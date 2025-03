SOCDEM představila sedm svých programových priorit

Předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová ve svém odpoledním projevu uvedla, že cílem je férovější Česko, kde se dá slušně žít z práce, důchodci nejsou na chvostu společnosti, bydlení není luxus a energie neluxují rodinné rozpočty.

„Jsme sociální demokracie – máme plán, nejen sliby. Víme, jak udělat Česko férovějším místem pro život. Dnešek ukázal, že máme nejen vizi, ale i tým a sílu ji prosadit,“ řekla Maláčová před zaplněným sálem.

Odborné komise: konkrétní návrhy a strategie

Dopolední část konference patřila zasedáním odborných komisí:

Alespoň litr na den na téma životní úrovně a zvýšení platů moderovala předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová.

Bydlení je naše zbrojení na téma bydlení moderoval místopředseda SOCDEM Jiří Oliva.

Slunce, jádro a elektřina na téma hospodářství a energetika moderoval Janek Valendin.

Každý pacient je VIP na téma zdravotnictví moderoval místopředseda SOCDEM Radek Scherfer.

Vzdělání základ úspěchu na téma školství moderoval místopředseda SOCDEM Jiří Nedvěd.

Přátelství, ne síla na téma zahraničí a bezpečnost moderoval místopředseda SOCDEM Lubomír Zaorálek.

Tyto diskuse měly jasný cíl – zanalyzovat současné problémy a navrhnout řešení, která se promítnou do konečné podoby volebního programu SOCDEM. Mezi účastníky byli jak zástupci odborné veřejnosti, tak členové strany, kteří v diskusi nabídli pohled z praxe.

Výstupy z těchto jednání budou zapracovány do finální podoby programu, který bude představen na prvomájovém shromáždění.

Sedm programových priorit: jasný plán, ne prázdné sliby

Na odpolední části konference vystoupili zástupci vedení SOCDEM a předsedkyně Jana Maláčová, která představila sedm hlavních programových priorit definujících směr strany pro nadcházející volby:

1. Práce tě musí uživit: Aspoň litr na den

Práce v Česku musí dávat smysl – a hlavně z ní musí být možné důstojně žít. SOCDEM chce do roku 2028 zvýšit minimální mzdu na 31 tisíc korun měsíčně. Každý rok by měla minimální mzda růst o tři tisíce korun, což vytvoří tlak i na zvýšení ostatních mezd. „Polsko a Rumunsko nás dohánějí, Slovinsko nám už uteklo o deset tisíc měsíčně – to je ostuda současné vlády, která nechala spadnout životní úroveň na rok 2018,“ prohlásila předsedkyně Maláčová.

2. Tisícovka v kapse navíc

Práce je v Česku zdaněná až příliš. SOCDEM chce snížit zdanění práce tím, že zvýší slevu na poplatníka – každý zaměstnanec tak bude mít na výplatní pásce každý měsíc o tisícovku víc.

3. Táborák: Kroužky a tábory pro děti

Každé dítě by mělo mít rovný přístup k zájmovým aktivitám bez ohledu na příjem rodičů. SOCDEM chce zavést příspěvek až 10 000 Kč ročně na sportovní a kulturní aktivity jako jsou kroužky, tábory, školní lyžařské a sportovní zájezdy, školy v přírodě nebo například taneční pro děti od šesti do 18 let.

4. Prarodičák:

Rok za každé dítě SOCDEM chce umožnit ženám odejít do důchodu o rok dříve za každé dítě a zastropovat věk odchodu do důchodu na 65 letech. „Mít děti je radost, ale hlavně pro ženy to znamená další práci, za kterou si od společnosti zaslouží ocenit. A zaslouží si mít také možnost, aby si užily svá vnoučata a mohly jít do penze dříve,“ vysvětlila Maláčová.

5. Vídeňský recept: Bydlení je naše zbrojení

Bydlení je v Česku nedostupné – SOCDEM chce situaci řešit výstavbou nebo nákupem státních a družstevních bytů s regulovaným nájemným. Cílem je zajistit 100 tisíc bytů během čtyř let s investicí 80 miliard korun ročně, což je přibližně jedno procento HDP. Financování by mělo být zajištěno kombinací úvěrů od Evropské investiční banky a sektorové daně pro velké korporace. „Když jsou peníze na zbraně, musí být i na bydlení,“ prohlásila předsedkyně SOCDEM.

6. Dostupná energie: Francouzský recept

Ceny energií dusí domácnosti i firmy. SOCDEM chce zestátnit ČEZ a zavést regulované ceny elektřiny po vzoru Francie, kde státní EDF prodává část elektřiny za garantovanou cenu.

7. 13. důchod: Vánoční jistota

Ceny potravin, energií a bydlení rostou a důchodci to pociťují nejvíc. SOCDEM proto plánuje zavést 13. důchod ve výši 10 tisíc korun, který se bude vyplácet všem důchodcům každý rok před Vánoci.

„Tahle vláda selhala. Místo aby pomohla lidem, podporovala banky, korporace a spekulanty. My máme plán, jak to změnit. Nejsme tady pro byznys – jsme tady pro lidi. SOCDEM má nejen jasný program, ale i odhodlání ho prosadit,“ uzavřela Maláčová.

