Tyto volby určí, kolik z celkového počtu 200 poslanců bude zvoleno za jednotlivé politické strany a hnutí. Jaký podíl těchto poslanců jednotlivé strany získají, bude mít zásadní vliv na to, kdo bude mít možnost sestavit vládu a určovat směr, kterým se naše země bude ubírat.

Hnutí SPD apeluje na všechny voliče, aby v této souvislosti pečlivě zvážili, jaké hodnoty a priority pro ně mají největší význam. Vláda, která vzejde z podzimních voleb, bude mít obrovský vliv na každodenní život občanů, tedy na jejich ekonomickou stabilitu, bezpečnost a kvalitu života. V těchto volbách bude kladen důraz na volbu zodpovědné vlády, která bude skutečně hájit zájmy českých občanů, nikoli zájmy jiných států nebo mocenských skupin.

Jsme připraveni převzít zodpovědnost a podílet se na příští vládě, protože máme jasnou vizi, jak zlepšit životní podmínky českých občanů. Naše priority jsou zcela jiné než ty, které aktuálně prosazuje Fialova vláda. Bezpečnost našich občanů musí být vždy na prvním místě, a to nejen v oblasti obrany, ale i v oblasti sociální stability a ochrany našich rodin. Růst životní úrovně je pro nás zcela zásadní, a proto chceme, aby lidé v České republice měli kvalitní život, aby si mohli užívat ekonomické prosperity, a to i bez toho, aby byli nuceni čelit každodennímu stresu a nejistotě, které současná vláda přináší.

Vláda Petra Fialy (ODS) zcela ignoruje české občany a systematicky je odsouvá na druhou kolej. Za celou dobu jejího vládnutí jsme byli svědky bezprecedentního zhoršení životní úrovně všech skupin obyvatel, včetně mladých rodin s dětmi, pracujících, seniorů a zdravotně postižených občanů. Tato asociální vláda nejen výrazně zdražila základní životní potřeby, ale zároveň se rozhodla zvýšit všem daně tzv. konsolidačním balíčkem, což jen prohloubilo finanční nejistotu a utrpení mnoha rodin.

A co se týče závažných problémů, jako je budoucnost naší armády, financování obrany či strategická orientace České republiky, vláda se stále více soustředí na spekulace o válečném konfliktu, čímž vytváří strach a nejistotu namísto toho, aby se věnovala konkrétním a reálným problémům našich občanů. Je to jen trik, jak odvést pozornost od faktu, že za celé své vládnutí neudělala pro české občany nic zásadního, co by zlepšilo jejich každodenní život. Fialova vláda stále více prosazuje zájmy Evropské unie a prioritou je pro ní Ukrajina. Naší vládě jde totiž o všechno možné, jen ne o to, aby lidé v České republice žili v míru, v bezpečí a kvalitním životem.

Apelujeme na všechny české občany, kteří sdílejí naše hodnoty a souhlasí s programem hnutí SPD, aby se rozhodli pro změnu, kterou Česká republika nutně potřebuje. Pokud chcete, aby se vaše životní podmínky skutečně zlepšily, pokud chcete vládu, která bude konečně naslouchat potřebám českých občanů, a ne pouze hájit zájmy cizích mocností, máme pro vás jasnou volbu. Volte kandidátku hnutí SPD.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

