SPD: Čelíme promyšlenému útoku na naši kulturu, suverenitu a svobodu

1. Minulý týden proběhl v německém Lübecku další hrůzný čin, při kterém pouhou shodou náhod nebyl nikdo usmrcen. Německý občan s íránským původem pořezal a pobodal v autobusu 10 lidí. Německá prokuratura jej obvinila z pokusu o vraždu a dalších trestných činů, včetně vážné újmy na zdraví a žhářství. Útočník je nyní ve vazbě. Jde o pokračování násilí, které přinesla do Evropy imigrační politika Evropské unie. Za tyto útoky nesou odpovědnost elity Evropské unie. Hnutí SPD programově odmítá koncept multikulturního globálního světa bez hranic. Náš program odporu k imigrační politice EU není extrémismus. Je to obrana základních zájmů národa. Čelíme promyšlenému útoku na naši kulturu, suverenitu a svobodu.

2. Vláda ANO, ČSSD a KSČM zahájila jednání o podobě státního rozpočtu na rok 2019 za účasti prezidenta republiky Miloše Zemana. Hnutí SPD nesouhlasí s předkládaným vládním návrhem, který počítá s celkovým deficitem 50 miliard korun v rámci rozpočtu. V době ekonomického růstu je potřeba mít rozpočet vyrovnaný, popřípadě přebytkový s důrazem zejména na růst starobních a invalidních důchodů, podporu pracujících rodin s dětmi, investice do infrastruktury, dostupné zdravotnictví a zkvalitnění školství. Je také potřeba zásadním způsobem snížit výdaje na dotace do neziskového sektoru. Hnutí SPD má rovněž zásadní výhrady k neustále rostoucímu veřejnému dluhu České republiky, který je aktuálně ve výši 1,74 biliónu Kč a jenom za poslední rok vzrostl o 90 miliard korun. Hnutí SPD má programově připraveny vlastní návrhy změn hospodářské politiky státu, které by zastavily tento negativní trend. Jedním z opatření je návrh zákona, jenž by ukládal nadnárodním korporacím reinvestovat podstatnou část svých zisků zpět do České republiky a nikoliv pouze vyvádět zisky a dividendy do svých mateřských zemí. Z České republiky se ročně vyvádí hodnota 5 až 7 % HDP. Vysoce to převyšuje hodnotu takzvaných dotací Evropské unie, které dostáváme. Jde o bezprecedentní, téměř koloniální, pozici naší země. Tyto zisky korporací jsou vytvořeny na základě nízkých mezd našich lidí.

3. Hnutí SPD považuje za lživé tvrzení veřejnoprávní České televize o postoji SPD k výdajům na obranu. Hnutí SPD má dlouhodobě výhrady ke stávající koncepci armády, která má za hlavní cíl účast v zahraničních operacích a neřeší základní úkol daný Ústavou ČR - tedy obranu území našeho státu. Armáda je našimi politiky dlouhodobě deformovaná v cizím zájmu. Má dlouhodobě zpožděné akvizice za 90 miliard Kč zejména za působení předchozího ministra Stropnického, které ještě dále zpochybnila a odsunula bývalá ministryně Karla Šlechtová (ANO). Armáda a Ministerstvo obrany nejsou schopni ani organizačně zvládnout a pojmout akvizice s ročním nárůstem 10 - 15 miliard Kč. Rozpočet Ministerstva obrany se každý rok navyšuje o cca 10%, aby následně nebylo utraceno 4 a více miliard korun. To není přípustné. Hnutí SPD nesouhlasí s rozsahem navyšování finančních prostředků na 2% HDP. Dostačuje navýšení menší na úroveň 1,6 % HDP a především žádáme naprostou změnu koncepce armády. Je nutné připravovat armádu k obraně hranic země a obraně její suverenity. Armáda musí dostávat tolik peněz, aby byla schopna velké akviziční projekty pojmout v synergii s odborně dostatečně vycvičeným a připraveným personálem, včetně odpovídající struktury svých jednotek. Za současnou situaci v armádě jsou odpovědny všechny vlády od roku 2004, tedy ČSSD, ODS, hnutí ANO a KDU-ČSL. Naprosto odmítáme návrhy Německa na přijímání cizinců do armády a vznik takzvané Evropské armády.

4. Chov velkých kočkovitých šelem a následný byznys, v podání Ludvíka Berouska a spol., který odhalila celní správa, je děsivým svědectvím a také důsledkem dlouhodobě špatné činnosti odpovědných státních orgánů. Kauza okolo tygra střeleného do oka a následně do krku, a dále nalezené kosti, kůže, hnijící maso a nádoby na vyvařování tygřího masoxu, včetně dalších zvířat, jsou projevem nejvyššího lidského hyenismu v honbě za ziskem. SPD dlouhodobě odsuzuje nechutný byznys se zvířaty, včetně tzv. „množíren”, který do civilizované společnosti nepatří. Prosazujeme zpřesnění a zpřísnění příslušné legislativy a návrh, kterého jsme spolupředkladateli, již leží ve Sněmovně.

5. V Helsinkách proběhlo setkání mezi prezidenty USA a Ruska, Donaldem Trumpem a Vladimírem Putinem. Schůzka byla významná, byť neskončila podpisem nějakého usnesení, protože vzájemné vztahy těchto světových mocností byly v posledních letech na úrovni studené války, zejména díky předchozímu prezidentovi Obamovi a jeho administrativě. Proto se americký prezident rozhodl domluvit s Ruskem na tom, že Spojené státy nebudou poškozovat ruské zájmy a také, aby ruské zájmy nepoškozovaly USA. Schůzka zcela jistě přispěla ke zmírnění bezpečnostního napětí ve světě. Hnutí SPD podporuje všechny mezinárodní politické kroky, které vedou ke zmírnění bezpečnostního napětí a přinášejí mírová řešení ve světě.

6. Hnutí SPD podporuje stanovisko Maďarska, které prostřednictvím premiéra Viktora Orbána oznámilo, že zahájí proceduru odchodu z Globálního paktu OSN o migraci. Globální pakt o migraci je dokument OSN, který směřuje k tomu, aby organizování migrace přešlo z rukou státních orgánů na Úřad vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR) a na nevládní neziskové organizace. Vláda Andreje Babiše stanovisko po vzoru Maďarska nezaujala. Hnutí SPD vyzývá premiéra Babiše, aby také česká vláda zaujala stejné stanovisko a prostřednictvím našich europoslanců hlasovala ve všech orgánech Evropské unie proti tomuto dokumentu a koordinovala postup s dalšími státy, zejména V4+, které odmítají tento text podpořit.

7. Hnutí SPD považuje průběh televizní debaty s Ladislavem Jaklem v ČT24 za názornou ukázku chápání svobody ze strany takzvaných globalistických liberálních elitářů. Otevřené a pravdivé hodnocení politiky prezidenta Trumpa a USA ze strany Ladislava Jakla se setkalo s jejich trapnými verbálními útoky hodnotícími jeho vzhled. Tito novodobí politruci multikultury a globálního světa zvyšují svoji agresivitu, neboť lidé stále více odmítají jejich lži a manipulace.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).

