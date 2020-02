SPD: Jednání o rozpočtu EU skončilo fiaskem, stejně jako fiaskem skončí celá EU

reklama

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že jsme vydali mimořádnou tiskovou zprávu ke skandálu na MPSV řízeném ministryní Maláčovou. Dále, že jednání o rozpočtu EU skončilo fiaskem, stejně jako fiaskem skončí celá EU. Hamáčkův program za 54 milionů na „posílení veřejného obrazu ČR jako solidárního aktéra při řešení evropských a globálních výzev na poli migrace a uprchlictví" je vyhazování peněz. Nepodpoříme zrušení úřadu ombudsmana – zvolení Stanislava Křečka je politické vítězství vlastenců. Odmítáme vyžadování „povinné solidarity" EU na přijímání ilegálních imigrantů. Vítáme mírovou dohodu v Afghánistánu a požadujeme stažení našich vojáků.

1. Hnutí SPD vydalo mimořádnou tiskovou zprávu ke skandálu na MPSV řízeném ministryní Maláčovou.

Hnutí SPD požaduje okamžitou demisi ministryně Jany Maláčové z ČSSD kvůli kauze předražených zakázek na IT na ministerstvu práce. V pondělí 24. února zasáhl na MPSV specializovaný policejní útvar – Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ), který zde prováděl úkony trestního řízení. Při této razii byl zadržen náměstek pro řízení sekce ekonomické a ICT Jan Baláč (člen ČSSD) a další osoba. Zároveň zahájil policejní orgán, konkrétně NCOZ – Odbor závažné hospodářské trestné činnosti, trestní stíhání dvou fyzických osob pro zločin pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, a to v souvislosti s probíhajícím a plánovaným zadávacím řízení na veřejné zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Hnutí SPD v této souvislosti požaduje rezignaci Jany Maláčové na funkci ministryně. Hnutí SPD také požaduje důkladné nezávislé prošetření kauzy a objasnění zákulisí celé korupční kauzy.

V minulém volebním období tendry nastartoval tým ministryně Michaely Marksové (ČSSD), čili odpovědnost je jasně na straně ČSSD. Připomeňme také, že v posledních letech kontroloři Nejvyššího kontrolního úřadu zjistili nepřesnosti v účetní uzávěrce ministerstva práce ve výši 12,4 miliardy korun. Dále bylo také odhaleno, že fungování vnitřního kontrolního systému neobsahovalo dostatečné kontrolní mechanismy ve vedení účetnictví. A v minulosti mělo navíc dojít k selhání během budování IT systému, kdy byla zaviněna škoda v celkové výši asi 730 milionů korun.

Nejvyšší kontrolní úřad podal i dvě trestní oznámení v souvislosti se špatným hospodařením MPSV. NKÚ se při svém šetření soustředil na období mezi lety 2013 – 2018, kdy stáli v čele resortu tohoto ministerstva zástupci ČSSD (s půlroční pauzou, kdy MPSV vedla Jaroslava Němcová za ANO). Nejdéle, téměř čtyři roky, MPSV řídila Michaela Marksová.

2. Jednání o rozpočtu EU skončilo fiaskem, stejně jako fiaskem skončí celá EU.

Mimořádný summit EU věnovaný víceletému rozpočtu skončil minulý týden po dvou dnech fiaskem. Po odchodu Velké Británie z EU zástupci 27 zemí nedokázali nalézt shodu na celkové výši rozpočtu pro období 2021–2027. Brexit způsobí příjmový propad EU přes 10 miliard eur, v přepočtu 1/4 bilionu korun ročně, což podle původně předložené varianty měly z větší části kompenzovat bohaté země. Nizozemsko, Švédsko, Dánsko a Rakousko to ale striktně odmítají. Nechuť těchto zemí k navyšování rozpočtu je logická. Jako čistí plátci – tedy ti, kdo do společné kasy více odvádějí, než z ní dostávají – by velkou část nárůstu museli zaplatit ze svého. Kvůli výpadku příjmů od Británie ve výši zhruba 10 miliard eur ročně a potřebě navýšit výdaje na klimatickou politiku, rozvoj digitalizace nebo bezpečnost totiž zdroje EU končí v krizi. Tato krize bude mít zásadní dopad na Českou republiku. Naše země je ekonomickou kolonií EU, neboť faktické zisky ve výši zhruba 300 miliard korun ročně jsou z ČR odčerpány nadnárodními korporacemi a místo toho dostáváme účelové dotace EU. Jasně se ukazuje, že nikoliv Velká Británie, ale EU bude brexitem negativně ekonomicky zasažena. Česká republika i ostatní národní státy se musí osvobodit ze současné EU. Je to jediná cesta k prosperitě, demokracii, svobodě a bezpečí.

3. Hamáčkův program za 54 milionů na „posílení veřejného obrazu ČR jako solidárního aktéra při řešení evropských a globálních výzev na poli migrace a uprchlictví" je vyhazování peněz.

Ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD navrhl vládě, aby vyčlenila 54 milionů korun na program „posílení veřejného obrazu ČR jako solidárního aktéra při řešení evropských a globálních výzev na poli migrace a uprchlictví". Program se má soustředit do tří hlavních oblastí – na Blízký východ, na východní Evropu a na severní Afriku a země Sahelu. Hnutí SPD jednoznačně tento návrh odmítá. Celý program je nesmyslným vynakládáním peněz. Odmítáme řešit problémy EU a globalizace na úkor našich daňových poplatníků. Pro SPD jsou a budou naši občané vždy na prvním místě! Ministr Hamáček nechť pošle do těchto zemí jasnou nótu, že Česká republika nebude přijímat jejich migranty, nebude v těchto zemích intervenovat, bude plně respektovat jejich suverenitu a obchodovat na základě vzájemné výhodnosti. Přejeme lidem těchto zemí takovou budoucnost, jakou si zaslouží svojí prací.

4. Nepodpoříme zrušení úřadu ombudsmana – zvolení Stanislava Křečka je politické vítězství vlastenců.

Demokratická volba Stanislava Křečka ombudsmanem je od počátku provázena vytvářením nenávistné atmosféry. Toto se dále stupňuje od doby, kdy minulý týden Tomio Okamura (z pozice místopředsedy Poslanecké sněmovny) přijal jeho slib a zároveň jej uvedl do funkce. Hnutí SPD Stanislava Křečka od samého počátku volby ombudsmana podporovalo a poslanci jej v demokratické tajné volbě zvolili. Jsme přesvědčeni, že nyní úřad ombudsmana nebude podporovat islámské zahalování, islamizaci naší země, nepřizpůsobivé či masovou imigraci a že veřejný ochránce práv bude hájit prioritně slušné lidi, kteří chtějí pracovat. Je potřeba, aby tento úřad hájil především zájmy našich slušných a obyčejných lidí a nikoliv být další ze sluníčkářských politických neziskovek. V této souvislosti odmítá hnutí SPD návrh zákona na zrušení úřadu veřejného ochránce práv, který podali oba poslanci Trikolóry. Jde o zásadní politickou chybu, která by znehodnotila významné politické vítězství vlastenců, kteří prosadili Stanislava Křečka do vedení tohoto úřadu. Navíc, úřad ombudsmana je dnes jediným místem, kam se mohou zdarma obrátit slušní a pracující občané, které postihla ze strany státu nespravedlnost a nevymahatelnost práva. Problémem úřadu bylo vedení minulé ombudsmanky Šabatové, nikoliv existence úřadu samotného. V situaci, kdy v České republice nefunguje soudnictví, by zrušení úřadu ombudsmana pouze prohloubilo nevymahatelnost spravedlnosti.

5. Odmítáme vyžadování „povinné solidarity“ EU na přijímání ilegálních imigrantů.

Eurokomisařka pro vnitřní politiku Ylva Johanssonová provádí cesty po členských zemích EU a snaží se je přesvědčit o potřebě přijetí „povinné solidarity" na přijímání ilegálních imigrantů trvale přicházejících do států EU. Kvůli tomu jednala minulý týden v Praze s ministrem vnitra Janem Hamáčkem z ČSSD. Cílem jejich služebních cest mezi členskými státy je prý najít vhodný kompromis a nastavení společné migrační a azylové politiky. Hnutí SPD tento způsob nátlaku ze strany EU jednoznačně odmítá. Povinnou solidaritu vnímáme jako povinnou poslušnost diktátu EU a to je pro SPD nepřijatelné. Je také jasné, že slova a vyjádření premiéra Andreje Babiše, že zastavil v EU ilegální imigraci, se nezakládají na pravdě. Pro SPD je prioritou postarat se v první řadě o naše vlastní občany, o seniory, matky samoživitelky, pracující rodiny s dětmi a hlavně o bezpečnost našich občanů. Přijímáním osob z jiných a naprosto odlišných kultur toho rozhodně nedosáhneme. Stačí se podívat, co se děje v zemích od nás směrem na západ a takovou cestou rozhodně jít odmítáme. Hnutí SPD jasně říká NE migrační politice EU. Jsme jediná politická strana v naší zemi, která v této věci nepřipustí žádné kompromisy.

6. Vítáme mírovou dohodu v Afghánistánu a požadujeme stažení našich vojáků.

Mluvčí radikálního hnutí Talibán ohlásil, že islamisté podepíší 29. února v katarském Dauhá klíčovou mírovou dohodu se Spojenými státy. Pokud se tak stane, nastane tak po 18 letech nesmyslné vojenské intervence období křehké mírové dohody. Hnutí SPD tuto zprávu vítá. V Afghánistánu se jedná dlouhodobě o špatnou strategii ze strany USA a států NATO, která má na svědomí vojenský debakl a statisíce lidských životů včetně 14 zabitých českých vojáků. Proklamovaným hlavním cílem invaze vojsk USA a NATO do Afghánistánu byla reakce na teroristické útoky v USA z 11. září 2001, ale operce se postupně stala okupačním tažením, které posílilo hnutí Talibán. V Afghánistánu roste produkce opia a korupce. Hnutí SPD proto požaduje stažení našich vojáků z Afghánistánu zpět do České republiky. Naše vojáky potřebujeme doma. Mírová smlouva musí také vytvořit podmínky pro návrat migrantů z Afghánistánu zpět do jejich země.

Převzato z profilu.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Niedermayer (TOP 09): Měli bychom trochu ubrat plyn Vích (SPD): EU - koronavirus není priorita, my potřebujeme povinnou solidaritu Komisař Timmermans promluvil o Babišovi: Vycházeli jsme spolu. A najednou na mě zaútočil Niedermayer (TOP 09): Jak funguje rozpočet Unie?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.