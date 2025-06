Dostál (Stačilo!): STANaři jsou neklidní. V průzkumech jsou už jednociferní

STANaři jsou neklidní. V průzkumech jsou už jednociferní, a to ještě nezačal soud projednávat DOZIMETR... Teče jim do bot. Na dnešním zastupku Plzeňského kraje vytáhl Bernard (STAN) Foltýnovu komunikační kartu ("Zrádci!Kolaboranti!") Označil jsem ho za klauna a šaška, protože byl líný počkat si na bod "Různé" a zapatlal to do debaty o průšvizích Domažlické nemocnice. Chudák předsedající Farhan (ANO) se nestačil divit. Komentuji:

Zaprvé: Připomenout desetimiliony obětí 2.světové války bylo potřebné, a to i proto, že nám Danuše (STAN) tvrdila, že prý ČR osvobodili jen Američané. Opomenula statisíce padlých za naši svobodu z řad vojáků Rudé armády. Díky Bernardovi, že nám tuhle jejich ostudu připomněl - zvlášť v Plzeňském kraji, kde vedla za Rokycany demarkační linie a kde je pěkný pomník... Položit květiny k hrobu Neznámého vojína v Moskvě bylo správné a kromě nás pěti europoslanců to tak viděli i státníci reprezentující polovinu světové populace, delegace Číny, Indie, Vietnamu, Brazílie a mnoha dalších, z EU bohužel jen pan premiér Robert Fico.

Zadruhé: Josef Bernard není zrovna ideální "morální maják". Zatímco většina občanů si v ´89 vycinkala klíči dobrý pocit a utahování opasků, učně Pepíka Bernardů katapultovaly dějiny do byznysu s kyperskými společnostmi a trestně stíhanými manažery Mostecké Uhelné, no a ani na Škodě Transportation zrovna nezchudnul (https://denikn.cz/.../kyperske-obchody-noveho-poslance.../). Nezávidím, takhle se tady holt žilo. Ale STANaři, na morální apely příště použijte radši tu Danuši, byť s koňolampou a kauzou prodeje doktorátů.

Zatřetí: Naučme se slovo "deeskalace" aneb snižování napětí. S cizími státy si navzájem neničíme pomníky a navštěvujeme oslavy společné minulosti. Jednak je to slušné a jednak, pragmaticky, je to lepší než po sobě střílet raketami. Notabene když my skoro žádné nemáme. Zrádce a kolaborant je ten, kdo z vlastní země dělá pěšáka v cizí velmocenské válce, kde bychom byli leda obětování jako kanonenfutr. Bohužel, (pro)vládní internet je takových plný. Sami ale na frontu nejdou...

Začtvrté: Kdo si nevšiml, právě se rozjíždí VELKÁ válka na Blízkém východě mezi USA, Izraelem a Íránem. Víte, co to znamená pro dostupnost a ceny ropy a zemního plynu? Průšvih, ještě větší než dosud. Slováci a Maďaři už s Rusy o dodávkách dávno jednají, Rakušané plánují obnovu odběru po konci konfliktu, dokonce poslanci německé vládní SPD sepsali memorandum o obnově vztahů s Ruskem. Kdo jiný, než byznysman Bernard by měl chápat, že s dostupnosti energií stojí a padá průmysl? Kde je chce brát? Od Trumpa, který chystá pro EU leda celní válku a hodlá si přetáhnout evropský průmysl do USA? Hm...

Zapáté: Některých STANařů si docela vážím, protože jsou slušní, třeba náměstek hejtmana Pavel Čížek. Jeho komentář o spolupráci s Ukrajinou (viz záznam) chápu, není sám, kdo předpovídá, že budeme obnovovat Ukrajinu, investovat tam, a na jejích hranicích vyroste nějaká železná opona Západ vs. Brics. je to možné. Já však vidím jako pravděpodobné, že na Ukrajině dojde ke změně, stane se čímsi jako je dnes neutrální Gruzie, bude ji obnovovat spíš Čína než EU, a do deseti let bude trendem obchod od střední Evropy přes Ukrajinu, Rusko až po Čínu. Toto není fakt, ani názor, dokonce ani přání, ale predikce. Může se ukázat správná či mylná. Rád budu debatovat slušně a věcně o tom, jak se odhady budoucnosti vyvíjejí, čí je správný a čí je mylný (ten můj je založen např. na přednáškách Jeffreyho Sachse zde v EP, či třeba odhadu analytiků JPMorganChase (https://www.jpmorganchase.com/.../jpmc-cfg-russia-ukraine...). Ale nemá smysl si pro to nadávat do zrádců a kolaborantů.

A zašesté: Uznávám kritiku kolegů zastupitelů, např. Davida Procházky (ANO), že hospodské hádky na zastupitelstvo nepatří, ani nadávky do kolaborantů či šašků. Souhlasím, je to tak, jen konstatuji, že jsem si ani tentokrát nezačal...

