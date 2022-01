Rozvoral (SPD): Vítáme, že vláda po tlaku veřejnosti a SPD zrušila povinné covid očkování

reklama

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém vítáme, že vláda po tlaku veřejnosti, SPD i ombudsmana zrušila povinné covid očkování. Vláda Petra Fialy prosazuje rozšířený pandemický zákon s neomezenou platností. Hnutí SPD naopak vyzývá vládu k rozvolnění protiepidemiologických opatření a zrušení pandemického zákona. Poslanecký klub SPD udělá vše pro to, aby nebyla uzákoněna korespondenční volba. Je útokem na demokracii a nahrává machinacím. Vláda Petra Fialy se snaží vtáhnout Českou republiku do války Ukrajiny a NATO proti Rusku. Hnutí SPD odmítá stupňování napětí a účast ČR na tomto konfliktu. Odmítáme zvyšování daní, které prosazuje vláda. Prosazujeme nulovou sazbu DPH na potraviny a zastropování cen pohonných hmot a základních potravin.

1. Vítáme, že vláda po tlaku veřejnosti, SPD i ombudsmana zrušila povinné covid očkování

Hnutí SPD vítá, že vláda minulý týden po tlaku SPD a veřejnosti nakonec rozhodla, že očkování profesních skupin a věkové skupiny nad 60 let proti onemocnění covid-19 nebude v příslušné novele vyhlášky povinné, ačkoli ministr zdravotnictví Válek z TOP 09 původně povinné očkování pro vybrané profese podporoval. Jsme přesvědčeni, že se tak stalo i po tlaku profesních skupin, které měly být k očkování nuceny. Je třeba ocenit i přístup veřejnosti na základě iniciativy SPD, kdy občané posílali dopisy ke zrušení novely této vyhlášky ombudsmanovi a ten se následně rozhodl podat stížnost proti povinnému očkování u Ústavního soudu. Vláda SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN měla také zřejmě obavy, že by jimi nařízené povinné očkování Ústavní soud stejně zrušil, a proto nakonec povinné očkování nezavedla.

2. Vláda Petra Fialy prosazuje pandemický zákon s neomezenou platností. Hnutí SPD naopak vyzývá vládu k rozvolnění protiepidemiologických opatření a zrušení pandemického zákona.

Hnutí SPD vyzývá vládu premiéra Petra Fialy (ODS) k rozvolnění protiepidemiologických opatření a zrušení pandemického zákona. Vláda navrhuje zařadit pandemický zákon na projednávání Sněmovnou tento týden. Vláda navíc chce, aby jeho platnost byla neomezená, protože jeho platnost má ke konci února skončit. To hnutí SPD odmítá. Požadujeme, aby pro vstup do restaurací a dalších zařízení stačilo prokázat se testem a aby byly uznávány i protilátky. Diskriminace neočkovaných nadále pokračuje a vyzýváme vládu, aby s ní přestala. Třeba Irsko od soboty zrušilo téměř všechna omezení vyhlášená v souvislosti s onemocněním covid-19. Výrazný nárůst počtu nemocných se totiž neprojevil zvýšením počtu pacientů vyžadujících nemocniční péči. Velká Británie také připravuje ukončení většiny proticovidových opatření a Španělsko bude považovat covid-19 za druh běžné chřipky. Je potřeba nechat lidi už normálně žít a veškerá opatření lze podle potřeby provádět cíleně výhradně na rizikové skupiny prostřednictvím zákona na ochranu veřejného zdraví a krizového zákona, a nikoliv plošně.

Anketa Co podnikne Putin? Zaútočí na celou Ukrajinu 1% Zaútočí na východ Ukrajiny 2% Pošle oficiální síly na Donbas 3% Nepodnikne vojenskou akci 94% hlasovalo: 4565 lidí

3. Poslanecký klub SPD udělá vše pro to, aby korespondenční volba uzákoněna nebyla. Je útokem na demokracii a nahrává machinacím.

Hnutí SPD před dvěma týdny ve Sněmovně zablokovalo projednávání návrhu zákona o zavedení korespondenčních voleb v ČR, což prosazuje vláda Petra Fialy. Bude se tak zřejmě znovu projednávat ve Sněmovně tento týden. Poslanecký klub SPD udělá maximum pro to, aby korespondenční volba uzákoněna nebyla. Jsme přesvědčeni, že korespondenční hlasování je útokem na demokracii a zároveň to jsou otevřené dveře k případným machinacím s volebními lístky a podvodům při jejich sčítání. Při klasickém hlasování za plentou ve volební místnosti probíhá samotná volba v soukromí a pod dozorem komise. Při korespondenčním hlasování formou zaslání lístku poštou ale hrozí mnohem větší riziko nátlaku třetí osoby, neboť nelze zabezpečit, že volič nevolí pod nátlakem či jestli neprobíhá tzv. kupčení s hlasy. Zkušenosti ze zahraničí, například z posledních prezidentských voleb v USA a Rakousku, kde se muselo opakovat druhé kolo prezidentské volby, také hovoří zcela jasně. Jelikož by i u nás hrozila podobná manipulace s volebními výsledky, SPD se zavedením tohoto způsobu voleb zásadně nesouhlasí. Naši občané v zahraničí, pokud chtějí, tak mohou již dnes hlasovat na jednotlivých zastupitelských úřadech.

4. Vláda Petra Fialy se snaží vtáhnout Českou republiku do války Ukrajiny a NATO proti Rusku. Hnutí SPD odmítá stupňování napětí a účast ČR na tomto konfliktu.

Vláda SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN má na programu svého středečního jednání mj. dar Ukrajině ve formě až 5 tisíc kusů dělostřelecké munice ráže 152 mm. Oznámila to minulý pátek ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Jedná se o jasnou podporu a eskalaci hrozby válečného konfliktu v Evropě, do kterého nás hodlají tito dva ministři a vláda Petra Fialy (ODS) zatáhnout. Ruská federace prostřednictvím svého ministra zahraničí Lavrova opakovaně tvrdí, že nemá zájem mít ozbrojený konflikt a vstoupit na Ukrajinu, ale vládní váleční štváči Černochová a Lipavský ve své ideologické zaujatosti jako odpověď oznámí plán vývozu dělostřelecké munice na nestabilní a zkorumpovanou Ukrajinu a sdělí podporu uvalení dalších sankcí proti Rusku. Zahraničně-bezpečnostní politika ČR by měla být v této otázce velmi zdrženlivá a prozřetelná, podobně jako Francie nebo Německo, které na Ukrajinu žádný vojenský materiál dovážet v této době (kromě maximálně polní nemocnice) nehodlají, a chtějí si tak zachovat mezi Ukrajinou a Ruskou federací neutrální stanovisko a nepoškodit si vzájemně dobré vztahy. Tento vývoz munice na Ukrajinu není v zájmu občanů České republiky. Nemáme žádné právo zasahovat do záležitostí dvou suverénních států. Černochová s Lipavským by zároveň měli našim občanům oznámit, jaké diplomatické a ekonomické důsledky budou po dodání dělostřelecké munice na Ukrajinu následovat. Zastáváme pozici vzájemného dialogu a odmítáme tento způsob stupňování napětí v této oblasti a zatahování České republiky do případného cizího ozbrojeného konfliktu.

5. Odmítáme zvyšování daní, které prosazuje vláda. Prosazujeme nulovou sazbu DPH na potraviny a zastropování cen pohonných hmot a základních potravin.

Vláda SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN před volbami tvrdila, že nebude zvyšovat daně a že bude hledat úspory v provozních výdajích ve státním rozpočtu. Minulý týden ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) ale oznámil, že vláda hodlá letos spotřební daně valorizovat, tedy zvyšovat. Chce tím prý bojovat proti inflaci, která má být letos podle odhadu ministerstva financí rekordních 8,5 %. Zvyšování daní hnutí SPD dlouhodobě programově odmítá. Tato vláda by měla proti inflaci, rostoucím cenám energií a potravin přijímat dočasná opatření na pomoc občanům například po vzoru Maďarska a Polska. Polská vláda například od 1. února na půl roku plánuje zavést nulovou daňovou sazbu (DPH) pro základní potraviny, kam patří chléb, maso, výrobky z mléka anebo nealkoholické nápoje, a to z dosavadních 5 % na nulu. Nulovou daňovou sazbu budou mít navíc od února do července i umělá hnojiva pro zemědělce, jejichž cena má přímý vliv na ceny potravin. V Maďarsku byly zase dočasně zmrazeny úrokové sazby u hypoték a byly stanoveny maximální ceny pohonných hmot a ceny některých základních potravin. Toto je podle SPD cesta, jak pomáhat občanům. U nás tato vláda k tomu přistupuje zcela opačně. Zatímco slušní a pracující občané musí pracovat a platit čím dále vyšší daně, nepřizpůsobiví i nadále dostávají neadresné sociální dávky téměř na všechno. To SPD odmítá!

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rozvoral (SPD): Odmítáme posilovat vliv Evropské unie na úkor prosperity a zájmů České republiky Rozvoral (SPD): Korespondenční a elektronické volby nesmíme nikdy připustit Rozvoral (SPD): Pochybnosti o netransparentním financování hnutí STAN vyvráceny nebyly! Rozvoral (SPD): Vyzýváme premiéra Fialu, aby odvolal ministra vnitra Víta Rakušana

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama