Růžička (ANO): Návrh měl zařídit, aby se Hasičský záchranný sbor zbavil administrativní zátěže

Já bych se pokusil ještě k tomu zákonu, jak tady obšírně a přesně vysvětlil ministr, říct takový příklad. Hasič je od toho, aby zachraňoval. Když přijede na místo zásahu, tak by měl zejména myslet na to, jakým způsobem efektivně a rychle zachrání lidi z dopravní nehody, v případě požáru, jakým způsobem rychle zamezí poškození životního prostředí. Tato novela umožňuje to, že ten hasič, ten velitel zásahu, který je na místě, může v prvním počátku pustit z hlavy to, jestli a jak rychle má udělat fotodokumentaci pro pojišťovnu, aby pojišťovna vůbec tyto náhrady proplatila. Dám příklad. Jestliže spadne vozidlo do rybníka na návsi, přijedou hasiči, vozidlo vytáhnou, nevznikne škoda třetí osobě, tak to hasiči udělají za nulu, protože nedostanou od pojišťovny ani korunu. A tento návrh měl tyto věci eliminovat a udělat tak, aby pro Hasičský záchranný sbor jejich činnost byla komfortní a skutečně se zbavili jakékoli administrativní zátěže a to důkazní břemeno bylo na straně pojišťovny. Je škoda, že se to takovýmto způsobem vyřešilo, že se to nepustilo v devadesátce, protože opravdu hasičská veřejnost se na tento zákon od 1. ledna 2021 těšila, protože té administrativy by výrazným způsobem ubylo. Děkuji.

