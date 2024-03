SOCDEM: Vláda s minimální mzdou podvedla voliče

reklama

„Považuji to za politický podvod a nesplnění programového prohlášení vlády. Ministerstvo práce navrhuje způsob navyšování minimální mzdy, který není férový, a ani v souladu s evropskými standardy. Plánuje ho zavést až od roku 2029, tedy daleko za horizontem této vlády. Fakticky tak říká, že tato vláda s tím nic dělat nebude,“ říká Michal Šmarda. Dodává, že navíc vláda plánuje, že bude minimální mzda jen ve výši 47 % průměrné mzdy, což je hluboko pod závazkem, který vyplývá z evropské směrnice. Ta předepisuje minimálně 50 % průměrného výdělku.

„Oceňuji, že z návrhu zákoníku práce vypadla po tlaku odborů i Sociální demokracie výpověď bez udání důvodu. Byl to sociální banditismus,“ konstatoval také předseda Sociální demokracie. Připomněl přitom, že proti výpovědi bez udání důvodu sociální demokraté opakovaně vystupovali. „Děkuji silnému tlaku odborů.

Oceňuji, že se podařilo vyjmout tuto část ze zákoníku práce,“ dodal Šmarda s tím, že jde pouze o vítězství v bitvě, nikoliv ve válce. „U této vlády nemůžeme vyloučit, že se tento návrh pokoutně vrátí například v podobě pozměňovacího poslaneckého návrhu,“ podotkl. Jak dodal, Sociální demokracie bude vždy trvat na tom, aby se ČR pokračovala v politice nízkých mezd.

Lubomír Zaorálek požaduje prošetření událostí na Filosofické fakultě UK

„Dosud neznáme motiv, který teroristu vedl k útoku. Je to tabu. Přitom studenty i veřejnost to zajímá,“ říká lídr evropské kandidátky SOCDEM Lubomír Zaorálek. Poukazuje na to, že výsledky vyšetřování zatím nejsou a spousta věcí zůstává nevysvětlená. „Neprobíhá příprava na další podobné teroristické útoky. Vláda přijala 33 bodů, které má propracovat, ale není v nich nic nového. Chce to koncepční řešení,“ zdůrazňuje evropský lídr.

V ochraně obyvatelstva jsme podle něj zatím nijak nepostoupili dopředu. „Proto požaduji vytvoření parlamentní vyšetřovací komise, kde očekávám otevřenější a nezávislé prošetření celé kauzy,“ vyzval Lubomír Zaorálek.

Libor Rouček: Je potřeba zakázat rychlopalné zbraně!

Na Lubomíra Zaorálka navázal další kandidát Sociální demokracie do nejbližších voleb, bývalý místopředseda Evropského parlamentu Libor Rouček. „Bohužel jsem nezaznamenal jediný návrh na zákaz prodeje rychlopalných zbraní civilistům jako je to běžné v řadě jiných zemí, například v Británii, Austrálii nebo Kanadě,“ upozornil.

Jako bývalý europoslanec, který měl na starosti zahraniční politiku EU, vítá Libor Rouček pomoc České republiky Ukrajině. „Na tom, že je to potřeba se shodne většina Čechů. Nesmírně pomáháme a jsem na to hrdý. Historie to ocení,“ uvedl. Vadí mu ale, že česká vláda nepočítá s tím, že každá válka jednou skončí.

„Ukrajinci se sami snaží o mírovou iniciativu. Na české pozici mi chybí, že se neangažujeme v hledání cest míru. To samé platí o konfliktu Izrael-Palestina. Česká republika může využít svých vztahů s Izraelem a s arabským světem. Chybí mi zde iniciativa české zahraniční politiky,“ varoval. Na celou tiskovou konferenci se můžete podívat na našem Facebooku ZDE.

