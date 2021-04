SPOLU: Česko musí vyzvat partnery z EU a NATO k okamžité spolupráci

reklama

Vyhoštění dvaceti českých diplomatů a jejich rodin pokládáme za jasné potvrzení agresivní ruské politiky vůči České republiky. Česká republika musí zareagovat nejenom okamžitě, ale především nekompromisně. Dosavadní reakce vládních představitelů pokládáme za nedostatečné a v rozporu se zájmy našich občanů.

„Je potřeba, aby okamžitě přestalo zlehčování, bagatelizace a různá náhradní pojmenování toho, co se na českém území odehrálo. Výrok premiéra Babiše, že se ‚jednalo o útok na zboží‘ považuji za naprosto nepřípustný. Jednalo se o akt státního terorismu. Je také potřeba vyjasnit veškeré okolnosti, které jsou v tuto chvíli velmi nejasné. Týkají se vládních představitelů, jak se tuto informaci v uplynulých dnech dozvěděli a jak s ní pracovali. Současná vyjádření jsou naprosto nedůvěryhodná a veřejnost si zaslouží znát pravdu. Nesmírně důležitá je také diplomatická ofenziva. Musíme mnohem více vyzývat státy EU a NATO, aby se za nás postavily. To se však nestalo. Česká vláda by měla dělat vše pro to, aby byla uplatněna mezinárodní solidarita. V neposlední řadě vláda musí reagovat na odvetnou akci Ruska. Kroky musí být rázné, postup jasný a rozhodný a je nutné srovnat počty diplomatů v obou zemích. Musíme chránit svoji bezpečnost, svobodu a pověst ČR,“ uvádí předseda ODS Petr Fiala.

Občanská demokratická strana ODS



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Je to jeden z nejdůležitějších momentů za posledních 30 let, který teď zažíváme. A ukazuje se, jak obrovským způsobem tady chybí zkušený, kompetentní ministr zahraničních věcí, který by svoji práci opravdu dělal na plný úvazek! Naprosto nešťastné odvolání ministra zahraničí minulý týden ukazuje, že se dostáváme do ne úplně dobré situace, která si žádá jasnou a rozhodnou reakci nejenom České republiky, ale i našich spojenců v rámci Evropské unie i NATO. Čekal bych od našeho ministra zahraničních věcí Jana Hamáčka okamžitou akci a osobní jednání s jeho partnery minimálně v Berlíně, Paříži a v Londýně o podpoře a konkrétních krocích v této věci. Já jsem včera napsal dopis našim partnerům v rámci EPP. To znamená předsedovi EPP Donaldu Tuskovi, ale také zároveň všem premiérům, kancléřce Angele Merkelové, kancléřovi Sebastianovi Kurzovi, abych jim vysvětlil, jaká je situace v České republice a také je požádal o podporu. V tom dopise zmiňuji naprosto konkrétní podporu - spojeneckou - takovou, jaká se odehrála v roce 2018, kdy jsme jako spojenci podpořili Velkou Británii, kdy i Česká republika vyhostila ruské diplomaty ze své ambasády. To je potřeba nyní udělat, aby ta reakce byla dostatečně silná, aby to nebyly jenom rétorické výkřiky,“ uvedl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová KDU-ČSL

KDU-ČSL se pomalu seznamuje s internetovými Parlamentními listy.

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Po vyhoštění 20 českých diplomatů už není na co čekat. To my musíme být tvrdí, Rusové jsou vinni z teroristického útoku a ještě jsou ublížení. Vláda by měla vyhostit všechny ruské ‚diplomaty‘ a důrazně vysvětlit Rusům, že už budeme fungovat jen ve stavu 1 ku 1,“ říká Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09.

TOP 09 TOP 09

Víc, než si myslíte

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Co musí Česká republika okamžitě učinit?

Anketa Co teď se sochou maršála Koněva? Sešrotovat 1% Vrátit Rusům 2% Vystavit v Praze na veřejném místě 96% Dát do muzea 1% hlasovalo: 2916 lidí

1. Co nejefektivněji a nejdůrazněji využít členství ČR v NATO a EU a požádat naše spojence a partnery o podporu a spolupráci

V NATO musí Česká republika požádat o svolání mimořádného jednání Severoatlantické rady. Podrobně na něm informovat spojence o případu a vyzvat je ke společnému postupu v reakci na tento agresivní čin Ruska. Ideálním výsledkem by bylo synchronizované vyhošťování ruských zpravodajců ze spojeneckých zemí, podobně jako tomu bylo v roce 2018 po útoku v Salisbury. Za klíčové považujeme také informovat naše partnery v EU a vyzvat je k razantní koordinované reakci.

2. Vyhostit ruský diplomatický personál z České republiky s výjimkou velvyslance

Po prvním kole vzájemného vyhoštění má Ruská federace v ČR téměř čtyřnásobek (111 versus 30) než Česká republika na ruském území. Vzájemné diplomatické zastoupení musí být budováno ve stejném poměru. Nehledě na to, že vyhoštění diplomatické mise by výrazně ochromilo sovětské zpravodajské aktivity na desetiletí.

3. Odškodnit pozůstalé obětí po teroristickém činu ve Vrběticích

Vláda by měla jménem pozůstalých po dvou českých obětech ruského teroristického činu a osob s přímou materiální újmou (vyčíslenou celkově na více než miliardu korun) Ruskou federaci u Evropského soudu pro lidská práva tak, aby byly fakticky na Ruské federaci vymáhány kompenzace.

4. Ukončit vládní pokusy o přizvání ruské státní agentury Rosatom v Dukovanech

Před účastí Rusatomu v tendru varujeme z bezpečnostních důvodů dlouhodobě i na základě varování zpravodajských služeb. Ruská účast musí být fakticky vyloučena uzákoněním, aby toto rozhodnutí nemohla příští vláda po říjnových volbách po nátlaku prezidenta Zemana jednoduše změnit.

5. Ukončit manipulativní pokusy o využití neschválené ruské vakcíny Sputnik V

Zkušenosti ze Slovenska jsou jasným důkazem, že vakcína Sputnik V představuje pro Rusko především kolonizační prostředek. Ve skutečnosti Rusko nemá dostatek látky ani pro své vlastní obyvatelstvo.

6. Požádat české bezpečnostní složky o zprávu o činnosti ruských uskupení na našem území

Český bezpečnostní aparát by měl do třech měsíců přednést vládě a sněmovnímu bezpečnostnímu výboru zprávu o činnosti všech ruských a prokremelských uskupení na českém území s cílem snížit potenciál pro ruské vlivové a dezinformační operace na českém území a zveřejňovat co nejvíce informací. Specifický důraz by měl být kladen na fungování ČR jako pračky ruských špinavých peněz.

Psali jsme: SPOLU: Premiér musí svolat summit ER a koordinovat postup vůči Rusku se spojenci z NATO SPOLU: Vyzýváme vládu, aby do týdne požádala o důvěru Poslanecké sněmovny SPOLU dáme Česko dohromady SPOLU: Prosadili jsme funkční volební zákon

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.