Rozvoral (SPD): Volby ve Slovinsku ukázaly, že trendem je boj proti nelegální imigraci

V minulém týdnu proběhly ve Slovinsku předčasné volby, ve kterých občané rozhodovali o složení svého parlamentu (Státní shromáždění Republiky Slovinsko), které je složeno z devadesáti poslanců slovinských občanů. První volby do tohoto vrcholného orgánu Slovinska se konaly v roce 1992. Nedělní parlamentní volby byly již osmé v pořadí (třetí předčasné). O zájem občanů se ucházelo 25 stran. Jejich 1.600 kandidátů usilovalo o získání poslaneckých mandátů z celkového počtu 90. Proporcionálním způsobem bylo 88 poslanců vybíráno v osmi volebních obvodech, přičemž z každého se jich do parlamentu dostalo 11. Dva mandáty byly vyhrazeny pro zástupce italské a maďarské národnostní menšiny. V čele Shromáždění je předseda zvolený většinou všech poslanců.

Po sečtení všech hlasovacích lístků ve volbách zvítězila středopravá Slovinská demokratická strana (SDS) někdejšího premiéra Janeze Janši, která získala přibližně čtvrtinu všech hlasů (25 procent hlasů). Jako druhá v pořadí se umístila protestní Kandidátka Marjana Šarece (LMŠ) se ziskem necelých 13 procent. Následovaly 3 politické subjekty, které získaly okolo deseti procent. Patří mezi ně Sociální demokraté (SD), Strana moderního středu (SMC) expremiéra Mira Cerara a radikální antikapitalistická Levice. Čtyřprocentní hranici volitelnosti ještě překročily čtyři strany – křesťanští demokraté ze strany Nové Slovinsko, liberálové ze Strany Alenky Bartušek (ZaAB), Demokratická strana slovinských důchodců (DeSUS) a nacionalistická Slovinská národní strana (SNS).

Opoziční Slovinská demokratická strana (SDS) někdejšího premiéra Janeze Janši (premiérem celkem dvakrát v letech 2004 – 2008 a 2012 – 2013) prosazuje tvrdou protiimigrační kampaň a voliči tuto snahu o zamezení přílivu nelegálních imigrantů do své země ocenili tím, že jim dali své hlasy.

Stačí se podívat na sousedské státy Slovinska – Rakousko, Maďarsko, Chorvatsko a Itálii a jejich přístup k řešení nelegální imigrace, která se v poslední době znovu zvyšuje a to převážně tzv. Balkánskou cestou. Smutné na tomto stavu je, že média zemí v rámci Evropské unie nechtějí podávat objektivní zpravodajství, o to smutnější je to, že se tak chovají i naše česká média.

Pravděpodobný budoucí premiér Janša bude mít nelehký úkol sestavit novou vládu. Velkou inspiraci má v osobě maďarského premiéra Viktora Orbána.

