Rozvoral (SPD): Všechno nejlepší, republiko!

Naší republice už je 100 let a my občané, kteří zde žijeme, bychom měli být právem hrdi na to, že zde můžeme bezpečně žít, pracovat a prožívat všechny radosti se svými nejbližšími. Toto ale není samozřejmostí a proto musíme ctít naše tradice a hodnoty, podporovat vlastenectví a bránit suverenitu naší země a následně to vštěpovat do paměti našich dětí.

Krátký pohled do minulosti. Za velkého úsilí politiků, označovaných jako tzv.: „Muži 28. října“ (Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár a František Soukup) vydal Národní výbor první Zákon o zřízení samotného československého státu. Jeho hranice byly vymezeny mírovými smlouvami a z nich vycházejícími rozhodnutími v rámci Versailleského mírového systému. Pozornost si v rámci politiků v počátcích republiky zaslouží samozřejmě hlavně také Tomáš Garrigue Masaryk (český státník, filozof a pedagog, první prezident Československé republiky), Milan Rastislav Štefánik (slovenský politik, generál francouzské armády a první československý ministr vojenství), Edvard Beneš (druhý československý prezident v letech 1935 – 1948) a Karel Kramář (první ministerský předseda ČSR). V průběhu dalších let se objevila řada dalších politiků, ale i řada dalších osobností v různých odvětvích, které proslavili naší zemi. Abychom na někoho nezapomněli, tak jenom uvedu Tomáše Baťu (světově uznávaný manažer) a Emila Zátopka s Věrou Čáslavskou (sportovci, držitelé několika olympijských medailí). Výčet všech osobností, které se výraznou měrou podíleli na utváření naší image ve světě je mnoho a naší povinností je si jejich odkaz a úspěchy připomínat a předávat našim dětem.

Různých akcí (politických, kulturních, sportovních) se konalo ke stému výročí republiky nespočet a jejich ukončení probíhá právě v těchto dnech. Na několika scénách se představili čeští a slovenští interpreti, kromě koncertů lidé mohli navštívit výstavy, speciální expozice nebo vojenské přehlídky. V sobotu 27. října prošel Prahou průvod „Pochod pro republiku“, který byl zakončen vystoupením Sokolů. Na Dejvickém nádraží byl přistaven Legiovlak, na Hradčanském náměstí se uskutečnila vojenská přísaha a slib příslušníků armády, policie a hasičů, na Evropské třídě se konala vojenská přehlídka. Vrcholem oslav bude velký ohňostroj pod Letnou, který začíná dnes 28. října symbolicky v 19.18 hodin a slavnostní ceremoniál udílení státních vyznamenání ve Vladislavském sále Pražského hradu prezidentem republiky Milošem Zemanem, kterého se jako poslanec velice rád zúčastním.

Sté výročí založení republiky jsme si také připomněli v pátek 26. října v rámci 20. schůze Poslanecké sněmovny a přijali jsme k tomuto svátku následující usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky u příležitosti 100. výročí založení Československé republiky:

- Hlásí se k odkazu 28. října 1918 a oceňuje úspěšné úsilí představitelů naší země vedoucí k založení samostatné Československé republiky.

- Považuje demokratický charakter státu, na jehož základě byla první republika postavena, za základní pilíř moderní České republiky.

- Navrhuje, aby toto výročí posloužilo k posílení národní hrdosti a ambicí České republiky patřit mezi nejúspěšnější země světa.

Naše republika dnešním dnem zakončuje oslavy ke sto letům od svého vzniku – přejme jí proto do budoucna jen to nejlepší!

