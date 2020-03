Rozvoral (SPD): Vítáme účast našeho spřízněného hnutí Sme rodina ve slovenské vládě!

reklama

Předseda hnutí Sme rodina Boris Kollár by měl být předsedou Národní rady Slovenské republiky (NR SR), což je druhá nejvyšší ústavní funkce po prezidentovi Slovenské republiky.

Hnutí SPD vítá, že naše partnerské hnutí Sme rodina bude součástí koalice nové slovenské vlády a tak bude mít možnost prosazovat body svého programu, které slíbilo svým voličům. Též náš těší, že i v otázkách Evropské unie budou zástupci hnutí Sme rodina na té nejvyšší politické úrovni na Slovensku prosazovat společné zájmy evropské frakce Identita a demokracie.

Frakce Identita a demokracie (ID) vznikla v červnu 2019 na popud tehdejšího italského ministra vnitra Mattea Salviniho jako nástupkyně frakce Evropa národů a svobody (ENF). V současném Evropském parlamentu má ID 73 poslanců a poslankyň z devíti zemí, včetně našich dvou zástupců SPD, generála Hynka Blaška a doktora Ivana Davida. Tato frakce zastává silně kritické stanovisko vůči nelegální imigraci do zemí Evropské unie a odmítá všechny formy evropského integračního projektu imigrantů.

Na základě výsledků slovenských únorových parlamentních voleb pověřila prezidentka Zuzana Čaputová šéfa vítězného hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OL‘aNO) Igora Matoviče sestavením nového vládního kabinetu. Ten minulý pátek po několika jednáních oznámil, že se čtyři strany dohodly na vytvoření vládní koalice. OL‘aNO vytvoří vládu spolu s hnutím Sme rodina, dále s liberální stranou Svoboda a solidarita (SaS) a se stranou Za lidi.

Podle deníku Pravda, vítěz voleb, hnutí OL‘aNO, v čele se svým předsedou Igorem Matovičem, se kterým se počítá jako s budoucím premiérem, by mělo obsadit celkem sedm ministerstev. Konkrétně by se mělo jednat o ministerstvo obrany, vnitra, zdravotnictví, kultury, životního prostředí, financí a půdního hospodářství. Hnutí Sme rodina by mělo připadnout vicepremiérské křeslo pro legislativu a strategické plánování a dále ministerstvo dopravy a sociálních věcí. Předseda hnutí Sme rodina Boris Kollár by měl být předsedou Národní rady a hnutí by mělo obsadit pozici šéfa Slovenské informační služby. Třetím, kdo bude v nové slovenské vládě, je strana Svoboda a solidarita (SaS). Její šéf Richard Sulík by se měl stát vicepremiérem pro ekonomiku a ministrem hospodářství a straně by mělo ještě připadnout ministerstvo školství a zahraničí. Vládnoucí koalici ještě doplní strana Za lidi, která získá post vicepremiérky pro investice a regionální rozvoj a ministerstvo spravedlnosti. Celkem bude vládní koalice disponovat 95 mandáty ze 150, což by jí mělo usnadnit prosazování a schvalování potřebných zákonů. Dosavadní nejsilnější vládní strana SMER – sociální demokracie Roberta Fica, která v parlamentních volbách tohoto roku skončila druhá, bude zastávat místo v opozici. V té skončila také pravicová strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS).

Hnutí SPD vítá účast našeho spřízněného hnutí Sme rodina ve slovenské vládě a přeje, aby se mu co nejvíce dařilo prosazovat body jeho programu. Naše hnutí SPD prosazuje body vycházející ze svého vlasteneckého programu, jak jen to jde, a pevně doufá, že to naši občané ocení, například v nadcházejících volbách do krajských zastupitelstev České republiky na podzim toho roku.

