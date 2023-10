Růžička (ANO): Nákup pásových bojových vozidel pěchoty je bez soutěže

reklama

Vážená paní předsedkyně, vážená paní ministryně,

chtěl bych na úvod říct, že má interpelace je ze 4. dubna 2023 a po vzájemné dohodě jsme tu interpelaci posunuli, takže je dneska projednání. Jenom bych v krátkosti shrnul, že se jednalo o interpelaci ve věci nákupu pásových bojových vozidel pěchoty. Tuto interpelaci jsem podával ještě před schválením tohoto nákupu vládou. A teď ta situace se pohnula dopředu, tak bych si dovolil z té interpelace vypíchnout pár věcí, na které by paní ministryně vlastně na základě nových zkušeností mohla odpovědět. Budu se snažit, abych byl věcný, abychom se my jako poslanci a i veřejnost dozvěděli aktuální stav této zakázky, kterou v současné době řeší ÚOHS. Ale já věřím tomu, že ta zakázka bude zdárně pokračovat dál tak, abychom dostáli svému závazku a po roce 2026 měli připravenou těžkou brigádu, jak jsme se zavázali v rámci NATO. (Hluk v sále.)

U tohoto nákupu jde podle § 29 ES (?), je to nákup bez soutěže. Je to tedy úplně stejný paragraf, podle kterého tuto zakázku realizoval náš bývalý ministr pan Metnar. Takže to není vláda, jak někde zaznělo, ale je to nákup mezi vládní agenturou Švédska firmou BAE a Českou republikou.

Zeptal bych se paní ministryně, jestli byla ověřena cena této zakázky v té konečné podobě, jak schválila vláda, a kdo ji ověřil, jestli tedy můžeme věřit, že cena, která byla prezentována, je výhodná a ta správná? A jaké finanční částky jsou registrovány na Ministerstvu financí a s jakou částkou se tedy počítá u tohoto nákupu do rozpočtu? Jenom bych připomněl, že u tohoto nákupu se jedná například u 18 zálohových plateb v celkové hodnotě 16,3 miliardy.

Dále bych se chtěl zeptat na specifikaci. Za stejnou cenu máme vozidla, u kterých jsou vyškrtány některé zásadní komponenty. Já si myslím, že to je na úkor bezpečnosti vojáků, jako je například autonomní systém ochrany a rušičky IED. Na výboru pro obranu, když jsem se na to ptal, tak v té době ještě první zástupce náčelníka generálního štábu pan generál Střecha nás ujišťoval, že k žádnému osekání vybavení nedojde, že to armáda nepřipustí. Ptám se na to z toho důvodu, protože pokud například se tato zakázka zdraží o 5 miliard, některá zařízení, která dřív armáda požadovala, se vyškrtají oproti původní specifikaci, tak najednou je cena o 5 miliard menší a pan náměstek Šulc se chválí, jakou odvedli skvělou práci.

Další věc je servis. Jsem si vědom toho, že to je velice složitá věc dobře naspecifikovat životní cyklus. Chtěl bych se paní ministryně zeptat, jestli aspoň orientačně ví, kolik budeme potřebovat finančních prostředků na udržení životního cyklu? Naší vládě za pana ministra Metnara se povedlo například zasmluvnit servis Shoradu. Vím, že u některých věcí je to obtížné.

Dále bych se chtěl zeptat na zapojení obranného průmyslu. Poslední informace jsme měli, že zatím není nic podepsáno, pouze jsou věci předsmluvněny. Samozřejmě zase rozumím tomu, kdo je s tím spokojený, je firma BAE jako výrobce, Vojenský opravárenský podnik jako prostředník na přeprodeji komponentů, které se u nás nebudou vyrábět, a VR Group, protože je to státem vlastněná firma. U ostatních civilních firem panují spíše rozpaky. Já tady uvedu příklad: například firma Pramacom doveze, nevyrobí v České republice zařízení a prodá toto zařízení třeba zase za 5 miliard Vopce a Vopka toto zařízení prodá se ziskem BAE třeba za 6 miliard, takže se ptám, jestli těch 6 miliard se bude započítávat do té uváděné průmyslové spolupráce?

Další věc je inflační doložka, je to věc, která se u těchto projektů objevuje úplně poprvé. Chtěl bych se zeptat, byl ten projekt BVP dělán společně se Slovenskou republikou, tak bych se chtěl zeptat, jestli i takovouto obdobnou inflační doložku, jestli o tom paní ministryni ví a může to tady říct, mají Slováci. Na tento projekt se spěchalo, aby nám Švédové garantovali cenu a chtěl bych se tedy zeptat, jaká je ta konečná cena, i když by se tam započítávala inflační doložka. Jestli třeba u té inflační doložky, když bude inflace třeba 8 %, jestli ta částka tam nemůže vylézt o dalších třeba 10, 20 miliard navíc. Já jsem se pokusil to zkrátit, říct opravdu věcně, jsou to věci, které mě a mé kolegy dlouhodobě zajímají a myslím si, že když už vlastně tato zakázka je podepsána, takže se tady o tom můžeme veřejně bavit.

Děkuji.

