Ryšavá (TOP 09): Příroda si zaslouží péči a ochranu i na sídlištích

Brněnská sídliště jsou často charakteristická nedostatkem zeleně. Také díky tomu se panelové domy v létě neúnosně přehřívají, doléhá do nich hluk a výfukové plyny z dálnice, čímž trpí nejen místní obyvatelstvo. O rozšíření zeleně a péči o životní prostředí se v městské části Brno-Bohunice snaží Kristýna Ryšavá (TOP 09).

S podporou biodiverzity v intravilánu města podstatně souvisí i péče o ptactvo. Toho si je TOP 09 vědoma nejen v Brně-Bohunicích. Kristýna Ryšavá se, také díky intenzivní opoziční práci TOP 09, zasadila o instalaci několika kusů ptačích budek. „Na projektu spolupracuji s Českým svazem ochránců přírody, který zajišťuje nejen výrobu těchto budek, ale i jejich instalaci a následnou údržbu. S jejich pomocí jsem i vybrala lokality, kde bude vhodné budky umístit. V první etapě se jedná o celkově 10 budek - 5 bude určeno pro velké druhy sýkor, 2 budky pro malé druhy sýkor, 2 budky pro špačky a 1 budka pro rehka. Také bychom zde instalovali jedno krmítko s naučným textem,“ vysvětluje Kristýna Ryšavá. Celkové náklady na projekt se pohybují okolo 5 tisíc korun. Autorce projektu se podařilo o jeho užitečnosti přesvědčit i vedení městské části, které přispělo částkou tři tisíce korun.

Projekt by měl sloužit také k edukativní činnosti. „Ráda bych, ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody, oslovila zdejší mateřské školy. Budky by totiž mohly sloužit jako praktická ukázka hnízdění ptáků. Pro občany pak bude na webových stránkách zveřejněna mapa s popisem jednotlivých stanovišť,“ dodává Ryšavá, která zároveň jedná také o instalaci budky s kamerou, díky které by bylo možné hnízdění sledovat online. Jedná se však o technicky a finančně podstatně náročnější akci – jedno samotné zařízení s instalací vyjde na cca 5 000. Kč.

„Pro financování budky s kamerou bych ráda využila dnes tolik populární crowdfunding a zapojila do projektu co nejvíce občanů, kterým není stav životního prostředí v jejich okolí lhostejný. Na nákup by mohli přispět libovolnou částkou např. na webu hithit.cz. Věřím, že tento projekt zvýší zájem občanů o stav a ochranu životního prostředí v Bohunicích,“ uzavírá Ryšavá.

Kristýna Ryšavá (TOP 09) tak navazuje na úspěšný projekt z loňského roku, kdy iniciovala vylepení siluet dravců na prosklené zastávky MHD, které od té doby chrání drobné ptactvo před nárazem do velkých skleněných ploch.

autor: PV