly na euro. Prezident Pavel tímto zároveň opakovaně lobbuje za programové priority vládnoucích stran. Hnutí SPD říká dlouhodobě a velmi jasně: NE euru, ANO naší české koruně a naší národní a státní suverenitě!

4. Odmítáme, aby byla naše azylová a migrační politika podřízena příkazům z EU. V příští vládě chceme zastavit Migrační pakt EU.

Migrační pakt EU, na jehož přípravě se aktivně podílela Fialova vláda v době jejího předsednictví v Radě EU, představuje pro ČR zásadní bezpečnostní i ekonomické riziko. Hnutí SPD na to upozorňovalo od samého začátku projednávání tohoto zásadně škodlivého nařízení EU. Pro ČR to mj. aktuálně představuje velmi vysoké vstupní náklady – musí se kvůli tomu posílit personální kapacity v oblasti policie, soudů a zdravotnictví, nakoupit nové vybavení, vybudovat školicí středisko pro pracovníky v oblasti migrace a azylu a zajistit a financovat jejich přípravu. Jen tato opatření vyjdou dle aktuálních informací Ministerstva vnitra na více než 100 milionů korun. Dalších 60 milionů korun tvoří náklady na povinné sladění a provozování informačních systémů. Hnutí SPD odmítá, aby byla naše azylová a migrační politika podřízena regulacím a příkazům ze strany EU. O tom, kdo vstoupí na naše území, musí rozhodovat výhradě příslušné orgány ČR na základě českých zákonů a českého právního řádu. Pokud bude hnutí SPD součástí příští vlády, zasadíme se o to, že ČR se Migračnímu paktu EU nepodřídí.

5. Kvůli špatné ekonomické situaci a nedostupnému bydlení vymírá český národ. Máme řešení pro rodiny s dětmi.

V loňském roce se narodilo v ČR nejméně dětí za posledních dvacet let. Jedná se celkem o cca 84 tisíc dětí. To je o propastných 30 tisíc narozených dětí (tedy o téměř 30 %) méně než před pěti lety. V každém měsíci loňského roku převažoval počet zemřelých nad počtem nově narozených dětí. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Klíčovými důvody těchto negativních jevů je tristní příjmová a ekonomická situace statisíců domácností lidí v mladším věku a faktická nedostupnost vlastnického i nájemního bydlení pro pracující občany s nižšími i středními příjmy. Hlavní zavinění je na straně asociální a protirodinné politiky vlády premiéra Petra Fialy. Prioritou příští české vlády proto musí být politika podpory porodnosti v pracujících rodinách a dlouhodobá a systémová podpora rodin. V SPD máme připravený komplexní sociální program včetně zajištění půjček na bydlení s garancí státu, včetně spoluúčasti krajů, měst a obcí na trhu s byty, ať už formou bytové výstavby, nákupu a převodu nemovitostí anebo podpory družstevního bydlení. Rodina je pro nás na 1. místě!

