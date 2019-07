Rozvoral (SPD): Vítáme opatření Slovinska v posílení ochrany jejich státních hranic

Nelegální imigrace převážně z Afriky do evropských zemí nepřestává. Pašerácké gangy, které tyto zakázané přesuny lidí organizují, dobře znají všechny možné trasy a vždy volí pro imigranty tu nejschůdnější. V poslední době je to trasa balkánská.

Hnutí SPD hájí zájmy českých občanů a všemi dostupnými prostředky se snaží zamezit vstupu imigrantů do naší republiky. Z tohoto důvodu podporuje všechny formy realizace vedoucí k zastavení nelegální imigrace do evropských zemí a vítá aktivity, které uplatňuje italský ministr vnitra Matteo Salvini nebo maďarský premiér Viktor Orbán. Lídři Evropské unie k tomuto problému přistupují velmi laxně, což hraje do karet těm, kteří mají z pašování lidí obrovské finanční zisky. Sítě převaděčů mají stále nové informace o možných cestách větších skupin osob k jejich nelegálním přesunům do Evropy a dále pak převážně do Německa, které se stává jejich cílem z důvodu vyplácení štědrých sociálních dávek.

Frekventované jsou tři trasy, pomocí kterých se imigranti dostávají do Evropy. Centrální středomořská trasa, která vedla přes Itálii, byla pro imigranty díky opatřením Matteo Salviniho spočívající v uzavření vstupu do svých vod lodím s imigranty téměř uzavřena. Západní středomořská trasa vedoucí ke břehům Španělska je z důvodu nejvzdálenější trasy přes moře náročnější a tak pašeráci poslední dobou preferují východní středomořskou trasu přes Řecko.

V roce 2018 byly podle statistik Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) dosud nejčastějšími zeměmi původu imigrantů připlouvajících k řeckým Egejským ostrovům Sýrie, Irák a Afghánistán a jejich počty se v letošním roce navýšily. Z Řecka, stejně tak jako z Turecka, pak pašeráci lidí hledají různé cesty, pomocí kterých by se imigranti dostali dále do Evropy, známá je balkánská trasa. V poslední době vznikají na Balkáně nové převaděčské trasy, což je důsledkem toho, že Maďarsko a Makedonie výrazně zpřísnily ochranu vnějších hranic Evropské unie. Nová trasa imigrantů v současné době vede z Řecka přes Albánii, Černou Horu, Bosnu a Hercegovinu a Chorvatsko do Slovinska a dále do dalších evropských zemí.

To, že imigrační trasa vedoucí z Pákistánu a z Afghánistánu až do Rakouska a Německa znovu ožívá, potvrdilo italské ministerstvo vnitra, které vycházelo z počtu zadržených imigrantů bez dokladů na hranici Itálie a Slovinska. Letos jich už bylo dvakrát více než za celý rok 2018. Slovinsko v této souvislosti posílí ostrahu svých hranic, kde je spolu s policisty budou střežit také vojáci a jejich úkolem bude zabránit rostoucímu pronikání imigrantů přes Slovinsko. Prestižní americká tisková agentura Associated Press (AP) minulý týden zveřejnila zprávu, že místní policie v blízkosti slovinského pobřežního města Koper, které je v blízkosti italských a chorvatských hranic, zadržela 122 imigrantů a v zalesněném terénu odhalila několik provizorních táborů s imigranty, kteří pocházeli z Afghánistánu.

Hnutí SPD si dobře uvědomuje bezpečnostní hrozbu, kterou pro celou Evropu představují radikální muslimové, kteří se do zemí Evropy spolu s dalšími imigranty dostávají nelegálními trasami, a proto vítá opatření Slovinska v posílení ochrany jejich státních hranic.

