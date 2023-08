Rozvoral (SPD): Vládní diletantismus způsobuje inflaci, chudnutí domácností i rostoucí zadlužení

reklama

Vážení přátelé,

občané ČR zažívají nejrozsáhlejší propad životní úrovně ze všech zemí v celé Evropě. Nikde v Evropě se reálné příjmy nepropadají tolik jako u nás. Jsme proti tomu, aby se Ukrajincům plošně prodloužil režim tzv. dočasné ochrany v ČR o další rok. Pobyt každého cizince má být dle nás posuzován individuálně. Kvůli Fialově vládě se zdražuje benzin i nafta. Diletantismus pětikoalice způsobuje inflaci, chudnutí domácností i rostoucí zadlužení státního rozpočtu. Fialova vláda chce důchodce připravit o peníze a rozhoduje se vždy pro to, co bude pro české důchodce horší.

1. Občané ČR zažívají nejrozsáhlejší propad životní úrovně ze všech zemí v celé Evropě. Nikde v Evropě se reálné příjmy nepropadají tolik jako u nás.

V prvním čtvrtletí letošního roku, dle údajů statistického úřadu EU Eurostat, poklesly reálné příjmy českých občanů o 6,7 %, což je nejvíce v celé Evropě. Přitom kromě dvou případů (Slovensko a Německo) ve všech evropských státech nyní reálné mzdy a platy meziročně rostou. Nejvíce rostou v Maďarsku (o 17,9 %), v Estonsku (o 13,3 %), v Rumunsku (o 13,7 %) a v Polsku (o 11,9 %). Průměr růstu mezd a platů v celé Evropské unii je 5 %. Je tak naprosto zřejmé, že se Fialova vláda nemůže vymlouvat na mezinárodní situaci a zahraniční vlivy – tyto tristní výsledky jdou čistě na její vrub. Občané ČR zažívají nejrozsáhlejší propad životní úrovně ze všech zemí v celé Evropě. V rámci našeho kontinentu neexistuje žádná země, kde by se reálné mzdy a platy propadaly více než v ČR. Vinu za tento stav nese vláda Petra Fialy (ODS), která nedokáže či nechce pracovat ve prospěch českých občanů a kombinace její neschopnosti a nečinnosti vede k tristním výsledkům, a to nejen v sociální a ekonomické oblasti. Tato pro ČR neblahá situace je výslednicí několika faktorů, zejména pak souběhu vysoké inflace a dlouhodobě nízkých mezd. Příčinou dlouhodobě vysoké inflace v ČR je jednak rychle rostoucí deficit státního rozpočtu a rekordní růst státního dluhu, přičemž obojí je důsledkem katastrofální vládní fiskální a rozpočtové politiky. Dalším zdrojem vysoké inflace je masivní růst cen energií a potravin, kdy vláda rezignovala na své povinnosti a nevyužívá cenové regulační nástroje. Vláda ještě navíc hodlá zvyšovat daň z přidané hodnoty u mnoha druhů zboží a služeb, což povede k dalšímu růstu jejich cen. Hnutí SPD naopak již více než rok požaduje snížení vládních cenových stropů na energie a u elektřiny jejich zafixování přímo u výrobců a zavedení nulové sazby daně z přidané hodnoty u základních potravin včetně důsledné kontroly cen a marží zahraničních maloobchodních potravinových řetězců. Současně je třeba zaměřit se na zahraniční korporace podnikající v ČR, které část zisku ve formě dividend vůbec nedaní a na mzdy českých zaměstnanců vynakládají podstatně nižší část svých příjmů, než je tomu v jiných evropských státech.

2. Jsme proti tomu, aby se Ukrajincům plošně prodloužil režim tzv. dočasné ochrany v ČR o další rok. Pobyt každého cizince má být dle nás posuzován individuálně.

Místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) navrhuje, aby byl migrantům z Ukrajiny prodloužen režim tzv. dočasné ochrany v ČR o další rok, tedy až do konce března roku 2025. Příslušný návrh na změnu zákona (tzv. Lex Ukrajina) již ministerstvo vnitra odeslalo do mezirezortního připomínkového řízení. Režim dočasné ochrany umožňuje všem Ukrajincům mj. volný vstup do ČR bez nutnosti žádat o vízum, bezplatný přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění a školnímu vzdělávání i k určitým typům sociálních dávek. Hnutí SPD s tímto postupem nesouhlasí a nepodpoří jej. Neodmítáme adresnou a časově omezenou pomoc skutečným válečným uprchlíkům a obětem válečných konfliktů, ale jsme proti plošnému rozhazování veřejných peněz. Zároveň platí, že válečný konflikt nyní probíhá jen na části území Ukrajiny, přičemž zbývající část země je bezpečná. Svědčí o tom i skutečnost, že desítky tisíc ukrajinských migrantů pobývajících nyní v ČR a čerpající zde různé formy sociální podpory, se na Ukrajinu vrací trávit dovolenou a letní prázdniny. ČR dosud udělila dočasnou ochranu zhruba půl milionu migrantů z Ukrajiny a zhruba třetina z nich se již vrátila zpět domů. V této souvislosti upozorňujeme na důležité oficiální údaje naší cizinecké policie a Českého statistického úřadu, dle kterých vloni počet cizinců žijících v ČR meziročně vzrostl o 457 590 osob na celkových 1 116 154. Nejvíce cizinců je registrováno na území hlavního města Prahy, a to 346 306 osob, kdy jde tedy téměř o třetinu osob žijících v Praze. Hnutí SPD důrazně trvá na tom, aby byl vstup každého cizince do ČR a jeho další pobyt v ní posuzován individuálně, včetně Ukrajinců, a to na základě standardního českého cizineckého a azylového práva. Nikoli na základě jednorázových účelových norem ze strany Fialovy vlády či nařízení EU. S tím, že nutnou podmínkou pro nárok na sociální dávky financované z českých veřejných rozpočtů musí být, při splnění dalších zákonných požadavků, české státní občanství.

3. Kvůli Fialově vládě se zdražuje benzin i nafta. Diletantismus pětikoalice způsobuje inflaci, chudnutí domácností i rostoucí zadlužení státního rozpočtu.

Pohonné hmoty v ČR za poslední týden výrazně zdražily. Průměrná cena benzinu stoupla o korunu a 13 haléřů na 38,65 koruny za litr, a je tak nejvyšší za posledních osm měsíců. Nafta zdražila dokonce o dvě koruny a 18 haléřů - na průměrných 34,92 koruny za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny paliv dlouhodobě sleduje a analyzuje. Toto zdražení pohonných hmot je jednoznačně způsobeno zvýšením spotřební daně u nafty, které proběhlo k 1. srpnu a které prosadila vláda Petra Fialy (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Piráti) a její poslanci. Hnutí SPD hlasovalo proti tomuto návrhu a varovalo před jeho negativními dopady. Těmi jsou nejen růst cen pohonných hmot, ale i následný růst cen všech druhů zboží a služeb, do kterých si jejich prodejci zakalkulují vyšší náklady na dopravu. Jde tedy jednoznačně o škodlivé a proinflační opatření, které ani nijak výrazně neposílí příjmy státního rozpočtu, protože řidiči a dopravci, zejména v oblasti nákladní či kamionové dopravy, budou namísto v ČR nakupovat pohonné hmoty v sousedních státech. Podobný trend vidíme již mnoho měsíců i u vývoje nákupu potravin a tabákových výrobků. Je evidentní, že pokud sazba jakékoli daně překročí únosnou míru, dochází i k poklesu objemu jejího výběru. Ekonomický diletantismus Fialovy vlády tak současně a paralelně způsobuje zvyšování inflace, chudnutí českých domácností, pokles maloobchodních tržeb a narůstající deficit státního rozpočtu. Je zcela nepochybné, že působení této vlády jde přímo nejen proti ekonomickým, ale i proti národním zájmům ČR a jejích občanů.

4. Fialova vláda chce důchodce připravit o peníze a rozhoduje se vždy pro to, co bude pro české důchodce horší.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) v minulých dnech oznámil, že průměrný důchod od ledna příštího roku v rámci řádné valorizace vzroste pouze zhruba o 400 korun, což znamená zvýšení průměrné penze o necelá 2 % v situaci, kdy se meziroční růst inflace stále pohybuje okolo 10 %. Podle ministra Jurečky by se měla zvýšit jen základní složka důchodů, která je pro všechny jejich příjemce stejná a musí odpovídat 10 procentům aktuální průměrné mzdy. Zvýšení důchodů v lednu roku 2024 tedy nebude nijak zohledňovat růst inflace. Přesnou výši lednové valorizace důchodů vláda oznámí v září, kdy obdrží aktuální data o vývoji průměrné mzdy. Současná právní úprava takto nízkou valorizaci umožňuje, protože počítá pouze s růstem inflace v období únor 2023 až červen 2023, který činil 1,1 %. Ovšem dle nové podoby zákona o důchodovém pojištění, který má být účinný právě od září, by měla následující lednová řádná valorizace důchodů zohlednit růst inflace v období červenec 2022 až červen 2023, tedy 9,7 %. Což by bylo pro všechny příjemce důchodů mnohem výhodnější, u průměrného důchodu zhruba o 1 600 korun. Vláda si ovšem v přechodném ustanovení k této novele zákona vymínila, že lednová řádná valorizace důchodů se bude řídit ještě starými pravidly, která jsou v tomto konkrétním případě pro příjemce důchodů nevýhodnější. Přitom v případě červnové mimořádné valorizace důchodů vláda Petra Fialy (ODS) naopak rozhodla nikoli podle zákona, který byl v příslušné rozhodné době platný, ale narychlo si ve stavu legislativní nouze schválila zákon nový, na jedno použití, podle kterého důchody následně valorizovala v průměru o 1 100 korun méně. Fialova vláda je tedy absolutně nekonzistentní a bezzásadová a ve věcech valorizací důchodů rozhoduje vždy jen dle toho, co bude pro naše důchodce horší. Hnutí SPD naopak bojuje za oprávněné zájmy a práva příjemců důchodů, a proto podáme návrh zákona, který by umožnil od ledna zvýšit všechny důchody o významně vyšší částku, než o pouhých 400 korun, což prosazuje vláda Petra Fialy.

Převzato z profilu politika.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

